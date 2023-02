Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 febbraio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 3 al 9 febbraio 2023.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9 febbraio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Ricordate che abbiamo iniziato l’anno con il Primo quarto nel segno, auspicio di buona fortuna e amore. Questa settimana vi accoglie un’altra clamorosa Luna piena in Leone, il punto più alto del vostro oroscopo. Nasce domenica 5 febbraio, ma tutti i giorni risentono della presenza di un amore che arriva e si intensifica grazie anche a Marte. Superfavoriti i nuovi legami matrimoniali, nascite in famiglia, diventerete zii, nonni. Si esaurisce il critico Mercurio, il 7 febbraio la Luna è nel campo del lavoro e guadagno, ma suggerisce disciplina nella salute (stomaco, sciatalgie). INCONTRO SÌ: Gemelli, con Marte acquistano un athletic style anche nel contrasto tra casual e classico.

Oroscopo Branko Toro

Febbraio è il mese dell’Acquario, segno che non sempre vi comprende e talvolta vi mette a disagio, ma noi ricordiamo che quello è anche il segno che determina il vostro grande successo professionale, la famosa decima casa. Ecco perché non dovete intestardirvi sulle vostre posizioni, concedete qualcosa ai soci e ai collaboratori che non sono d’accordo con voi. L’importante è superare Luna piena in Leone, tra sabato 4 e lunedì 6 febbraio, che potrebbe essere il momento più problematico del mese, ma va detto che la quadratura Urano-Sole tocca tutti i segni. INCONTRO SÌ: Il fiore di febbraio è il tenero anemone, simbolo di amore trascurato. Che dice Scorpione!

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna crescente diventa luminosa come il Sole, in Leone. Il Plenilunio inizia venerdì e diventa spettacolare domenica 5 febbraio, il vostro Marte sarà illuminato come un albero di Natale e potete subito intraprendere affari, imprese, ricerca lavori, esami brillanti per studenti. La vita sociale sarà in subbuglio per eventi non programmati, ma in quella incertezza Gemelli si trova a proprio agio. Venere è un po’ fuori di testa, martedì diventa nemica delle donne del segno ma avete pieno controllo della famiglia, figli. Richiamo di Saturno: fate il pieno di energia. INCONTRO SÌ: Siamo sotto due fuochi: Sole-Urano più Marte e Luna piena, chiarissimo invito del Leone.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna piena di febbraio nasce in Leone domenica 5. È arrivata al momento giusto e sembra fatta per voi. Per i pellerossa Natchez, febbraio è “la Luna delle castagne”, come dire che tocca togliere qualche castagna dal fuoco, e sembra che nel vostro ambiente ce ne siano ancora parecchie. La lunga opposizione di Mercurio finirà finalmente la prossima settimana; schiarite in vista nelle finanze, ma va detto che la stella più bella è Venere, che invia fortuna in amore. È quasi commovente il vostro desiderio di essere amati. Ben venga, se possibile, un viaggio al caldo. INCONTRO SÌ: Sagittario, questa volta non sarà un turista per caso, è chiamato da Giove, vi prenderà.

Oroscopo Branko Leone

Luna unisce e divide. Questa caratteristica è ancora più pronunciata con la Luna piena nel segno domenica 5 febbraio. Ma la formazione inizia già il 3, quindi preparatevi a vivere notti magiche in amore, vi sentirete come i protagonisti del film di Woody Allen “Midnight in Paris”. Sarebbe meraviglioso poter fare una fuga nella città degli amanti ufficiali o clandestini, giusto per evitare la non facile quadratura tra Sole e Urano, ma è diretta più verso il mondo del lavoro e delle associazioni. Crisi nell’aria. Non avete ancora individuato persone ingannevoli. INCONTRO SÌ: Gemelli, sicuro di sé, non è proprio un Casanova ma un bravo discepolo, questo sì.

Oroscopo Branko Vergine

Sete d’amore. Conseguenza del transito di Venere nel mare salato dei Pesci, ma anche per Marte in lotta continua con voi e con le vostre passioni, per non dire di quel fanatico Nettuno, che fa nascere certe idee. Ma in questa settimana di Luna piena che monopolizza tutto lo zodiaco, dominata anche dalla quadratura Sole-Urano, che per voi non è affatto negativa, Mercurio vi guida al successo. Concentrate le iniziative più importanti nei giorni martedì 7 e l’8 febbraio: avrete la Luna nel vostro segno e vedrete il coniuge e voi stessi sotto una luce più ottimista, romantica. INCONTRO SÌ: Acquario, anche col passare degli anni rimane esuberante e ammaliante, conquista in amore.

