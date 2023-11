Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 novembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 3 al 9 novembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9 novembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 novembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Domenica 5 l’Ultimo quarto nel vostro cielo dell’amore vi rende riflessivi, siete più maturi e consapevoli dei vostri errori passati pure in una relazione importante. Questa Luna vi offre una seconda occasione, vi chiede di fare un atto di grande generosità verso l’altro, di dispensare amore non per riceverne in cambio, ma per dimostrare la sincerità e la forza del vostro affetto. Il guadagno non sarà immediato, l’8 Venere in Bilancia vi fa dubitare di voi stessi, in amore come negli affari i conti non si chiudono la sera stessa, però quando i tempi sono maturi. INCONTRO SÌ: Pesci, è sensuale e sfuggente, vi attira tanto, ma se s’in- tromette un Leone, è fatta!

Oroscopo Branko Toro

Siete il segno della resilienza. Quando ci sono nubi nel cielo, assorbite forza e buonsenso dal vostro elemento natale, la Terra, e neanche le tempeste riescono a spostarvi… Poi avete il caro Giove e l’elettrico Urano che sottolineano un dato incontrovertibile: il vostro segno è una forza della natura. Così non vi farete smuovere nemmeno dall’Ultimo quarto in Leone domenica 5, che segnala fatiche e contrasti in casa e famiglia, accentuate da qualche manovra un po’ velenosetta, opera di un ex coniuge, socio o collaboratore che sia. Dall’8 Venere non è più nemica! INCONTRO SÌ: Bilancia, vi viene in soccorso l’8, con una nuova Venere e una nuova Luna…

Oroscopo Branko Gemelli

L’Ultimo quarto, domenica 5, testimonia che avete capito la lezione: quando occorre, sapete controllare la vostra lingua così affilata. Questo vi è particolarmente utile con colleghi e persone che avete intorno abitualmente, se riuscite a non provocarle, il lavoro va molto meglio, anche le vostre strategie più cervellotiche ottengono successo. Questo, però, non vi autorizza a trascurare le regole, Saturno è sempre attento alle vostre mosse, e anche i superiori. L’8 Venere e il 9 la Luna aprono una nuova stagione d’amore, vi aspetta un autunno dolcissimo. INCONTRO SÌ: Ancora e per sempre Bilancia, ma vicino a voi si muove pure un Acquario.

Oroscopo Branko Cancro

Domenica 5 l’Ultimo quarto vi suggerisce di chiudere i conti con il vostro passato. Vi conviene mettervi al tavolino ed esaminare le carte che avevate accantonato da un pezzo, ora siete in posizione di grande vantaggio e avete la lucidità che serve e le amicizie giuste per consolidare la vostra posizione. Continuano a presentarsi occasioni interessanti per fare nuove conoscenze utili, ma anche piacevoli: Marte è molto sexy e Venere resta dolcissima sino al 7; poi diventa più sfacciata e provocante, un’occasione malandrina vi tenta pazzamente. INCONTRO SÌ: Vergine, è la vostra prima scelta, ma non possiamo trascurare un Toro, preda facile facile.

Oroscopo Branko Leone

L’Ultimo quarto nel vostro cielo, domenica 5, conferma che siete in un momento complica- to, ma segnala pure che finalmente avete imparato la lezione, sia nella vita professionale che in amore: occorre tenere ben separati lavoro e affetti, e questo include la famiglia d’origine, dove continuano tensioni e problematiche legate ai parenti anziani. A conferma che questa è la via giusta, lo spostamento di Venere in Bilancia l’8; se vi lasciate alle spalle i problemi domestici quando chiudete la porta di casa, vi accorgerete che fuori vi aspetta un mondo amico. INCONTRO SÌ: Un Pesci vi arruffa la criniera e fa girare la testa. Ma nel vostro cuore c’è sempre un Sagittario.

Oroscopo Branko Vergine

Domenica 5 con l’Ultimo quarto alle vostre spalle si conclude un capitolo, ma forse non ve ne accorgete nemmeno, perché – come dice un proverbio – “si chiude una porta e si apre un portone”, e nel vostro caso, con questo cielo, è più vero che mai! Nonostante Saturno severo, restate vincenti sia in campo professionale sia nella vita amorosa, l’estero è sempre lo sbocco migliore, le opportunità più ghiotte si trovano lontane dai sentieri battuti. Venere vi saluta l’8 mattina, ma non vi abbandona, dalla Bilancia vi assiste negli investimenti. INCONTRO SÌ: Un Cancro sa far vibrare il vostro cuore. Ma se si pre- senta un Leone, che farete?

