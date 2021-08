Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 24 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si avvicinano due giornate importanti, perché avremo la Luna nel segno! Certo, Venere é contraria e qui non penso tanto alle coppie che hanno una crisi ma quanto alle gravi responsabilità che ti sei assunto. Perche’ al di fuori di quelli che non hanno l’amore e che in questo periodo non lo cercano, molti di voi che sono sposati o fidanzati sono un po’ in pensiero per il partner.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarà molto importante evitare dispersioni di energia e soprattutto di denaro, perché questo transito conflittuale di Saturno potrebbe avere creato qualche problema nelle ultime settimane. Quindi, attenzione se devi acquistare qualcosa, non fare spese superflue e cerca di ritrovare anche un po’ di serenita’ in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ da 24 ore che non ci stai con la testa! Se qualcuno ti dice che sei assonnato, svagato, distratto, forse non ha tutti i torti o magari se proprio tu che stai cercando un attimo di liberazione, vuoi startene per conto tuo. Ed in effetti, in questa giornata fare scelte azzardate o mettersi a discutere potrebbe essere un errore: sei frastornato!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Puoi contare sulla Luna favorevole ma c’é questa Venere contraria che mi parla di dubbi nell’ambito dell’amore. Non é detto che ci sia per forza una crisi, probabilmente sei solo alla ricerca di maggiore stabilità. Le coppie che vogliono convivere, che stanno mettendo su casa o comunque che hanno certe responsabilità, in questo momento sembrano sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi giocare bene le tue carte tra questo martedì e giovedì perché saranno giornate davvero interessanti. Oltretutto, abbiamo anche una Venere molto importante. Saturno opposto, invece, rappresenta questo cambio di registro, questo voltare pagina che puo’ anche indicare la necessità di iniziare nuovi progetti personali o di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ da 24 ore che non ti senti in perfetta forma, che non senti di avere il massimo dell’energia a disposizione. Con ogni probabilità, questo momento di lieve stress é causato da una sorta di accavallarsi di impegni e responsabilità che ti rendono inevitabilmente molto preoccupato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ arrivato il tempo di amare! Spero che tu abbia una persona cara al tuo fianco perché se é una relazione collaudata potresti pensare ad una convivenza. Venere e Saturno in ottimo aspetto favoriscono anche i progetti di quelli che vogliono fare qualcosa di importante per il proprio futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

A volte quando decidi di cambiare non ci sono blocchi, non ci sono limiti. Quindi é probabile che tu abbia iniziato ad affrontare un nuovo percorso personale di lavoro o comunque che tu non abbia più voglia di stare con le stesse persone di prima.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Resta uno stato di agitazione da tenere sotto controllo perché se una storia non funziona, se sul lavoro ci sono perplessità, potresti anche dare in escandescenze! Ricordo che di base sei una persona tollerante pero’ appartieni anche ad un segno di fuoco, quindi quando senti di dover dire una cosa parli, pero’ potresti combinare qualche guaio!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovresti sfruttare questo martedì per mettere in chiaro tutte le cose a cui tieni. Lo dico perché mercoledì e giovedì saranno giornate un po’ più faticose. Mercurio, Marte e Sole sono favorevoli, quindi potrebbe arrivare una proposta di lavoro, una conferma, anche se tu non sei del tutto soddisfatto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei pronto a rinunciare a tutto pur di raggiungere un ideale, pur di seguire un’ispirazione! Questo e’ un momento importante con Venere, Giove e Saturno attivi. Le tue idee potrebbero essere valutate come positive e potresti anche ricevere una bella offerta entro la fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con la Luna nel tuo segno puoi dare spazio alle mille emozioni del periodo! Pero’, bisogna dire che nell’ambito del lavoro c’e’ stato un momento di stop, un momento di sfiducia, forse una persona é stata sleale nei tuoi confronti. In ogni modo, sarà meglio affidarsi all’amore.

