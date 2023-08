Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’11 al 17 agosto 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dall’11 al 17 agosto 2023.

Oroscopo di Branko dal dall’11 al 17 agosto 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dall’11 al 17 agosto 2023.

Oroscopo Branko Ariete

È una settimana magnifica per il vostro cuore, che importa se nel weekend Luna in Cancro alza la marea in casa e in famiglia? L’astro della notte, si sa, è capriccioso e già lunedì sera vi mostra il suo volto sorridente. Martedì è Ferragosto e Luna inizia a diventare Nuova accanto a Venere e Sole: amore amerete riamati. Momento felice e appagante, che dire di più? Se proprio dovessimo trovare un’ombra, diremmo: peccato per il campo pratico – attività, investimenti, denaro, commerci – così promettente, ma voi siete persi nell’amore e non guardate altro! INCONTRO SÌ: avete guardato bene quella Vergine? Sembra così pudica e riservata, ma quando si scatena.

Oroscopo Branko Toro

Fine settimana con Luna gentile: sabato e domenica saranno il vostro Ferragosto, con la fortuna e le occasioni dalla vostra parte nella vita privata e nel lavoro. Tenete gli occhi aperti: qualcosa arriverà all’improvviso, meglio essere pronti a coglierlo. Se fosse un amore, potrebbe essere una persona molto giovane: vi sentite come adolescenti, alta passionalità e forma fisica eccellente. Vi disturba il novilunio di Ferragosto, tutto è un po’ eccessivo, e non vi piace l’ostentazione, preferite la sostanza. Momento creativo e vivace per gli artisti del segno. INCONTRO SÌ: c’è un segno che non vi delude e non vi annoia mai, ed è la Bilancia, che ne dite di un valzer?

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì la vostra Luna vi accompagna in un viaggio di esplorazione. Meta: i meandri della vostra mente. Ci capirete qualcosa? Chissà, oggi siete confusi: colpa del vostro Mercurio, che un po’ vi annebbia. Anche i rapporti genitori e figli sono faticosi. Preparatevi a un Ferragosto pieno di incontri e spunti interessanti: qualcosa potrebbe cambiare intorno a voi, e in bene. Luna diventa Nuova proprio in quei giorni e promette una ripartenza. Un po’ di cautela è richiesta per la forma fisica: Marte vi stanca e vi rende nervosi, lasciate il volante a qualcun altro. INCONTRO SÌ: cosa c’è di più attraente della forza e dell’entusiasmo di un Ariete che non si arrende mai?

Oroscopo Branko Cancro

A parte il lento Plutone, in questa settimana non avete nel cielo un solo nemico, nemmeno la vostra cara Luna che pure muta ogni giorno. Nel weekend è con voi: dolci momenti in riva al mare, cantate una canzone al vostro amore e fategli una promessa (che però dovrete mantenere!). Sempre fortunati gli incontri: forse pure un colpo di fulmine per chi è solo, di certo tanti nuovi amici. Se siete in viaggio, tra l’energia di Marte e la curiosità di Mercurio, non ci sarà un momento di noia. Se invece non siete in vacanza, orecchie e occhi bene aperti: notizie preziose in arrivo! INCONTRO SÌ: lanciate in aria una moneta, se viene testa è una Vergine, se viene croce uno Scorpione.

Oroscopo Branko Leone

È la settimana clou della stagione del vostro compleanno, di agosto, delle vacanze e i protagonisti siete ancora voi. A Ferragosto Luna nel vostro cielo si fa Nuova, segna l’inizio del vostro anno zodiacale. Accanto a sé ha il vostro caldo Sole e Venere splendente, che spande a piene mani apprezzamenti nei vostri confronti, stima, simpatia e amore! Bene la forma fisica, Marte è solo un pochino spendaccione. Molto ben sostenuta anche la vostra attività: Mercurio è la stella degli affari, e vi spinge avanti. Evviva! INCONTRO SÌ: pensavate fosse amore, invece no? Meglio! Si fanno sotto un Sagittario o un Acquario.

Oroscopo Branko Vergine

Con quel Mercurio, con quel Marte, potete conquistare il mondo e fare collezione di un nutrito drappello di cuori solitari, da provare uno ad uno. Sceglierete un vincitore? Iniziate nel fine settimana, con la Luna nel settore di incontri e amicizie: si comincia con una stretta di mano e poi chissà, tutto può avvenire, se lo volete. Giove vi porta fortuna e pure in viaggio, alla scoperta di nuovi popoli, di usanze sorprendenti, di spunti da usare per i nuovi progetti: prendete appunti, o meglio, tenete un diario, da pubblicare – perché no? – o anche da rileggere più avanti. INCONTRO SÌ: Scorpione è un pericolo soltanto se lo attacchi altrimenti è sexy e tanto innamorato.

