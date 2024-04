Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 5 all’11 aprile 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 5 all’11 aprile 2024.

Oroscopo di Branko dal 5 all’11 aprile 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 5 all’11 aprile 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Lunedì 8 è Luna Nuova, l’inizio del vostro anno personale, ma anche del nuovo ciclo per lo Zodiaco. Il cielo vi ha già consegnato il suo regalo venerdì 5, prima dell’alba: l’arrivo di Venere nel vostro segno. Questa stella non è solo amore, ma fortuna, bellezza, simpatia, successo, il vostro anno parte sotto raggi gentili e generosi. Siatelo anche voi, avete tanto, condividetelo con le persone che amate, ma anche con chi vi piace poco, perdonate chi vi ha offeso… Scommettiamo che vi piacerà? INCONTRO SÌ: Un cielo di fuoco non può che attirare un Leone, andatelo a cercare, vi sta aspettando. Gemelli no, è lui che vi cerca!

Oroscopo Branko Toro

21 aprile – 20 maggio Il cielo di primavera resta splendente, anche se la vostra Venere lascia l’amico Pesci venerdì 5 e assume una posizione nascosta. Che non vuol dire sparire o diventare contraria, ma il suo effetto è meno evidente… Riflette forse qualche incertezza nelle scelte? Vi lasciamo il beneficio del dubbio. In ogni caso sfruttate queste stelle arietine per prepararvi al vostro exploit di maggio, dedicatevi all’introspezione, fate pulizia nella mente, il cielo saprà ispirarvi nuove idee, nuovi percorsi appaganti. INCONTRO SÌ: Il vostro cuore va dove si sposta Venere, cioè l’Ariete. Sarà egoista e prepotente, ma questo segno riesce a scaldarvi cuore e sensi.

Oroscopo Branko Gemelli

Dobbiamo proprio dirlo: è vero che avete Saturno contro, ma in questo momento se c’è qualcosa che non va in amore i principali responsabili siete voi. Venere infatti da venerdì 5 è nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri, è una brezza tiepida e leggera che vi elettrizza, vi fa sentire giovani, aperti, disponibili. Non dite di no a una nuova esperienza, presto le promesse saranno mantenute. Le sfide professionali sono difficili, ma potete vincerle. Cautela però per la salute, attenti al volante, siete distratti. INCONTRO SÌ: Ora Leone ha qualcosa in più, vi viene voglia di stuzzicarlo e amarlo. Il Capricorno resta un enigma affascinante.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 5 Venere va in Ariete, lunedì 8 in questo segno si forma Luna Nuova, come meravigliarsi se a volte vi viene voglia di chiudervi a riccio e non ascoltare più nessuno? Andate al mare nel weekend, il rumore delle onde vi fa bene al cuore, vi riconcilia con voi stessi. L’amore tornerà presto a sorridervi, una nuova passione piccante può nascere in qualsiasi momento e darvi tanta gioia. Nella professione vi sembra quasi di girare a vuoto, di superare ostacoli che poi si ripresentano, ma non è così, sono solo ritardi. INCONTRO SÌ: Pesci è una sfida continua, questa relazione vi stanca ma vi dà tanto sprint. La Vergine ora è più disponibile… E voi?

Oroscopo Branko Leone

Iniziate a scartare i bei regali della primavera venerdì 5, è Venere che si stabilisce in Ariete, angolo molto attivo del vostro cielo che promette viaggi, nuove esperienze, obiettivi ambiziosi da raggiungere. Lunedì 8 si forma Luna Nuova nello stesso punto, probabile l’arrivo di una proposta – professionale, di studio o d’amore – che vi conduce su strade lontane; non escludetela a priori, potrebbe accompagnarvi molto in alto. Vita amorosa: se vi dicessimo “sì, fatevi rapire e portare lontano”, che fareste? INCONTRO SÌ: La Bilancia sta un po’ sulle sue, ma se vi fate avanti non vi dirà mai di no. Un Sagittario scalpita per catturare attenzione.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 5 finalmente Venere va in un segno neutrale, le sfide d’amore sono eccitanti, ma a volte desiderate un po’ di pace nella relazione. Per raggiungerla ci vuole ancora un po’ di pazienza, Marte vi rende nervosi e iperreattivi, non esagerate con la dietrologia, se l’altro si isola sarà un malumore passeggero, che niente ha a che vedere con il vostro amore. Luna Nuova lunedì 8 promette di sbloccare grazie a nuovi eventi e informazioni una contesa che riguarda proprietà in comune. Salute ancora delicata. INCONTRO SÌ: Cancro è fatto così, dovete capirlo, vi ama ma a volte è lunatico. Se non ce la fate più, cercate rifugio presso un Capricorno.

