Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 ottobre 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 ottobre 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per l’Ariete si apre una settimana che mette al centro le ambizioni e la voglia di raggiungere obiettivi importanti. Le sfide non mancano, ma il sostegno di Giove invita a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà. Il Primo quarto di Luna del 18 ottobre potrebbe rappresentare un’occasione per capire quale direzione seguire e trasformare le idee in azioni concrete. In amore, invece, potrebbero riaffiorare emozioni che sembravano ormai superate. Un ricordo, un desiderio rimasto nascosto o una persona del passato potrebbero mettere alla prova gli equilibri di coppia. Sarà importante capire cosa si desidera davvero prima di lasciarsi trascinare dalle sensazioni del momento. Tra gli incontri, il Capricorno promette una sfida stimolante, mentre lo Scorpione potrebbe accendere una forte attrazione.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro potrebbe dover fare i conti con alcune incombenze domestiche e familiari che rischiano di sottrarre energie. Tra questioni pratiche, necessità di persone care e imprevisti in casa, mantenere la calma non sarà sempre semplice. Una persona che vive lontano potrebbe però offrire un consiglio prezioso, aiutando a vedere una situazione da una prospettiva diversa. Anche la vita sentimentale richiede attenzione. Le preoccupazioni professionali potrebbero creare distanza con il partner, soprattutto se gli impegni finiscono per occupare tutto lo spazio disponibile. Il fine settimana sarà utile per ritrovare complicità e dedicare tempo alla relazione. Incontri interessanti in vista con Bilancia e Pesci, due segni capaci di riportare leggerezza e romanticismo.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Curiosità, intuizione e capacità comunicative sono tra i punti di forza dei Gemelli in questa settimana. La presenza di Urano nel segno alimenta il desiderio di sperimentare e trovare soluzioni fuori dagli schemi, mentre Giove favorisce la comunicazione, le trattative e le occasioni in cui saper usare le parole può fare la differenza. Nel lavoro potrete sfruttare la vostra abilità nel convincere gli altri e portare avanti progetti che richiedono intuito e rapidità. In amore, tuttavia, sarà meglio non considerare ogni relazione come una partita da vincere. I sentimenti hanno bisogno di delicatezza e ascolto, soprattutto quando il rapporto è ancora in una fase iniziale. L’Ariete potrebbe lasciare a voi l’iniziativa, mentre con lo Scorpione la passione non mancherà.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro il clima familiare potrebbe essere piuttosto delicato. Alcune tensioni con i parenti rischiano di riflettersi anche sulla vita di coppia, rendendo più difficile trovare un equilibrio tra le diverse esigenze. Il consiglio delle stelle è di non reagire impulsivamente e di evitare che le incomprensioni finiscano per coinvolgere anche i figli. Nonostante qualche momento complicato, l’affetto reciproco può aiutare a superare le distanze e ritrovare serenità. Anche sul lavoro sarà opportuno affrontare subito eventuali dubbi legati a collaborazioni e accordi, senza lasciare che piccoli problemi diventino più grandi. In amore, il Leone potrebbe richiedere pazienza e impegno, mentre la Vergine si candida a regalare un fine settimana particolarmente romantico.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il mese di ottobre continua a offrire al Leone prospettive interessanti, ma sul fronte sentimentale sarà necessario distinguere tra un desiderio autentico e la semplice voglia di ottenere ciò che si vuole. Venere retrograda in Scorpione, insieme a Mercurio, può rendere più complicati alcuni dialoghi e alimentare piccole resistenze nei rapporti. Chi vive una relazione dovrà evitare di trasformare ogni divergenza in una prova di forza. La passione resta intensa, ma la complicità cresce quando nessuno cerca di avere sempre l’ultima parola. Sul lavoro, invece, le prospettive sono favorevoli, a patto di non disperdere energie e di mantenere alta la concentrazione. Il Sagittario può riportare entusiasmo nella vostra vita, mentre con i Pesci potrebbe esserci una certa difficoltà a comprendersi fino in fondo.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il passato torna a farsi sentire nella vita della Vergine. Un ricordo o la possibilità di ritrovare una persona importante potrebbero riaprire una porta che sembrava ormai chiusa. Il fine settimana, con il Primo quarto di Luna del 18 ottobre, favorisce una riflessione sui sentimenti e su ciò che si desidera davvero da una relazione. Per chi è single potrebbe essere arrivato il momento di mettere da parte qualche esitazione e trovare il coraggio di dichiararsi. Mercurio offre una mano anche negli affari, aiutando a organizzare meglio le idee e a valutare le opportunità. I risultati potrebbero non arrivare tutti insieme, ma la costanza sarà fondamentale per costruire qualcosa di duraturo. Una persona dello stesso segno potrebbe capirvi al volo, mentre con l’Ariete sarà importante capire se le aspettative sono davvero reciproche.