Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 16 al 22 febbraio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 16 al 22 febbraio 2024.

Oroscopo di Branko dal 16 al 22 febbraio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 16, data da segnare in rosso sul calendario, non è solo il Primo quarto di Luna nel settore pratico – investimenti, denaro, affari, immobili – ma è pure il giorno in cui Venere raggiunge l’amico Acquario: ora in cielo neanche un pianeta negativo! In questo segno ci sono ben cinque forze celesti che vi procurano nuovi incontri d’amore, affari, amicizia, così la vostra forza è nella collaborazione: se da soli potete ottenere molto, insieme con altri vincerete tutto. Grande ripresa della forma fisica e la salute; il sesso è davvero passionale. INCONTRO SÌ: Non c’è segno che resista al vostro fascino. Ma vi vediamo bene con Vergine, splendida!

Oroscopo Branko Toro

Avete corso tanto, ora giustamente vi state prendendo una pausa di riposo e di riflessione. Staccare è positivo, anche per il fisico, coccolatevi un po’. Venerdì 16 il vostro Primo quarto vi dà una scossa, è ora di riordinare le idee, le iniziative, progettare le prossime mosse. La pressione nel settore professionale e del successo resta alta. Dovete restare lucidi, prendetevi i vostri tempi, per le decisioni importanti aspettate almeno lunedì 19, quando il Sole diventa amico, vi garantisce supporto e buoni consigli. Amore: non fate i capricci! INCONTRO SÌ: Bilancia, vi aiuta a prendere tutto con leggerezza, ma non sottovalutate un Pesci.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 16 il vento frizzante che viene dall’Acquario porta con sé una nuova Venere e spazza via le ultime nubi, nel fine settimana c’è anche Luna nel vostro cielo, è un momento magico per amare, sentirvi liberi, viaggiare, progettare un futuro completamente diverso. Vi sentite così leggeri e spensierati che vi sembra di tornare bambini. Favoritissimi i contatti con l’estero, l’import-export, lo studio delle lingue, studi universitari e i master di perfezionamento. Lunedì 19 inizia la stagione dei Pesci, tornate sulla terra. INCONTRO SÌ: Fuga d’amore con l’Ariete, chi vi prende più? Unica alternativa il Leone, che è già tutto vostro.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 16 Luna al Primo quarto lancia un raggio gentile per i nuovi incontri, le amicizie e vi porta una splendente notizia: Venere non è più nervosa, ora non avete nel cielo nemmeno una stella negativa! E come saprete, questa è una condizione ideale, che vi permette di fare le vostre scelte, di muovervi senza ostacoli e ritardi, il successo delle vostre imprese è solo nelle vostre mani. Fatevi valere. Probabile un incontro che vi tocca il cuore e l’anima, che vi cambia. Lunedì 19 il Sole arriva nel vostro amico Pesci e vi porta tanta fortuna! INCONTRO SÌ: Quanto è nervoso adesso lo Scorpione. Solo voi sapete calmarlo e coccolarlo, vi dirà di sì!

Oroscopo Branko Leone

“C e n’è sempre una!”, vi verrà da pensare venerdì 16, con Luna al Primo quarto e Venere che raggiunge le altre stelle polemiche in Acquario: ma non sarete proprio voi un po’ polemici, a volte? Lo sappiamo che avete per la testa tante cose importanti, affari, responsabilità, carriera, ma non è il caso di trascurare il vostro amore, non è bene dare per scontata la persona che vi è accanto, vi accetta, vi rispetta, vi vuol bene. Dedicate all’amore il weekend, la Luna è mutevole e diventa bellissima, ma anche il cielo muta in fretta, già lunedì 19 il Sole migliora. INCONTRO SÌ: Il vostro amore è sempre un Sagittario, ma con un Pesci non vi annoierete mai.

Oroscopo Branko Vergine

Luna al Primo quarto, venerdì 16, insieme con Venere che diventa meno amorosa ma fortunata per la professione, l’impiego, i nuovi incarichi. Il lavoro è parte fondamentale della vostra vita, fate bene a metterlo al centro dei vostri interessi, ma non è tutto, non dovete trascurare la persona amata, riservate al relax almeno il fine settimana. Da lunedì 19 inizia la stagione dei Pesci, che vi rammenta che non tutto si risolve con la razionalità: in amore la matematica non funziona, bisogna dare se stessi senza usare il bilancino. INCONTRO SÌ: Capricorno, è un evergreen per il vostro cuore. Il Toro manda messaggi in codice.

