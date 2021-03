Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di giovedì 25 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti appresti a vivere una stagione di rilancio! E’ chiaro che bisogna capire da dove si parte: questo é molto importante perché non mi stancherò mai di ripetere che di strada accidentata ne hai percorsa tanta e adesso, giustamente, ti aspetti di vivere un po’ più libero.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa giornata inizia a dare una visione più tranquilla del mondo, certo c’é sempre qualcuno attorno che non sta bene, ma ora stai ritrovando la forza per iniziare a pensare anche a come risolvere i tuoi problemi. C’é molta rabbia, questo si, ma devi incanalarla nel verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Più che essere un anno di nuove iniziative é un anno in cui puoi finalmente avere un attestato un riconoscimento dal punto di vista sentimentale. In ogni modo, in questo giovedi mi sembri molto svagato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con la Luna nel tuo segno hai voglia di riemergere! Se una storia si é interrotta, se un rapporto si é chiuso, non devi prendertela con gli altri perché é difficile che accada qualcosa che non desideri in prima persona.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ più facile immaginare che tu abbia voluto chiudere situazioni che non ti piacciono più. E visto che da pochi giorni é iniziata la primavera posso dire che anche tu hai iniziato le pulizie di primavera nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ti trovi di fronte a grandi problemi da risolvere ma hai anche una grande capacità di fare cose importanti. Voglio darti quattro stelle su cinque di fortuna perché questo é un cielo utile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento non é importante essere primo, l’importante é cercare di ritrovare un po’ di tranquillità interiore, perché soprattutto in amore e nelle relazioni con gli altri si legge qualcosa che non funziona, si legge qualcosa che non va.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vivi giornate in cui non é facile, come si dice, trovare il bandolo della matassa. E questa di giovedi sembra essere una giornata piuttosto faticosa! Ora bisogna capire che tipo di rapporto vivi, quali sono i tuoi referenti; però sia nel lavoro che in amore spesso ci sono dei piccoli contrasti che bisogna cercare di superare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai sempre bisogno di vivere nuovi stimoli! Questa giornata nasce con la Luna favorevole. Ricordo che attorno al 12 di questo mese c’é stato un momento di forte disagio, una situazione lunare che ti ha dato fastidio. Inoltre, un Mercurio dissonante e un Marte contrario potrebbero avere procurato anche piccoli fastidi fisici.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Fermarsi é doveroso, soprattutto quando ci sono complicazioni, quando alcune cose non si capiscono bene. Questa giornata di giovedì mi piace poco: sembri piuttosto turbato, piuttosto nervoso. E probabilmente, se ci sono tante responsabilità in famiglia, nei rapporti con gli altri, sarà molto difficile trovare un accordo. Lasciati scivolare le cose addosso!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai una gran voglia di innovare ma non devi prendertela con gli altri se questi progetti non funzionano! In realtà, per far funzionare un progetto ci vuole iniziativa, denaro e anche un piccolo aiuto. L’iniziativa forse non manca, ma mancano denaro e aiuto!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Ricordo che poi ognuno ha la propria vita: un rapporto finito male puo’ essere fonte di ripensamento, una storia ancora in piedi puo’ essere fonte di piccolo nervosismo. Insomma, un po’ di agitazione c’é, ma Mercurio in transito nel segno parla di sviluppi, anche in vista di Aprile, che possono riguardare lavoro e questioni di carattere pratico.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!