Paolo Fox, Oroscopo 20 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete un po’ giù di corda. Oggi potreste dover affrontare qualche spiacevole contrasto con il partner. Sono giorni che vi trovano un po’ nervosi, come è comprensibile che sia. Cercate di mantenere la calma nel rapportarvi con gli altri. Sul lavoro ci sono indecisioni, ci vuole pazienza ancora un po’.

Oroscopo Toro

I tempi sono difficili, è vero, ma voi siete protetti da molti pianeti. Oggi, in particolar modo, il transito di Marte che si va a unire a Giove amico e a Saturno, porterà una ventata di energia nuova ai sentimenti. Approfittatene!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Saranno settimane interessanti in amore, grazie al passaggio di Venere. Nel lavoro ci saranno nuove opportunità da valutare, soprattutto nel periodo che va dal 22 marzo al 15 aprile.

Oroscopo Cancro

Anche se oggi sarà migliore rispetto ai giorni precedenti, vi sentite ancora tesi. In amore potreste aver bisogno di un punto di riferimento che, adesso più che mai, vi manca. Sul lavoro siate prudenti, specie se ci sono questioni contrattuali da discutere. L’influsso negativo di Saturno vi impone cautela di fronte alle scelte importanti.

Oroscopo Leone

Avete Venere opposta che vi crea ancora dei conflitti in amore. Un rapporto in crisi potrebbe finire oppure potreste riversare troppe preoccupazioni personali sul partner. Non è un momento facile, ma sforzatevi di mantenere maggior cautela. Le previsioni astrologiche vi invitano a sfruttare questi giorni di crisi per pensare a nuovi progetti futuri.

Oroscopo Vergine

Usate questo momento per rivedere le storie che non trovano serenità. Tra aprile e luglio ci sarà un periodo di grandi cambiamenti. Sul lavoro potrete realizzare i progetti che avete in testa; dovete soltanto provare a tenere sotto controllo l’ansia che vi tormenta in questi giorni.

Oroscopo Bilancia

Potrebbe nascere forte in voi il desiderio di voler chiarire ciò che non va nella vostra relazione. Vi suggerisco di lasciare andare un po’ di rigidità e diffidenza. Sul lavoro la situazione migliorerà a fine mese, grazie anche a Saturno che tornerà attivo nel segno.

Oroscopo Scorpione

Con Venere in opposizione dovrete muovervi con prudenza ed evitare inutili polemiche con il partner. Sul fronte lavorativo cercate di fare scelte adesso in vista del futuro, perché nei prossimi mesi avrete maggiori difficoltà a gestire alcuni progetti. Occhio al nervosismo, soprattutto durante il weekend.

Oroscopo Sagittario

In amore dovreste considerare se il rapporto conviene portarlo avanti oppure no. Se non lo farete, in aprile una Venere ostile potrebbe mettervi con le spalle al muro. Non sono momenti facili nemmeno per il lavoro, ma provate a non scoraggiarvi, perché vi aspetta un’estate davvero interessante

Oroscopo Capricorno

Preparatevi, perché adesso si terranno in piedi soltanto quelle storie davvero collaudate. Ora Venere potrebbe far vacillare i legami che si reggono su fondamenta precarie. Ma non è detto che dietro una crisi non si nasconda una nuova occasione. Abbiate fiducia, anche in questi giorni. In futuro potrebbero arrivare belle opportunità sul lavoro.

Oroscopo Acquario

Non promettete ora cose che non potrete mantenere in futuro. Verso la fine di marzo Saturno sarà in aspetto conflittuale con Urano e vi porterà qualche complicazione in più. Provate, per quanto sia possibile, a tenere la vostra ansia sotto controllo in vista del futuro. Il lavoro vi spinge sempre di più a riconsiderare ciò che non funziona più: è tempo di cambiare per molti di voi.

Oroscopo Pesci

In amore potreste vivere diversi contrasti. Non scaricate tutta la tensione che assorbite dall’esterno nel rapporto di coppia. Nonostante il duro momento attuale, dovrete cercare di portare avanti i progetti lavorativi, perché, con la spinta di Giove, potreste ottenere risposte importanti.