Oroscopo Branko Bilancia

Mandorli in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento, spuntano i timidi bucaneve nei boschi del Trentino, mentre Venere nel mare dei Pesci già sente profumo di mimosa ligure. Tre giorni che potete trasformare in una festa dell’amore, sotto la luce della spettacolare Luna piena in Leone – sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 febbraio. È vero che avete ancora qualche conto da sistemare con Giove, ma almeno Mercurio (burocrazia) si avvicina all’Acquario e la settimana si conclude con la Luna nel segno ancora in aspetto con Marte. Potete allacciare contatti più produttivi. INCONTRO SÌ: Vincente in amore e nel lavoro, carismatico e ironico, Gemelli riesce a convincervi sempre.

Oroscopo Branko Scorpione

Succede quello che si poteva intuire fin dal primo giorno di Sole in Acquario – questo febbraio può essere visto come un periodo di prove ed esami, che siete in grado di affrontare e superare. Intanto è richiesta cautela nella salute, Luna piena di domenica 5 febbraio si scontra con la quadratura Sole-Urano, una combinazione astrale che mette in discussione la società civile, nel vostro privato incide su associazioni, relazioni d’amore critiche. Stelle decisive per il futuro. Prima fra tutte Venere, nota come “piccola fortuna,” che interviene quando più avete bisogno di lei. INCONTRO SÌ: Capricorno, gran signore veste di scuro. Il nero è un colore generoso, assorbe tutti i colori.

Oroscopo Branko Sagittario

Tre giorni speciali per i tre segni di fuoco, a partire da sabato 4 febbraio, quando la Luna entra in Leone e diventa Piena domenica 5. Questa fase gode di bellissima fama in astrologia, specie per chi è in attesa di incontrare un amore giovane, divertente, appassionato. Non tutte le storie sono garantite da altri pianeti, nel vostro caso manca il consenso di Venere e Marte, ma se avete bisogno di vivere intense emozioni (anche nel matrimonio) sarete felici. Nel lavoro opportunità incredibili, non fate tanto i preziosi e accettate le offerte che arrivano. Tutto a gran velocità, prima di marzo. INCONTRO SÌ: Il Leone si impone naturalmente con prestanza, eleganza, splendore.

Oroscopo Branko Capricorno

Una Luna piena come questa in Leone, domenica 5, sarà l’evento della stagione invernale. Nasce nel segno delle vostre trasformazioni, apre il cuore all’amore. Giove in posizione critica vi sfida a dimostrare chi siete, ma voi siete immancabilmente pronti. Dal punto di vista finanziario-professionale siete guardati con ammirazione da Mercurio che, prima di uscire dal vostro segno, vi dà una medaglia. Succede il 7 e l’8 febbraio, Luna e Venere, che si trovano in aspetto di angolatura esatta con Urano in Toro, lasciano un suggestivo P.S. “Maggio, mese degli sposi”. INCONTRO SÌ: Matrimonio con il Toro, ma anche una rinnovata promessa con il segno della vostra vita.

Oroscopo Branko Acquario

L’oroscopo dell’amore questa settimana deve essere diviso in due parti: sposati e single. La prepotente Luna piena in Leone crea tensioni in casa e nel matrimonio, ma è scandalosamente complice nelle nuove appassionate relazioni. Guardatevi, però, dalle infedeltà. Un altro e ben più importante aspetto è la quadratura Sole-Acquario, che richiede particolare attenzione nei rapporti con le istituzioni. Saturno vi obbliga a fare i conti di quello che avete ricevuto. Luna materna il martedì 7, divertente il mercoledì 9 febbraio. INCONTRO SÌ: Cittadino di soliti valori, Vergine, nel privato mostra anche altre pepate qualità.

Oroscopo Branko Pesci

Giove in Ariete vi aiuta a consolidare la vostra posizione, Mercurio vi insegna come diventare più concreti e sistematici, Urano è il vostro personale Elon Musk, se c’è del genio nel vostro carattere. Il denaro può anche arrivare dal cielo, per così dire, in alcuni momenti (per esempio con la Luna piena domenica 5), grazie a un colpo di fortuna della vostra bella Venere. Finalmente, dopo mesi di Marte negativo, la stella dell’amore riflette in questo grande mare profondamente azzurro due occhi che vi guardano con insistenza. Vi avranno con facilità. INCONTRO SÌ: Un Leone per il mio regno! Ma anche Sagittario, una vera sfida per le faccende di cuore.