Oroscopo Branko Bilancia

Ammiratissimi, bellissimi, invidiatissimi. Partite alla grande venerdì, con Luna che vi porta lontani dalla solita vita: al lavoro e al denaro proprio non avete voglia né tempo di pensare, a meno che non sia la famiglia a coinvolgervi in questioni che riguardano il patrimonio comune. Sole e Venere sono due gemme preziose incastonate nel vostro cielo di Ferragosto, a cui si accompagna una strepitosa Luna Nuova, proprio il 15, che annuncia incontri, divertimenti, felicità. Cercate però di mangiare meglio e dormire di più: non vi state strapazzando un po’? INCONTRO SÌ: in questi giorni di fuoco, ci vuole un segno capace di incendiarvi. Che ne dite di Sagittario?

Oroscopo Branko Scorpione

Marte e Mercurio procacciano incontri estivi, giovani, passionali e divertenti. Godetevi il weekend con una Luna amica, che promette un mare di emozioni. Se poi volete l’Amore con la “A” maiuscola, è una rosa profumata ma con qualche spina: forse non dipende da voi o dall’altra persona, ma dalla situazione intorno, qualcuno è impegnato oppure ci sono altri impedimenti, ma quando mai questo ha impedito a uno Scorpione di cedere alle tentazioni? Saturno in Pesci è un saggio consigliere: vi guida nelle scelte difficili, vi vuole in coppia. E così sarà. INCONTRO SÌ: grande accordo nel sex con un severo Capricorno, che in questo momento tanto severo non è.

Oroscopo Branko Sagittario

Pazienza per Mercurio: in vacanza non avete bisogno di tutta la vostra lucidità di spirito, un po’ di lentezza fa bene anche a voi, sempre al galoppo. Marte contro, però, vi irrita assai: peccato, nervosismo e stanchezza non vi permettono di approfittare di questo Sole splendente e di Venere magnifica, che vi porta in giro per il mondo come piace a voi e vi procura incontri esotici ed emozioni infinite. La Luna è calda e speciale proprio a Ferragosto: concedetevi una giornata di follie d’amore, c’è il novilunio, qualcosa di bello accadrà. Poi tornerete a fare i saggi. INCONTRO SÌ: se c’è un segno che vi porta lontano la mente e non solo, è l’Acquario, prendetelo per mano!

Oroscopo Branko Capricorno

Se non fate troppo caso alla Luna del weekend, un po’ polemica e nervosa, il vostro cielo è perfetto, non c’è nemmeno una stella negativa! Siete gli imperatori del mondo, e tutti gli altri non possono che inchinarsi ai vostri desideri, anche in amore ora potete vincere e stravincere. Se c’è un nuovo incontro proprio a Ferragosto, però, non sarà solo un’avventura: pronti a scalare insieme una montagna incantata? Meravigliosi i viaggi: siete curiosi di tutto e infaticabili esploratori. Ottima tenuta fisica, grande stagione per gli sportivi: stavolta battono un record! INCONTRO SÌ: ancora un Toro, co- me escluderlo? E la Vergine vi guarda con quello sguardo un po’ così.

Oroscopo Branko Acquario

Il sole d’agosto vi scotta la pelle e forse il cuore, leggete nel vostro animo per capire cosa desiderate davvero: non potete avere tutto, la libertà e i legami, l’ideale e la concretezza. Sperimentare qualche emozione in più vi fa bene. Anche la gelosia è un brivido che vi fa sentire vivi, vi rende umani agli occhi di chi vi sta accanto: non abbiate paura di perdere tutto, proprio voi! Vi chiamate Acquario perché dal vostro segno zampilla energia spirituale: e più date agli altri, più diventate ricchi e altruisti. Se date positività agli altri, pure ai familiari, positività riceverete. INCONTRO SÌ: correte dietro a un Ariete, lo prenderete? Un Capricorno sarebbe più solido e gentile.

Oroscopo Branko Pesci

Dove andate nuotando, figli di Nettuno? L’oceano mare vi avvolge e vi ripara, vi sentite a casa e ben protetti, e lo siete: Giove e Urano fanno in modo che tutto, intorno a voi, vada come deve andare. Scegliete vie conosciute, sono quelle che vi danno più sicurezza e soddisfazione, ed è ciò che ora vi serve. Luna nel weekend è al massimo della tenerezza: non dovete vedere fantasmi dove non ce ne sono, amate senza riserve e sarete riamati. Piuttosto, curatevi di voi stessi: siate cauti al volante e asciugate i capelli al sole dopo i vostri tuffi, ora siete delicati. INCONTRO SÌ: nei mari profondi del vostro cuore nuota un Toro, ve ne siete accorti? Sta a voi a pescarlo.