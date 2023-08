Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 4 al 10 agosto 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 4 al 10 agosto 2023.

Oroscopo di Branko dal 4 al 10 agosto 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 4 al 10 agosto 2023.

Oroscopo Branko Ariete

A parte il solito, lento Plutone, nel vostro cielo della settimana nemmeno una Luna negativa. Venere vicina al Sole propizia amore e divertimenti, nel fine settimana la vostra Luna di agosto vi promette conquiste e successi, sarete al centro dell’attenzione tutto il weekend. Ma anche la professione offre spunti interessanti: quando tutti sono in vacanza, chi resta ha la possibilità di guadagnare punti, promozioni, incarichi, apprezzamenti e pure denaro; Giove nel campo pratico fa bene il suo lavoro, occasioni di guadagno, compravendite lucrose. INCONTRO SÌ: L’erba del vicino Toro è verde come la vostra, sdraiatevi insieme sul suo prato, vicini vicini.

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 4 una languida Luna in Pesci vi pone un dilemma amletico: ragione o sentimento? In realtà non dovrebbe esserci contraddizione, l’amore è un enigma che è bene non svelare. Lasciatevi trasportare dalle onde del destino, ma, come un surfista che sfida i cavalloni, anche voi dovete cercare di governare la vostra passionalità senza farvi travolgere. L’8 l’Ultimo quarto vi aiuta ad assorbire le forti energie di Marte e Mercurio, ora siete sanguigni. Professione molto promettente, se ci sono contrasti la spuntate voi, che soddisfazione! INCONTRO SÌ: Siete pazzamente attirati da uno Scorpione, ma ne avete anche paura. E se un Ariete.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 4 la Luna è nervosa, con Marte e Mercurio vi fa diventare pungenti, meglio tacere, qualcuno potrebbe offendersi molto. Nel weekend la situazione migliora, nuove conoscenze, nuovi stimoli scacciano la noia e vi ricordano che amare ed essere amati è possibile, lasciatevi guidare dalla curiosità ed esplorate nuovi orizzonti. L’Ultimo Quarto, l’8, vi impone un esame di coscienza: avete chiaro dove state andando, che cosa volete da quella persona? Prima o poi dovete dare una risposta chiara a questa domanda: ve lo chiede Saturno! INCONTRO SÌ: Ancoratevi a un solido Toro, in questo momento può darvi moltissimo, se rispettate i suoi tempi.

Oroscopo Branko Cancro

Non avete stelle cattive, a parte Plutone, ma nel fine settimana la Luna vi provoca; se siete lontani dal posto di lavoro per le ferie, vi avvisa di strane manovre da parte dei vostri rivali. Si tratta di un falso allarme, non c’è bisogno di rientrare, potete gestire tutto dal luogo di villeggiatura. Siete persino in grado di badare ai vostri affari, riscuotere crediti, incassare, pure se siete all’estero. Piuttosto, prestate attenzione al vostro amore, forse state dando l’altra persona un po’ per scontata, questo Marte vi assicura energia passionale, che ne dite di qualche notte di fuoco? INCONTRO SÌ: Pesci, è così affascinante. Forse fa un po’ le bizze, ma che sesso!

Oroscopo Branko Leone

Weekend rosso passione con la Luna in Ariete, travolgente e innamorata di voi come un teenager alle prime armi. Con quel Sole, con quella Venere anche l’Ultimo quarto di martedì 8 non vi farà un plissé. In questo momento sono favorite le coppie stabili, i nuovi incontri sono divertenti e piacevoli, ma non sembrano destinati a durare a lungo, salvo eccezioni. Sempre molto buona la sfera pratica, se la vostra attività è collegata allo svago o alle vacanze, ottimi affari in vista. INCONTRO SÌ: Coppia evergreen, voi e Bilancia! Vi completate perfettamente, sotto questo sole.

Oroscopo Branko Vergine

La settimana inizia con una Luna fastidiosa, poi tutto fila liscio, weekend magnifico per nuovi incontri e avventure, se siete soli non si esclude un colpo di fulmine. Piacevole anche la compagnia di amici, vecchi e nuovi. Mercurio esalta le vostre qualità, grazie all’ironia pure la timidezza diventa un pregio che pochi – ma giusti – sapranno gradire. Il suo effetto, però, va oltre la sfera privata: se vi attivate, la vostra attività prospera pure in agosto, mantenete i contatti anche su una spiaggia esotica. Con Marte nel segno c’è grande passionalità e altrettanta energia. INCONTRO SÌ: Quel Capricorno laggiù vuole davvero stare solo? Noi vi consigliamo di andarlo a stuzzicare.