Oroscopo Branko Bilancia

Ancora un grande cielo per voi, che si conferma vincente con l’Ultimo quarto in Leone, domenica 5. Ormai siete sempre più bravi nelle pubbliche relazioni, sapete giostrarvi fra vecchie amicizie e nuovi incontri e consolidare la stima guadagnata. Sempre interessante la sfera degli affari, le trattative si avviano a una conclusione positiva, gli investimenti sono indovinati, seguite il vostro fiuto, senza rischiare troppo. Curate schiena e articolazioni con un ciclo di fisioterapia, pilates o ginnastica posturale. Venere arriva nel vostro cielo l’8, l’amore brilla. INCONTRO SÌ: Ariete, è il vostro opposto, ma quando scatta la scintilla, è tutto un incendio di passione.

Oroscopo Branko Scorpione

È la vostra stagione, dovete pur sopportare qualche cambio di Luna poco armonioso come quello di domenica 5, un caldo Ultimo quarto che però spazza via le ambiguità rimaste lungo il cammino del vostro successo professionale. Adesso avete le armi e l’astuzia necessaria per mettere nel sacco i vostri concorrenti. Avanti tutta, dunque, sfruttate la vostra rete di conoscenze. Saturno conferma che quando avete agganciato una nuova amicizia, non la lasciate andare. L’amore è sempre molto sexy, ma come mai questa timidezza? INCONTRO SÌ: Un enigmatico Capricorno vi fa venire l’acquolina in bocca, ma poi vi intimidisce.

Oroscopo Branko Sagittario

L’Ultimo quarto in Leone, domenica 5, vi aiuta a sistemare una questione che riguarda l’estero, i luoghi lontani, si tratta forse di un affare, ma non escludiamo che riguardi anche un amore passato, una passione, un hobby. Siete un poco indecisi, non sapete che cosa fare di un’idea, un’offerta di lavoro o di una relazione? Se la smettete di scalciare qui e là senza un vero obiettivo, avrete la vostra risposta dall’8 in poi, quando Venere trasloca nell’amica Bilancia, segno che sovrintende ai nuovi incontri e alle relazioni in generale. Sarà un nuovo amore? INCONTRO SÌ: Gemelli, questo provocatore che vorreste trafiggere con le vostre frecce d’amore. Lanciatele!

Oroscopo Branko Capricorno

Domenica 5, l’Ultimo quarto vi offre un’occasione per sistemare la situazione patrimoniale della famiglia, adesso siete più accorti che mai, meglio chiudere un accordo che tornarci sopra in seguito, così potrete marciare più leggeri e spediti verso i vostri obiettivi, per- sonali e professionali. Le scosse in amore non mancano – lo vediamo anche da Venere che l’8 va in Bilancia, seguita il giorno dopo dalla Luna – ma alla fine si vedrà che tutto si risolve a vostro favore, la vostra capacità di trovare una soluzione adeguata e creativa è straordinaria. INCONTRO SÌ: Nella notte cercate l’abbraccio di uno Scorpione, ma di giorno chiacchierate con l’Acquario.

Oroscopo Branko Acquario

Ancora un cambio di Luna che vi disorienta, domenica 5: non siete in grado di ca- pire il coniuge e nemmeno i soci e collaboratori; in compenso riuscite a gestire meglio i contatti con gli esperti – avvocato, commercialista, eccetera. Pensateci due volte prima di correre in soccorso di chi non lo merita, concentratevi piuttosto sulla carriera, è un campo di battaglia non facile, ma che può vedervi risultare trionfatori, dipende solo da voi, mantenete il sangue freddo. La freddezza in amore inizia a sciogliersi dall’8, con Venere in Bilancia. INCONTRO SÌ: Un Gemelli vibra in sintonia con il vostro cuore, ma come potreste dimenticare un Cancro?

Oroscopo Branko Pesci

Quanta serietà e che impegno dimostrate domenica 5, con l’Ultimo quarto di Luna in Leone – zona del vostro oroscopo che influenza il lavoro dipendente – se in questi giorni sostenete colloqui o avete occasioni di avanzamento professionale difficilmente mancherete l’obiettivo. O forse non vi interessa abbastanza? Se è così, puntate l’attenzione verso l’estero, il mondo è vasto, certo non avrete paura di iniziare una nuova avventura. L’amore, invece, è già nel raggio d’azione del vostro radar, dovete guardarvi intorno e riuscirete a individuarlo. INCONTRO SÌ: Forse è un azzardo, ma un azzardo così sexy non capita spesso nella vita, un altro Pesci!