Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 12 al 18 gennaio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 12 al 18 gennaio 2024.

Oroscopo Branko dal 12 al 18 gennaio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 12 vi svegliate con una bella Luna in Acquario che dura sino a tutto sabato e vi riempie di ispirazione. Lasciate libere le persone che amate e loro faranno lo stesso con voi, sono le relazioni con gli altri la vostra ricchezza di gennaio, le amicizie vi aiutano a non fissarvi troppo con le battaglie professionali che adesso vi assorbono sempre più. La presenza di tante stelle in Capricorno – da domenica 14 c’è anche Mercurio – segnalano tensioni e ritardi irritanti. Cautela giovedì 18 con il vostro Primo Quarto, anche per la salute. INCONTRO SÌ: Il vostro amico Acquario potrebbe diventare molto speciale. La conferma a fine mese.

Oroscopo Branko Toro

Se si eccettua Luna un po’ polemica tra venerdì 12 e sabato 13, è un cielo di grande forza per voi, specie nel campo pratico. Mercurio, stella degli affari, si sposta domenica 14 in un segno amico, dove sostano anche Sole, Marte e Plutone. Se avete per le mani un progetto importante, è il momento di spingere con tutta la forza di cui disponete, non è un azzardo, potete vincere davvero. Il cielo è sexy e avventuriero, e voi? Tutto può avvenire per il vostro cuore in un solo momento, ora siete pronti a cogliere l’imprevedibile e l’imprevisto. INCONTRO SÌ: Cancro ora sembra così fragile e indifeso, se avete intenzioni serie è ora di farvi avanti.

Oroscopo Branko Gemelli

Già venerdì 12, grazie a Luna in Acquario, vi accorgete che qualcosa è cambiato, dopo lo stress di dicembre ora è tutto un altro cielo, forse non abbastanza leggero per i vostri gusti, ma quando Saturno è contrario è sempre bene mantenere i piedi per terra. Nella notte fra sabato 13 e domenica 14 il vostro Mercurio non è più contro, questo vi fa bene all’anima e agli affari, al portafogli, un progetto si sblocca, arriva una bella notizia. Nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 si forma il Primo Quarto: probabile un incontro che vi fa sognare. INCONTRO SÌ: Scorpione è sexy, ci farete di sicuro un pensierino. E non scartate a priori Capricorno.

Oroscopo Branko Cancro

Siete fatti così, quando vi manca la serenità in casa e in amore, vi sentite persi e fate di un sassolino una montagna invalicabile. Potrebbe accadere in questi giorni, domenica 14 pure Mercurio diventa polemico – e con lui i figli, se ne avete – non siatelo pure voi… Chi pensa che il Cancro sia dolce e mansueto non vi conosce bene, la vostra tenerezza non vi impedisce di attaccare se vi sentite minacciati: concorrenti e rivali devono girare al largo almeno il 18, Primo Quarto vi provoca. I grandi pianeti sono a vostro favore, la vittoria è vostra. INCONTRO SÌ: Toro è una languida certezza, vi sostiene e vi ama. Pesci però sta ritrovando smalto e sex appeal.

Oroscopo Branko Leone

Luna è un po’ strana venerdì 12 e sabato 13, ma siete così presi dal lavoro che quasi non ve ne accorgete, pure Mercurio che va in Capricorno non è niente male, porta notizie interessanti, possibili sbocchi, opportunità di carriera, non escludiamo una trasferta all’estero tra mercoledì 17 e giovedì 18, Primo Quarto vi favorisce, apre nuovi mercati. L’amore è sempre protetto da Venere, ma soprattutto dal vostro cuore generoso, pure le avventure sono piacevoli, gratificanti. Un po’ di cautela, però, per la forma fisica, non esagerate con niente. INCONTRO SÌ: Ancora e sempre Sagittario, c’è un legame che sembra venire direttamente dal cielo astrale.

Oroscopo Branko Vergine

Dicevamo di Mercurio, la scorsa settimana. Ebbene, domenica 14 la vostra stella guida diventa magnifica, si schiera dalla vostra parte. In amore questa è una vera svolta, anche se adesso siete attirati verso sentieri pericolosi, persone pazzamente sexy, ma anche sfuggenti e imprevedibili. Avete però fortissime stelle a vostro favore, e sarete capaci di rivoltare le circostanze, se non si tratta soltanto di un capriccio. Lo capirete presto. Buone novità arrivano anche nel campo pratico, la vostra situazione si rafforza. INCONTRO SÌ: Capricorno è testardo. Chiuso. Eppure vi piace sempre. A meno che uno Scorpione.

