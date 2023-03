Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 marzo 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 3 al 9 marzo 2023.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 marzo 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Quest’anno le stelle hanno per voi le canzoni d’amore più belle, ma con un pizzico di nostalgia. Come tutti, avrete pure voi la sensazione che sta cambiando qualcosa nel mondo esterno e in quello interiore. È l’effetto di Saturno che entra in Pesci martedì 7, insieme con Mercurio e con la Luna piena in Vergine, transiti che impongono un attento controllo su persone e avvenimenti alle vostre spalle. Questa costellazione ha effetti a lungo termine. Ora dovete vivere la gioia e la felicità d’amore assicurate da Venere e Giove. Giorni splendidi: 3, 4, 5. INCONTRO SÌ: Come un pugile che ti leva il fiato lavorandoti ai fianchi, Acquario, poi sferra il gancio del k.o.

Oroscopo Branko Toro

Settimana passionale anche per le persone di una certa età, Mercurio torna ottimo venerdì 3; Urano dà come imminente una nuova collaborazione, uno scatto di carriera, vita sociale e viaggi felici. Tutta questa bontà? Certo, Urano solo ora potrà avere un contatto positivo e diretto con il grande Saturno, che entra in Pesci il 7. Proprio la sera della Luna piena in Vergine, vostro punto dell’amore e della fortuna! Saturno in Pesci è esiliato, ma saranno le combinazioni che nasceranno con altri pianeti a darvi forza, coraggio, genialità. INCONTRO SÌ: Scende giù dalle montagne… Caro, caro Capricorno, vostro segno del cuore.

Oroscopo Branko Gemelli

Le stelle, nel loro girare intorno al Sole, ci danno a volte l’impressione di tornare indietro con gli anni. Niente di strano, ci sono pianeti che tornano al punto in cui ci hanno lasciati 30 o 60 anni fa… Così Saturno, martedì 7 torna in Pesci, dopo l’ultimo passaggio nel 1996. Solo che allora non avevate pure Nettuno in Pesci, ma voi – adatti a ogni tipo di sollecitazione al cambiamento – col tempo saprete sfruttare i nuovi transiti per successi professionali. Scarsa la presa di Saturno sull’amore, dei sentimenti si interessano Venere, Giove e Marte. INCONTRO SÌ: Incontro perfetto, indimenticabile, con un Leone. Ditegli che vi manda Venere, il 4 e il 5.

Oroscopo Branko Cancro

Tutti i segni dello zodiaco iniziano questa settimana una nuova avventura astrale con Saturno, che passa nel segno dei Pesci martedì 7. È facilmente intuibile che saranno più coinvolti in questo transito planetario, certamente gigantesco quanto a energia rinnovativa, in modo più marcato i segni d’acqua. Voi Cancro, in particolare, iniziate la storia nuova di tutta la vostra vita (ci tengo a sottolineare “tutta”), in maniera clamorosa. Il passaggio avviene in contemporanea con la Luna piena in Vergine, a enfatizzare amore e fortuna. INCONTRO SÌ: Per voi un solo bacio sotto la Luna piena è già amore… Con qualsiasi segno. Toro meglio!

Oroscopo Branko Leone

Basta! L’inverno di Saturno contro finisce martedì 7, quando il pianeta lascia l’Acquario (collaborazioni, matrimonio) e va in Pesci, da dove manca dall’aprile 1996. Quanti anni avete? Per valutare forza ed effetti di Saturno, bisogna partire dall’età. Le persone intorno ai 30 anni ora avranno occasione di realizzare i sogni giovanili; voi più maturi siete pronti a sfruttare occasioni di rinnovamento che propizierà Saturno. D’amore si occupano Venere, Giove e Marte. Luna nel segno dal 3 al 5, fermate il momento magico. Coppie giovani: fiocco rosa, fiocco azzurro. INCONTRO SÌ: Non rinunciate a un meraviglioso sogno chiamato Pesci. Il vostro cuore non vi inganna mai.

Oroscopo Branko Vergine

La viola è il fiore di marzo. Per voi il colore viola è legato a Giove, astro benefico che vi sarà accanto affettuoso in tutte le stagioni. Ora è in Ariete come osservatore delle iniziative. Da maggio in Toro aiuterà la loro realizzazione. Una spettacolare Luna piena in Vergine, martedì 7, annuncia al mondo il passaggio di Saturno in Pesci: scandalo in serata. Un uomo bello e più giovane lancia occhiate significative alla donna, che deve rispondere se è sola. Non sarà un amore eterno, ma vi farà bene, ringiovanisce più del botox. INCONTRO SÌ: Ariete, così preso dalla conquista da non capire se è lui che corre verso te o sei tu che…

