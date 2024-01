Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 5 al 11 gennaio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 5 al 11 gennaio 2024.

Oroscopo Branko dal 5 al 11 gennaio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 5 al 11 gennaio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Avete la testa ancora piena di bollicine, Venere e Mercurio vi fanno già pensare alle prossime vacanze. Progettate viaggi in terre lontane, esperienze eccitanti. Qualcosa, però, vi rende insofferenti, è il vostro Marte che dal Capricorno vi irrita e aizza la vostra ambizione; quest’anno volete fare un balzo in avanti nella professione, costi quel che costi. Il cielo è favorevole e lo sarà ancora di più da maggio in poi. Intanto, però, sfruttate la Luna del weekend, è molto sexy! Cautela giovedì 11, il Novilunio vi stressa. Prudenza alla guida. INCONTRO SÌ: Scorpione, poi Scorpione e ancora Scorpione. È chiaro il messaggio o dobbiamo ripeterlo?

Oroscopo Branko Toro

Sentite dentro di voi una nuova forza: Marte accanto al Sole sta facendo la differenza e voi ve ne accorgete. Non subito, però, la Luna nel weekend è polemica e litigiosa, ma anche davvero provocante. Resisterete o no al canto di una sirena nella notte? Adesso dall’amore volete di più, aspirate a un contatto profondo, sincero, forse non dovreste accontentarvi di una semplice avventura. Mercoledì 10 e giovedì 11 si forma la Luna nuova, c’è una proposta interessante, probabilmente di lavoro, forse un’occasione dall’estero. Fate sport. INCONTRO SÌ: Capricorno, è un enigma ma voi sapete decifrarlo in pochi passi di danza. Pesci è sexy.

Oroscopo Branko Gemelli

Ultimi sforzi, ormai vi siete liberati di Marte opposto e non è poco. Vi dà, però, ancora un po’ ombra Mercurio, che insiste nel rallentare tutto – notizie, risposte, permessi, contratti -. Lunedì 8 e martedì 9 ci si mette pure la Luna e potreste perdere la pazienza. Calma e gesso, i giorni 10 e 11 si forma la Luna nuova e qualcosa si sblocca: potreste trovare una via per ottenere il finanziamento che serve per il vostro progetto. Nel matrimonio ancora non riuscite a parlare la stessa lingua, ma l’abbraccio amoroso è intenso, appagante. INCONTRO SÌ: Ariete, è testardo ma eccitante, amatelo senza provocarlo. E c’è un Cancro che vi osserva.

Oroscopo Branko Cancro

I l nuovo Marte segnala tensioni nel matrimonio, nelle relazioni strette e nelle collaborazioni, pure con l’ex coniuge finisce a discussioni accese. In queste situazioni vi chiudete a riccio, sicuri che l’altro recepirà il messaggio e vi verrà a cercare. Il vostro fascino è grande, ma non tutti riescono a capirvi, specie se la relazione è nata da poco; vi conviene fare uno sforzo. Approfittate della Luna sexy e innamorata del weekend, sciogliete il ghiaccio, se no mercoledì 10 e giovedì 11 il Novilunio porterà altro gelo. Cautela per la forma fisica, stress. INCONTRO SÌ: Scorpione, vi strega, vi ama. Ma vi punzecchia. Meglio salire in groppa al Sagittario.

Oroscopo Branko Leone

L a Luna è un po’ difficile nel fine settimana. Va bene la provocazione sexy, ma troppe complicazioni vi smontano e vi fanno venire voglia di cambiare aria. Anche in famiglia non è facile trovare una soluzione che accontenti tutti. Per fortuna l’amore è sereno e divertente; è bello intendersi con una sola occhiata e poi ridere come se al mondo non esistesse nessun altro; magnifica anche per i nuovi incontri la Luna di lunedì 8 e martedì 9. Il lavoro dipendente dà buone soddisfazioni. C’è una bella opportunità il 10 o l’11, giorni di Novilunio. INCONTRO SÌ: Bilancia, è una certezza che non vi delude mai, ma un Gemelli riesce a farvi ridere di gusto.

Oroscopo Branko Vergine

C ’è ancora qualche disturbo nel cielo zodiacale, niente di grave – ormai vi siete liberati di quel Marte aggressivo – ma quando una Vergine ha Mercurio contro non riesce a rendere al meglio, le sue belle qualità non spiccano. Misurate le parole lunedì 8 e martedì 9, i familiari anziani e i figli adolescenti sembrano alleati nel farvi perdere la calma. Il cielo, però, è in miglioramento: la Luna nel fine settimana è amichevole e anche seducente, mercoledì 10 e giovedì 11 poi si forma la Luna nuova nel vostro cielo dell’amore, belle novità! INCONTRO SÌ: Metti, una sera a cena con il Toro a capotavola, lui sì sa godersi la vita!