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La settimana rappresenta per la Bilancia una buona occasione per consolidare i risultati raggiunti e guardare alle prossime sfide con maggiore fiducia. Mercurio e Venere favoriscono le iniziative pratiche, gli affari e la capacità di cogliere opportunità che potrebbero rivelarsi importanti anche nel medio periodo. La voglia di migliorare la propria posizione professionale sarà forte, ma attenzione a non trascurare chi vi sta accanto. Le persone care potrebbero aver bisogno di maggiore presenza, soprattutto se in famiglia ci sono situazioni che richiedono attenzione. In amore l’intesa resta vivace e la passione continua a giocare un ruolo importante. L’Acquario potrebbe riservare una piacevole sorpresa, mentre con il Leone l’entusiasmo potrebbe crescere giorno dopo giorno.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana intensa per lo Scorpione, che potrà contare su una mente particolarmente lucida e su un fascino capace di attirare l’attenzione. Venere e Mercurio nel segno rendono più vivaci i rapporti, ma gli aspetti con Marte, Giove e Plutone potrebbero anche accentuare le tensioni. Le emozioni saranno forti e non sempre facili da controllare. In amore si alternano attrazione e possibili contrasti. Chi desidera avvicinarsi a una persona dovrà essere pronto a confrontarsi con sentimenti profondi, senza dare per scontato che tutto proceda secondo i propri piani. Anche nel lavoro il carisma può rivelarsi una risorsa preziosa, soprattutto nelle trattative e nelle occasioni in cui è necessario convincere gli altri. Il Capricorno promette un’intesa intrigante, mentre con i Gemelli il rapporto potrebbe trasformarsi in un gioco imprevedibile.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario arriva il momento di interrogarsi sulle proprie priorità. Le idee non mancano e il desiderio di fare nuove esperienze resta forte, ma il rischio è quello di inseguire troppi obiettivi contemporaneamente senza portarne davvero a termine nessuno. Il Primo quarto di Luna del 18 ottobre invita a mettere ordine nei progetti e a scegliere una direzione precisa. Anche in amore potrebbe essere utile chiedersi se si è soddisfatti della strada intrapresa o se qualche rimpianto continua a condizionare il presente. Le risposte non arriveranno necessariamente tutte in una volta, ma sarà importante iniziare a fare chiarezza. L’Acquario potrebbe rivelarsi una presenza particolarmente interessante, mentre con la Bilancia non mancheranno vivacità e complicità.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno si trova davanti a scelte che richiedono lucidità e capacità di valutare attentamente le conseguenze. Alcune situazioni potrebbero ricordare problemi già affrontati in passato, ma questa volta sarà importante non farsi condizionare dalle esperienze precedenti. Il Primo quarto di Luna del 18 ottobre potrebbe rendere le emozioni più intense del solito, mettendo alla prova la vostra consueta razionalità. La settimana invita a mantenere il controllo senza chiudersi al confronto. Le relazioni e i contatti con gli altri rappresentano una risorsa da valorizzare: chiedere aiuto o collaborare con persone fidate potrebbe aprire strade interessanti. Anche in amore sarà utile abbandonare qualche difesa e lasciare spazio alla spontaneità. Il Toro può offrire un’intesa concreta e rassicurante, mentre il Sagittario potrebbe spingervi a uscire dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il cielo dell’Acquario è movimentato e richiede un atteggiamento più concreto. Le opportunità per migliorare la propria posizione non mancano, ma per trasformarle in risultati sarà necessario passare dalle idee ai fatti. Puntare sempre alla soluzione perfetta rischia di rallentare il percorso: meglio agire con intelligenza, cogliendo il momento giusto per sorprendere la concorrenza. La stessa determinazione può fare la differenza in amore, dove un gesto inatteso o un’iniziativa originale potrebbero cambiare le carte in tavola. Il fine settimana invita inoltre a prestare attenzione ai sogni e alle intuizioni, che potrebbero offrire spunti interessanti su questioni personali ancora aperte. Con i Gemelli si possono aprire nuove prospettive, mentre il Cancro potrebbe rispondere al vostro corteggiamento più di quanto immaginiate.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci la settimana potrebbe essere movimentata soprattutto sul fronte familiare. Alcune responsabilità pratiche, dalle questioni legate alla casa alle necessità dei parenti più anziani, rischiano di accumularsi e di richiedere tempo ed energie. Anche se siete abituati a prendervi cura degli altri, non dovrete pensare di dover risolvere tutto da soli. Il Primo quarto di Luna del 18 ottobre potrebbe portare un aiuto concreto da parte di una persona cara, magari un figlio o un fratello più giovane. Accettare il sostegno degli altri sarà importante per alleggerire il carico e ritrovare un po’ di tranquillità. In amore, invece, il clima si fa più caldo: la sensibilità e la capacità di comprendere il partner possono favorire una ritrovata vicinanza. Con il Toro potrebbe esserci un’intesa profonda anche senza bisogno di tante parole, mentre con il Cancro potrebbe riaccendersi un legame che merita una seconda possibilità.