Oroscopo Branko Bilancia

Nell’oroscopo di inizio anno abbiamo citato una frase dal romanzo “Le miniere di re Sa- lomone”. Per farvi capire che il 2023 sarebbe stato un anno di occasioni di lavoro e guadagno, ma avrebbe richiesto impegno… È giunta l’ora! Saturno entra in Pesci martedì 7, segno che nel vostro cielo incide sulla vita pratica e salute. Prima di entrare nel vivo della vita professionale, è necessario un controllo della salute. Insieme con Saturno, infatti, troviamo anche Nettuno (medicina, farmaci). Siete un po’ istrionici in amore, ma chi vi ama vi segue. INCONTRO SÌ: Avete in mente un Pesci? Attaccate sotto la Luna piena del 7, sarà molto volubile, indifeso.

Oroscopo Branko Scorpione

Quasi totalmente esauriti dalla pressione di Saturno in Acquario, iniziata nella primavera del 2020 e diventata stabile da dicembre di quell’anno, ora siete finalmente liberi! Martedì 7 sarà una splendida serata, illuminata dalla favorevole Luna piena che nasce nel settore degli incontri, Saturno assume un aspetto molto positivo dai Pesci. Sarebbe la vostra casa dell’amore, ma, come si intuisce, il pianeta non ha un grande feeling con i sogni romantici – non preoccupatevi, non c’è nessun problema, perché a questi ci penserà Nettuno, in congiunzione fino al 2026! INCONTRO SÌ: “Auguri ai tuoi sogni”. Un biglietto recapitato da Mercurio, spedito dai Pesci.

Oroscopo Branko Sagittario

Marzo vi porta sempre influssi aspri dai Pesci. Un segno che vi punge pure con la nostalgia, il rammarico, di non aver capito l’arrivo di qualche tempesta. Suggeriamo un viaggio in Puglia, da venerdì 3 al 5; avete una splendida combinazione astrale per l’amore e per ogni chiarimento-programma in famiglia, con figli e parenti. Luna, Venere e Giove mandano influssi di fortuna. Trovate una casa per l’estate. Il cambiamento inizia con il passaggio della Luna in Vergine, che diventa piena il 7, mentre Saturno inizia la quadratura. INCONTRO SÌ: Manca la terra nel vostro oroscopo, cioè stabilità e concretezza. Che può darvi un Toro.

Oroscopo Branko Capricorno

Saturno sarà sempre positivo per voi fino al 2026, ma non mancherà di cambiare anche la vostra vita, come cambia il bouquet del vino secondo il versante che la vigna guarda. Torna a farsi più vivace la vita sentimentale, sotto la spinta della Luna piena in Vergine, martedì 7. Il segno dei Pesci diventa protagonista dello zodiaco per i prossimi tre anni, quel Saturno vi renderà ancora più lucidi, costanti, organizzati. Crediamo che non abbiate nessun concorrente da temere, solo mosche fastidiose che vi ronzano attorno. Ma vi rendono molto nervosi. INCONTRO SÌ: Come il vino ha bisogno di respirare. Ora, con Saturno nel suo segno, siete il respiro per i Pesci.

Oroscopo Branko Acquario

L’abbiamo evocato così tanto che ormai lo sapete a memoria, Saturno esce dal segno martedì 7, ma anche in Pesci sarà positivo per le finanze. Attenti solo a non mostrare troppo la vostra ossessione per successo e guadagno, in questo mondo siamo tutti controllati, spiati. Voi ne sapete qualcosa, visto che siete figli di Urano, pianeta della tecnologia. Ma in amore cercate di restare “antichi”, corteggiate come si faceva solo qualche anno fa, direttamente con lo sguardo. Il 7, giorno indimenticabile anche per la Luna piena, impazzirete dalla passione. INCONTRO SÌ: Ariete, la sua fisicità sconvolge. Parafrasando Marlon Brando: “Primo tango a Parigi”.

Oroscopo Branko Pesci

Tutti i grandi uomini e le grandi donne sono dei sognatori. Voi iniziate adesso a costruire un altro futuro. Momento particolare per i nativi dai 30 ai 40 anni, età del Sole, e oltre i 60, età di Saturno. Il grande pianeta entra nel vostro segno martedì 7, subito in opposizione alla Luna piena in Vergine. Colpo di scena in amore, nel matrimonio, nelle collaborazioni. Prima di prendere decisioni, fare delle scelte, bisogna considerare i pro e contro di ogni situazione. Non abbiate fretta, presto troverete il ritmo giusto. INCONTRO SÌ: Chiede una Vergine: “Ricordi, Pesci, la Luna piena del 10 settembre 2022?”. Ritorni.