Oroscopo Branko Bilancia

Anche per voi il nuovo Marte è un fattore di nervosismo, crea tensioni e attriti in famiglia – i parenti anziani sono difficili da gestire, voi cercate di non perdere la calma con il Novilunio di giovedì 11 – ma vi rende anche più fragili nel fisico. Prendete integratori per rinforzare il sistema immunitario e fate attenzione alla guida. La vostra Venere veglia sul vostro amore, vi fa apprezzare dalle persone vicine, gli amici più stretti, i colleghi. Mercurio rende sciolta la comunicazione e sostiene i vostri affari, scrittori e giornalisti sono particolarmente ispirati. INCONTRO SÌ: Voi non potete non ammirare un Leone, così come lui ammira voi, è un incastro perfetto!

Oroscopo Branko Scorpione

S i prospetta una fine di settimana incantevole con la Luna nel vostro cielo: avete voglia d’amore e di notti bollenti. Le troverete perché la vostra fama di amatori vi precede. Siete molto apprezzati nel vostro ambiente. Mercoledì 10 inizia il Novilunio che sarà completo giovedì 11: c’è qualcosa di nuovo, forse un’idea promettente, un’opportunità che riuscite a individuare e vi stimola, vi favorisce. Bene i commercianti del segno, fruttuosi gli investimenti anche se le uscite non mancano. Il nuovo Marte è corroborante e sexy, vi farà divertire. INCONTRO SÌ: Toro, vi fa arrabbiare, dovete zittirlo con un bacio! Date una chance al Capricorno con il Novilunio.

Oroscopo Branko Sagittario

C ’è sempre Venere nel vostro cielo, e anche se Marte vi ha salutato l’amore risplende sereno, ci sono affetto, entusiasmo, solidarietà, amicizia, e non è poco. Lunedì 8 e martedì 9 la vostra Luna di gennaio rende brillanti i vostri occhi: amerete e sarete amati. Non trascurate, però, i vostri affari, Mercurio è con voi, sfruttate sino alla fine il suo influsso, la comunicazione è veloce, le vostre idee brillanti, sapete convincere gli interlocutori e spingere i clienti a comprare. Le spese ci sono, ma il denaro circola e gli investimenti sono fruttuosi. INCONTRO SÌ: È sempre una gioia per voi avere a che fare con Ariete, anche se ora è nervosetto.

Oroscopo Branko Capricorno

È la stagione del vostro compleanno e mercoledì 10 inizia a formarsi la vostra Luna nuova, che si completa l’11, giorno di Giove, quindi di fortuna. Adesso nessuna stella vi disturba e Marte vi dà la grinta che vi serve per iniziare la vostra marcia trionfale verso il successo; è anche ora di sfruttare appieno gli influssi positivi di Giove e Urano. L’amore resta un po’ in secondo piano, è naturale, avete tanto da fare, ma concedetevi dei momenti romantici nel fine settimana, la Luna è stupenda. INCONTRO Si: Siete pazzi di una Vergine, ma non osate dirglielo. Uno Scorpione che vi fa esitare?

Oroscopo Branko Acquario

Venere e Mercurio continuano a stimolare le relazioni con gli altri, il campo dei nuovi incontri è caldo, pure in amore qualcosa può ancora accadere lunedì 8 e martedì 9, perché la Luna vi favorisce. Il fine settimana, invece, dedicatelo al relax, Marte è in posizione nascosta. dovete rallentare un po’ i ritmi, prendetevi i vostri tempi per tutto, anche i familiari devono capire quando avete bisogno di una pausa. Iniziate a prepararvi a un grande cambiamento, ora avvertite qualcosa, ma non avete chiaro di che si tratta. Tenete gli occhi aperti. INCONTRO Si: Sagittario, è tra- volgente e vi piace l’idea di essere travolti. Ma lo charme della Bilancia.

Oroscopo Branko Pesci

Il nuovo Marte è una manna dal cielo, vi sembra di rinascere, il fine settimana ha una Luna spettacolare: assorbite i suoi raggi per diventare ancora più belli e seducenti; pure il Novilunio di giovedì 11 è pieno di passione. Amicizie e relazioni di ogni tipo vi danno la forza di cui avete bisogno, se Mercurio vi rende un po’ appannati, saranno gli altri a spingervi avanti. Non escludiamo che possa nascere una forte attrazione per qualcuno che consideravate soltanto amico; forse è solo sesso, ma che sesso! I giorni 8 e 9 fate una pausa, staccate da tutto. INCONTRO SÌ: Cancro, la vostra passione non più segreta, ma il Toro vi appaga come nessun altro.