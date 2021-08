Paolo Fox Oroscopo di oggi: mercoledì 4 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata puoi ancora contare sulla Luna favorevole, poi anticipo che giovedì e venerdì saranno giornate molto confuse. In un quadro generale forte. Infatti questa settimana ti ho messo quarto in classifica, posso dire che ci sono ancora alcuni conti da regolare. Anche perché come ricordo quasi giornalmente esci da due anni pesanti e quindi e’ normale che tu debba rivalerti contro qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non devi perdere l’occasione di tornare in sella soprattutto per quanto riguarda l’amore! E’ vero che Luglio e’ stato un mese pesante ma Agosto promette molto bene. Per i cuori solitari e per le persone che vogliono fare un passo importante in vista del futuro, queste sono stelle utili, e tra giovedi e venerdi avremo ancora qualcosina in piu’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ strano perché tu di solito sorvoli sui brutti momenti della vita pensando solo al positivo o magari dicendo a te stesso questa cosa noiosa la faro’ domani. Pero’ a furia di rimandare alcuni blocchi si sono creati!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Possiamo dire che entro venerdi potrebbe arrivare una bella risposta, una conferma. E poi tutto quello che fai in questo momento non solo e’ importante per te stesso ma anche per gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nella vita e’ importante cambiare! In realta, se hai raggiunto grandi livelli, se in passato hai avuto buone occasioni adesso devi rimetterti in gioco! Non ti pesa dimostrare nuovamente di essere il migliore ma certamente vorresti evitare tutta questa fatica!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei molto confuso pero’ ho gia’ spiegato che la confusione di questo inizio di settimana e’ tutto sommato benefica! Un conto e’ essere confusi perche’ non c’e’ nulla di nuovo. Un conto e’ essere confusi perche’ non si sa quale scelta fare, quale strada intraprendere, vuol dire che ci sono molte probabilita’ e diverse vie da percorrere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Luna favorevole in questo mercoledi! Il consiglio che posso darti e’ quello di anticipare i tempi, cioe’ non rimandare a giovedì e venerdì quello che puoi fare immediatamente. Tra l’altro, questo e’ un cielo importante per tutti quelli che vogliono vincere una sfida in amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non tornare su tristi percorsi! Ed in questa parte centrale della settimana goditi la vita! Posso dire che tra questo mercoledi e venerdi sei piu’ tranquillo, torna uno stato sentimentale migliore. Ma bisogna dire che Venere, contraria a Luglio ma favorevole ora, non indica per forza un rapporto di coppia o sentimentale. Potresti trovare affetto dalla famiglia, nei rapporti genitori-figli. Insomma, si riscopre un sentimento in comune.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ come se vivessi uno stato di lieve agitazione, ti senti demotivato! In realta’ la creativita’ che per te e’ la molla che ti spinge a fare tutto cio’ che ti interessa e’ inferiore al previsto. Sei reduce da situazioni piuttosto conflittuali. Forse anche da piccole preoccupazioni che riguardano la famiglia e la casa. Fai meno che puoi!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se non pensi sempre alle circostanze negative ma in un regalo a te stesso. Tutte le situazioni che nascono ora in amore e nel settore delle amicizie, dei rapporti interpersonali, possono essere molto importanti. Giovedì e venerdì avremo un piccolo calo di forma ma in generale posso dire che questi sono giorni un po’ piu’ tranquilli. Forse perche’ sei in vacanza o magari stai meglio con te stesso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Al momento sara’ molto importante risolvere qualsiasi tipo di problema personale e qualsiasi contenzioso entro venerdi perche’ sabato e domenica saranno giornate piu’ confuse. Ti trovo un po’ ‘imbarazzato’! Spesso hai bisogno di più comprensione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dagli inizi di questa settimana vivi qualche piccolo tormento sentimentale magari non rivelato, perche’ a volte non sei certo delle tue emozioni. Mi riferisco a tutti quelli che vivono una storia da poco. Potresti non essere piu’ coinvolto ma non hai il coraggio di dirlo!