Oroscopo Branko Bilancia

È la stagione dell’Ariete e, come ogni anno, il cielo ha qualche raggio irritante. A disturbarvi c’è soprattutto la cara Venere, che venerdì 5 si sposta in quel segno, poi Luna Nuova, lunedì 8. Sono passaggi veloci, normali, che possono portare qualche screzio nella coppia, forse causato da una madre o suocera troppo invadente. Non c’è motivo di drammatizzare, il cielo vi aveva abituati a una calma completa, ora tocca a voi fare un passo verso la persona amata per riaccendere la fiamma passionale. Salute, stomaco delicato. INCONTRO SÌ: Caro Acquario, ti voglio tanto bene, ma potresti essere un po’ più chiaro? Ti pesa così tanto dire “ti amo”?

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 5 salutate Venere, che dai Pesci aveva protetto e reso più tenero il vostro amore, ma la nuova sede del pianeta non vi delude, l’Ariete è un segno fratello per voi, intraprendente, passionale e vivace com’è non può che piacervi. Il fine settimana ha una Luna dolcissima, lunedì 8 il novilunio promette energia vitale e momenti di eros, Marte è sempre magnifico. Ma il settore più interessante al momento è quello pratico, il lavoro dipendente è spinto da questo cielo: promozioni, scatti di carriera, incarichi… INCONTRO SÌ: Fratello Pesci, sorella Vergine… Se ora cercate tormento ed estasi, scegliete il primo, la seconda invece è più stabile.

Oroscopo Branko Sagittario

Grande notizia, venerdì 5, per l’amore: Venere raggiunge Sole e Mercurio in Ariete, lunedì 8 è Luna Nuova nello stesso spicchio di cielo che rappresenta la vostra vita affettiva, che vi porta felicità e divertimento. Peccato che Marte sia sempre contrario, ma se riuscite a trasformare qualche scontro in occasione di chiarimento, ne guadagnerà la relazione e sarà l’abbraccio passionale a mettere la parola “fine”. Lo stesso vale per le collaborazioni/associazioni, Mercurio aiuta a ricomporre i confronti più accesi. INCONTRO SÌ: Ariete, Ariete e Ariete, che si può dire di più? Un posticino nel cuore per l’Acquario, però, dovreste davvero tenerlo.

Oroscopo Branko Capricorno

Marte resta magnifico, ma Venere raggiunge l’Ariete venerdì 5, lunedì 8 poi c’è Luna Nuova nello stesso segno e un po’ di inquietudine in casa e in famiglia è prevedibile. Del resto l’inizio della primavera vi porta sempre qualche tensione, ma sono transiti planetari veloci, che non devono farvi perdere la calma. Più attenzione invece per gli affari, Mercurio continua a ostacolare la comunicazione, provoca intoppi burocratici, controllate bene ciò che firmate. Eros sempre intenso grazie a Marte. INCONTRO SÌ: Toro vi lancia segnali inequivocabili, perché fate finta di niente? Forse perché vi interessa un Sagittario… A voi la scelta.

Oroscopo Branko Acquario

L’arrivo di Venere in Ariete, venerdì 5, è una gran bella notizia, ancora migliore perché lunedì 8 nello stesso segno vostro amico si forma Luna Nuova, che cementa simpatia e fratellanza con le persone vicine, colleghi, amici stretti, la persona con la quale condividete il cammino. Se state lavorando a un progetto con un gruppo coeso e affiatato, potete fare un passo avanti importante. Questo cielo invia anche un segnale positivo per il vostro amore, che si risveglia grazie a questi vivaci pianeti di primavera. INCONTRO SÌ: Pazzi per l’Ariete e pure per Sagittario, che ritrova smalto e allegria, con questi segni potete iniziare una storia importante.

Oroscopo Branko Pesci

Salutate la dolce Venere venerdì 5 mattina, che vi lascia ma non vi abbandona, tornerà ottima a fine mese. Certo, l’amore è forse un po’ messo da parte in questo momento, interessante soprattutto per la sfera pratica, immobili, investimenti, affari. Lunedì 8 si forma anche Luna Nuova nello stesso punto del cielo, potete ottenere molto, Mercurio è strepitoso per trattare, vendere, comprare. Concentratevi e scacciate la pigrizia, non è tempo di indugiare su pensieri negativi indotti da Saturno, avete una grande forza e dovete usarla. INCONTRO SÌ: Riposatevi fra le braccia di un Cancro. Sulla vostra strada, però, potreste incrociare un Capricorno.