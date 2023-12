Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 29 dicembre 2023 al 4 dicembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko ddal 29 dicembre 2023 al 4 dicembre 2024.

Oroscopo Branko dal 29 dicembre 2023 al 4 dicembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 29 dicembre 2023 al 4 dicembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Salutate il 2023 con un cielo di fuoco, vostro elemento natale. Fine d’anno con la Luna in Leone, che porta amore, allegria, divertimento. I freddi raggi del Sole in Capricorno sono efficacemente contrastati da stelle amiche in Sagittario; venerdì 29 c’è anche Venere: partite con la persona del cuore o con i vostri amici più cari, i posti nuovi vi portano stimoli e ispirazione, scatenatevi pure, siete giovani, voi Ariete, a qualunque età! Questa pausa rigenerante vi servirà per affrontare con energia gli impegni professionali di gennaio, che è già qui. INCONTRO SÌ: Marte in Sagittario accanto a Venere vi rende tanto sexy e vi fa perdere la testa per lui.

Oroscopo Branko Toro

Avete la testa piena di impegni, affari, imprese familiari, eredità, soldi, non vi fermate mai con questo Urano che martella nel vostro cielo. E per di più accanto a Giove! Persino la nuova Venere vi incoraggia ad andare a caccia di finanziamenti, pure negli ultimi giorni di questo memorabile 2023. Sono occasioni da non perdere, certo, ora che nel cielo non avete nemici planetari, ma dovete anche dedicare un po’ di spazio agli affetti, all’amore.Vi aiuterà la Luna la notte di San Silvestro, stappate lo champagne con chi amate (o almeno che vi piace)! INCONTRO SÌ: La Luna in Vergine durante il conto alla rovescia vi porta fra le braccia di questo segno!

Oroscopo Branko Gemelli

Ultimi giorni del 2023 con una simpatica Luna in Leone, che vi fa sembrare accettabili anche le visite di cortesia ai parenti lontani – non è escluso che qualche prozio vi allunghi una busta con del denaro. Vi suggeriamo comunque di concedervi qualche giorno lontani dai soliti ambienti e dalle dinamiche familiari; anche un agriturismo andrà benissimo, se per adesso non potete concedervi le Maldive. La svolta è prevista giovedì 4 gennaio, quando c’è un languido Ultimo quarto in Bilancia e Marte finalmente molla la presa… INCONTRO SÌ: Passate il tempo a sognare – o a rimpiangere? – una Bilancia. Buttatevi invece sul Leone!

Oroscopo Branko Cancro

Siete sempre indaffaratissimi, non vi fermate neanche per le feste di fine anno, vi siete ripromessi di rispettare tutte le scadenze e vi impegnate al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. E se qualcuno vi si para davanti, peggio per lui. In fondo, avete la protezione del grande Giove e dell’imprevedibile Urano, che allargano la cerchia delle amicizie, cementano le relazioni valide, creano opportunità di nuovi incontri fortunati, pure d’amore. Noi puntiamo sulla notte di San Silvestro e di Capodanno, quando la Luna diventa la vostra migliore amica. INCONTRO SÌ: Ultimo quarto in Bi- lancia il 4 e ultima chiamata per il volo che porta al suo cuore. Partirete?

Oroscopo Branko Leone

La Luna nel vostro segno sino a domenica 31, e pure nei giorni seguenti, è sempre amica. Ottimo anche l’Ultimo quarto, il 4 gennaio, in Bilancia, un segno amico e amatissimo. Ma la sorpresa migliore è l’arrivo di Venere nel vostro cielo dell’amore venerdì 29: se non siete già in coppia, vi innamorerete pazzamente proprio in questi giorni; anche chi è scottato o deluso non potrà resistere all’onda passionale che vi sta travolgendo. Lasciatevi andare, se non ora, quando? Subito dopo Capodanno applicatevi negli affari, nelle finanze. INCONTRO SÌ: Capricorno, lui così freddo, voi così caldi… ma è un’unione da provare almeno una volta.