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna al Primo quarto, venerdì 16, vi colpisce dritto al cuore, con Venere che lascia la quadratura e si sposta nel campo dell’amore con il suo carico di bellezza, simpatia, fascino. Se amate già, amerete ancora; se è tanto che siete soli, amerete di nuovo. Ma le cinque forze celesti che avete in aspetto magnifico (dall’Acquario) portano pure creatività, arte, successo, perché anche voi ora non avete più neanche un pianeta contrario, siete liberi di sfruttare le vostre doti per andare avanti verso i vostri obiettivi. Che cambiamento! INCONTRO SI: Lasciatevi andare fra le braccia di un Toro. Cavalcata vincente con il Sagittario.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 16, il Primo quarto di Luna in Toro e Venere, che va in Acquario, appesantiscono la vita in famiglia e in casa. Sfruttate quella resilienza che vi ha fatto superare situazioni ancora più complicate. Siate un po’ filosofi, specie per il vostro equilibrio psicofisico. Il cielo del 2024 è molto veloce, all’inizio dell’anno le stelle vi hanno favoriti, se vi voltano le spalle è per poco. Già lunedì 19 Luna è magnifica e il Sole va in Pesci, settore dell’amore. È un messaggio astrale di speranza e creatività, presto sarete felici. INCONTRO SÌ: Vergine, datele amore e ve ne restituirà il doppio. Il Cancro è gentile e sensuale.

Oroscopo Branko Sagittario

Il Primo quarto di Luna in Toro, venerdì 16, vi fornisce un’opportunità di lavoro, potrebbe essere più interessante di quel che appaia, pensateci prima di scartarla. Lo stesso giorno il cielo diventa ancora più gentile con Venere che va in Acquario, segno da cui vi arrivano raggi di fortuna da vari pianeti. È il momento di approfittarne, stringete i tempi per concludere affari, siglare accordi, anche andare dal notaio, se serve. È anche il momento di consolidare le relazioni più strette, lunedì 19 inizia la stagione dei Pesci. INCONTRO SÌ: Leone, è il perfetto compagno di scorribande. Non trascurate un Cancro.

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 16 Venere vi saluta sotto un fortunato Primo quarto di Luna in Toro, il segno che influenza la vostra vita amorosa. È il momento ideale per farvi avanti con chi vi piace, per far fare un importante passo alla vostra relazione, possibili colpi di fulmine, difficile restare soli, anche se è una vostra scelta. Molto interessante la sfera pratica, i commerci, traffici, affari e investimenti sono favoriti, quel che toccate si trasforma in denaro, ricordate però di non trascurare gli affetti, è un cielo un po’ materialista. INCONTRO SÌ: Gemelli, è così vivace che non riuscite a resistere al suo brio. L’Acquario vi sorprende.

Oroscopo Branko Acquario

N on vi farete mica irritare dal Primo quarto in Toro di venerdì 16, che tocca famiglia e parenti anziani? Anche perché quel giorno arriva nel vostro cielo la magnifica Venere, signora di simpatia, bellezza e amore, elegante come una regina. Il suo tocco di velluto significa amore, è un momento di grande potenza per il vostro segno, avete ben cinque forze celesti nel vostro cielo e sabato 17 e domenica 18 la Luna va nel punto per voi più sensibile per la vita affettiva, non c’è nulla che non possiate fare, ottenere, osate! INCONTRO SÌ: Chiedete un ballo al vicino Pesci, è pieno di grazia e sensualità. Gemelli, che risate!

Oroscopo Branko Pesci

L a Luna è al Primo quarto in Toro, venerdì 16, con Venere che si sposta in Acquario. Questa nuova Venere vi somiglia, ama con tutta se stessa, senza paura di soffrire, perché sa donarsi senza limiti. Ma questo cielo è in grande movimento, la stagione del vostro compleanno inizia lunedì 19, quando splende una Luna romantica. Il nuovo capitolo della vostra vita è tutto da scrivere e siete voi a poterlo immaginare, a decidere quel che accadrà. Ora lasciatevi cullare dall’immaginazione, presto potrete agire. INCONTRO SÌ: Scorpione, sa che solo voi potete salvarlo e appagarlo. Non fatelo soffrire.