Oroscopo Branko Bilancia

Il cielo di gennaio vi porta una certa pigrizia, quasi rassegnazione, il freddo non vi invoglia a uscire, inoltre avete da affrontare varie complicazioni, in casa e famiglia, con parenti anziani e figli – domenica 14 pure Mercurio raggiunge il Capricorno – che alla lunga possono provocare tensioni anche nel matrimonio intorno a mercoledì 17 e giovedì 18, Primo Quarto. Eppure il vostro cuore è caldo, perché nel cielo brilla luminosa e maestosa Venere, che vi ripete che siete amati, protegge i vostri affari, vi fa da forte scudo. INCONTRO SÌ: La Vergine ha uno sguardo sicuro, che vi attira. Ma anche il Sagittario sa coinvolgervi.

Oroscopo Branko Scorpione

Non sarà una Luna storta a darvi fastidio – venerdì12 e sabato 13 è in Acquario, segnala difficoltà con una donna di casa – tutti i pianeti veloci sono favorevoli, pure Mercurio dal 14 tutela bene gli affari. Luna in Pesci domenica 14 e lunedì 15 accanto a Saturno vi dà equilibrio, vi spinge a fare sul serio con una persona, parliamo d’amore, di scelte di vita, di una donna che sa ciò che vuole e se lo va a prendere. C’è concretezza in questo cielo e va a vostro vantaggio, anche se non ve ne rendete conto subito. Apertura. INCONTRO SÌ: Primo Quarto in Ariete il 17 e 18 vi fa incapricciare di questo segno: che è il vostro preferito.

Oroscopo Branko Sagittario

Godetevi gli ultimi raggi di Venere nel vostro cielo, fra poco vi saluta. La stella dell’amore non diventa negativa, ma il cielo è sbilanciato a favore del campo pratico, soldi, commerci, investimenti, progetti, non vi vogliamo vedere così materialisti, anche se un po’ di pragmatismo vi farà bene. Solo non dovete trascurare l’amore, lasciate un po’ di spazio ai sentimenti, tenerezza, a fine mese non vedrete altro che gli affari! Belle Lune venerdì 12, sabato 13, e mercoledì 17 e giovedì 18 si forma un affettuoso Primo Quarto. INCONTRO SÌ: Luna in Acquario vi mette davanti un esponente di questo segno. Non lasciatevelo scappare!

Oroscopo Branko Capricorno

Non è solo la stagione del vostro compleanno, è pure un momento promettente per la vostra vita in generale, avete in mano il vostro futuro e probabilmente anche quello di chi vi sta vicino. Siete il segno della responsabilità e del comando, del resto, e ora siete chiamati a esercitare il vostro potere là dove volete e potete. Niente vi ostacola, non avete astri contrari, tranne Primo Quarto di giovedì 18 che può portare nervosismo in casa, con madre/nonna/sorella, il resto del cielo è sgombro. Lo utilizzerete per il meglio. INCONTRO SÌ: Venere birichina rende Pesci ancora più sexy e trasgressivo. Lancerete la lenza?

Oroscopo Branko Acquario

Notevole pressione nel cielo, non si tratta di influssi negativi, è come ci si sente quando sta per scoppiare un temporale, tanta elettricità nell’aria che aspetta un tuono per liberarsi. Liberarsi, libertà. È sempre un valore importante per voi, che non sopportate costrizioni. Ma la gabbia di vetro in cui vi sentite adesso prigionieri è soltanto apparente, è la tensione di chi sta per spiccare un grande salto, presto volerete liberi nella vostra aria astrale verso la vostra meta. In amore, inoltre, ci sono profumate rose d’inverno. INCONTRO SÌ: Quel pazzo Ariete vi piace ancora, ma faticate a contenere le sue bizze. Gemelli vi sorride.

Oroscopo Branko Pesci

Domenica 14 vi liberate pure di Mercurio contro, complimenti vivissimi. Resta solo Venere a stuzzicarvi, ma anche se a volte è irritante, vi rende davvero molto sexy. Il campo delle amicizie e dei nuovi incontri al momento è esplosivo, meno male che c’è Saturno a tenervi un po’ a freno, altrimenti se ne vedrebbero delle belle. Ci piace pure la situazione pratica, le stelle sono particolarmente concrete, il lavoro in team è solido ed efficiente, c’è inventiva e buonsenso in tutte le vostre scelte professionali, in affari. Bene. INCONTRO SÌ: Rivedere una Bilancia vi fa effetto: solo ricordi o è amore? C’è anche uno Scorpione, però.