Oroscopo Branko Vergine

Siate fra la neve e il fuoco, la vostra vita amorosa adesso è così, potremmo dire “ghiaccio bollente”, rendiamo l’idea? Magari dall’esterno sembrate calmi e controllati, ma dentro friggete, specie negli ultimi giorni del 2023. Poi, proprio la notte del 31, qualcosa cambia: è la Luna che arriva nel vostro cielo, siete così mutevoli che pure voi non vi riconoscete più. Il cielo di gennaio vi riporta via via alla normalità, il Sole è già amico, Marte lo diventa giovedì 4, per voi è finalmente tutta un’altra musica, anche la forma fisica si riprende. INCONTRO SÌ: Capricorno, non è più freddo ai vostri occhi, ora è un accogliente rifugio di montagna…

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna in Leone vi accompagna alla fine del 2023. Il cielo promette nuovi incontri, amicizie sincere, solidarietà e calore dalle persone vicine, anche se in casa può esserci un po’ di tensione con i familiari anziani – forse si sentono trascurati? Venerdì 29 la cara Venere riporta l’entusiasmo in amore, già passionale e divertente, quest’anno non potete proprio lamentarvi della vita sentimentale. Ricaricatevi in queste feste, svuotate la mente da tutti i pensieri, perché giovedì 4 l’Ultimo quarto di Luna nel vostro cielo annuncia cambiamenti. INCONTRO SÌ: Il vostro amore di sempre è un Acquario, torna con altri volti, ma con lo stesso cuore.

Oroscopo Branko Scorpione

A parte i soliti Giove e Urano, a cui ormai siete abituati, non ci sono disturbi nel cielo zodiacale, ma voi siete irritati. Sarà perché, quando tutto va bene, cercate comunque qualche motivo per tormentarvi? Noi diamo la colpa alla Luna in Leone che vi accompagna sino al 31. La notte di Capodanno, però, è salva, la stella va in territorio amico e vi offre un incontro speciale, pieno di fascino. Andate a ballare, a una festa, scendete in piazza a festeggiare, non tornerete a mani vuote! Finanze sempre in primo piano, investite bene. INCONTRO SÌ: A Capodanno invitate un Pesci a danzare, è una creatura marina e vi piace da morire.

Oroscopo Branko Sagittario

Spalancate la porta del vostro cuore! Venerdì 29 arriva Venere nel vostro cielo, a bordo di un bastimento carico d’amore! È la terza forza che sosta nel vostro segno ed è la garanzia di una fine d’anno con il botto. La Luna in Leone vi accompagna sino al 31 mattina, evitate però gli eccessi – alcolici, ma non solo. Anche se al momento vi sentite al massimo, il primo dell’anno dovete essere pieni di energie per andare in campagna o sulla neve a ossigenarvi. Giovedì 4 gennaio Marte vi lascia, mentre l’Ultimo quarto propone un ritorno di fiamma. INCONTRO SÌ: Ancora Acquario nel vostro cuore, ma c’è un Cancro che vi lancia occhiate irresistibili…

Oroscopo Branko Capricorno

N on avete nel cielo nessuna stella contraria, questo vi lascia grande libertà di azione per programmare il futuro. Siete all’inizio di un nuovo anno, va bene fare bilanci – i pianeti alle vostre spalle vi spingono a misurare ogni evento e progresso passato – ma dovete soprattutto guardare avanti, lanciatevi nel futuro senza timore, siete abbastanza solidi per non correre rischi. Proprio la notte di San Silvestro la Luna in Vergine vi chiede di allargare gli orizzonti. Giovedì 4 gennaio arriva il focoso Marte: sesso! INCONTRO SÌ: Toro, è l’usato sicuro e voi amate la sicurezza… ma date una chance a un Gemelli.

Oroscopo Branko Acquario

Venerdì 29 Venere raggiunge Marte e Mercurio nel punto del vostro cielo che governa gli incontri – professionali, d’amore e d’amicizia. Presto non vi sentirete più soli come nei giorni passati, si creano sintonie di pensiero e ideali che vi fanno bene e producono col- laborazioni fruttuose. Ma è soprattutto l’amore che ritrova un ampio respiro, qualcosa vi mancava da un po’ nella relazione. Notte di San Silvestro con Luna che in serata diventa profonda e ispirata. Lasciatevi il passato alle spalle con l’Ultimo quarto del 4 gennaio.n INCONTRO SÌ: La Luna in Leone nel fine settimana vi porta una strana attrazione per questo segno.

Oroscopo Branko Pesci

V enere si aggiunge a Marte e Mercurio in Sagittario venerdì 29: non riuscite a darvi pace, volete vincere a tutti i costi una gara professionale, una sfida d’amore, non volete accontentarvi. Meglio uscire da questo loop, arriva il 2024, dovete farvi trovare aperti alle novità, Giove e Urano amici ve ne promettono ancora tante; il Sole vi porta nuovi incontri. Intanto riposate, rilassatevi, già giovedì 4 gennaio Marte diventa amico e potete riprendervi, nuova energia vi rigenera. Limitate le follie durante la notte di Capodanno, la Luna in Vergine è tentatrice. INCONTRO SÌ: Cancro, un luogo dove trovare rifugio e sesso. Lo Scorpione, però, non lo batte nessuno.