Oroscopo Branko Bilancia

Il vostro asso nella manica è la cara Venere, bella e orgogliosa come una regina, che sovrintende ai vostri incontri amorosi e non solo. Conquiste possibili? Le stelle dicono sì, pure se siete in coppia il gioco dell’amore è sempre il vostro preferito. Se poi siete soli, cosa c’è di meglio? L’estate vi dona, anche se un po’ di pigrizia vi viene da Marte e Mercurio in posizione nascosta e vi invita a lunghe soste sul lettino in spiaggia. La Luna nel weekend, però, è un po’ dispettosa, evitate di far arrabbiare qualcuno – coniuge, rivali, famiglia – perché farvi dei nemici? INCONTRO SÌ: Mettendovi d’impegno pensate di riuscire a far impazzire un Ariete?

Oroscopo Branko Scorpione

Venere contraria è un invito a nozze, una sfida che vi risveglia dal torpore estivo, se non c’è qualche ostacolo le conquiste per voi non hanno sapore. Venerdì 4 la Luna v’invita a fare una mossa, le stelle non garantiscono il successo, ma il divertimento non manca e se la caccia ha successo, Marte-passione avrà modo di confermare la vostra fama di grandi amatori. Attenti l’8, un fastidioso Quarto di Luna può creare problemi, forse il coniuge ha scoperto qualcosa? Meglio le nuove coppie. Professione sostenuta da un eccellente Mercurio, avanti tutta. INCONTRO SÌ: Con un Vergine la passione è alle stelle, e anche i giochi verbali, ma vi tenta un Gemelli.

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 4 la Luna disturba la famiglia, ma anche voi siete un po’ strani, dormite male, la stanchezza vi rende nervosi, fate attenzione al volante, la distrazione può giocare qualche scherzo. Nel weekend, però, la Luna vi ripaga di tutto con allegri momenti d’amore. Approfittatene per riposare e svuotare il cervello da pensieri inutili e anche molesti, è estate piena, avete il sole, il viaggio, la natura che vi fanno star bene, non è poco. L’8, Ultimo quarto, la Luna vi avvisa di cambiamenti nel vostro lavoro, potrebbe essere qualcosa di buono. INCONTRO SÌ: Leone, Leone, Leone! Lo volete tutto per voi, ma c’è tanta concorrenza, dovete impegnarvi!

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 4 la Luna vi accoglie piena di sentimento, ma il weekend richiede calma e gesso, le solite dinamiche familiari richiedono impegno e pazienza. Tutti i pianeti, però, sono con voi, schierati come un plotone d’onore celeste; anche il cambio di fase, l’8, è in un segno propizio. Se fosse un Capricorno a comandare il mondo, ora, staremmo tutti meglio. Intanto, però, pensate ai casi vostri, potete ottenere molto, favoriti i viaggi e le imprese che coinvolgono l’estero. Salute eccellente. E l’amore? Se lo volete, avete solo da chiedere. INCONTRO SÌ: Potete spaziare fra tutti i segni, senza vere esclusioni. I nostri preferiti? Toro, Scorpione.

Oroscopo Branko Acquario

Il vostro agosto è una partita a scacchi giocata nel cielo stellato, mantenete il vostro elegante distacco da tutto, questo Sole polemico, questa Venere orgogliosa possono pure portarvi qualche bella sorpresa, se ve la sapete giocare. Nella professione contano le idee e voi ne avete da vendere, dovete solo presentarle quando il cielo è più aperto. In famiglia c’è sempre un problema da aggiustare, ci vuole pazienza, cautela martedì 8 con l’Ultimo quarto, qualcosa è a rischio rottura. Non parliamo d’amore, quello è ben custodito nel vostro cuore. INCONTRO SÌ: Gemelli, farebbe al caso vostro, ma è nervoso. Meglio una Bilancia rilassante.

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 4 la Luna è con voi, ma non siete contenti. Eppure i vostri due protettori, il buon Giove e il liquido Nettuno, sono di grande supporto, avete con voi anche il saggio Saturno. Se Marte e Mercurio vi fanno litigare o creano incomprensioni e malintesi, sappiate che si tratta di nuvole passeggere, alla fine tutto si sistema, magari l’8, con il cambio di Luna. Buona la situazione professionale, se siete al lavoro arrivano soddisfazioni e riconoscimenti, le idee non vi mancano. Attenti però alla forma fisica, il 10 è un po’ stancante, cauti alla guida. INCONTRO SÌ: C’è un Cancro che vi guarda con occhi di stelle, fermatevi un attimo, ne vale la pena.