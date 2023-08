Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 al 31 agosto 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 25 al 31 agosto 2023.

Oroscopo di Branko dal 25 al 31 agosto 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 al 31 agosto 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Agosto volge al termine, ma voi sognate ancora di fare il giro del mondo in 80 giorni! Strane idee vi passano per la mente, come lasciare tutto e aprire un chiringuito su una spiaggia esotica e bianchissima, magari con il vostro nuovo o vecchio amore. Il coniuge e i familiari, comunque, non sono affatto d’accordo, ve lo dicono a chiare lettere nel fine settimana. Marte, vostro protettore, da domenica 27 è in Bilancia e vi fa da semaforo: rosso, naturalmente. Nel vostro cuore, però, il sogno segreto rimane, sarà forse quel folle Plenilunio del 31? INCONTRO SÌ: per realizzare il vostro sogno ci vuole un Sagittario, non c’è dubbio. Oppure un altro Ariete!

Oroscopo Branko Toro

Venere insiste nell’attirarvi in una spirale di passione pericolosa – ma può davvero l’amore essere un pericolo? Forse per la vostra tranquillità, ma il panorama stellare è magnifico e vi promette sostegno nella guerra alla conquista di un cuore proibito. Giovedì 31 un pazzo Plenilunio vi porta la risposta che desiderate oppure un nuovo incontro. Professione sulla breccia dell’onda, avete praterie di successi davanti a voi, mostrate il vostro valore e potrete sconfiggere chiunque. Avanti con i vostri affari, Marte dal 27 vi spinge ancora più in là. INCONTRO SÌ: un controllato Capricorno, uno stravagante Gemelli. L’astrologo ha parlato, poi decidete voi.

Oroscopo Branko Gemelli

La settimana inizia con una Luna nervosa e termina con un Plenilunio un po’ folle e sconclusionato, il vostro umore non è dei migliori, continuate a fare i capricci per ogni sciocchezza. Che ne dite di un po’ di ottimismo? Il vostro prossimo diventa gentile, se lo siete anche voi, altrimenti ricambia come può le vostre frecciatine. L’amore però continua a premiarvi, è proprio vicino a voi, non allontanatelo. Domenica 27 c’è una novità, Marte non vi disturba più, anzi vi abbraccia con tanta passione e le notti d’estate diventano lunghe e indimenticabili. Forma fisica: ripresa! INCONTRO SÌ: Bilancia, è il vostro chiodo fisso. Ma se un giorno un Capricorno.

Oroscopo Branko Cancro

Come la vostra amata Luna cambia continuamente volto, pure voi siete mutevoli e a volte anche il cielo lo diventa. Dopo settimane intere senza ombre, domenica 27 Marte agita le acque della vostra tranquillità domestica, porta tensioni in casa: c’è qualcuno che vi chiede attenzione e mette il muso. Stavolta dobbiamo dire che non ha torto, la vita pratica vi ha assorbito così tanto che avete quasi dimenticato il resto. Ma c’è una via d’uscita: lasciatevi ispirare dalla languida Luna piena del 31, è amica e canta come una sirena ammaliatrice! INCONTRO SÌ: perso nell’oceano mare, un Pesci argenteo viene verso di voi, a cavallo della vostra Luna.

Oroscopo Branko Leone

Se siete tornati alla vostra attività avrete modo di sfruttare queste stelle ricche e gentili: datevi da fare, avete idee e potete ottenere appoggi e sponsor finanziari, battete il ferro sinché è caldo. Domenica 27 arriva nuovo sprint, c’è Marte che si sposta nell’amica Bilancia, vi dà slancio e decisione, rinvigorisce il fisico e la mente, accresce pure il vostro sex appeal. Vogliamo ancora parlare d’amore? Allora facciamolo, Venere è sempre al vostro fianco, regina di cuori e di conquiste. Ciliegina finale: il 31 la Luna piena vi vuole pazzamente innamorati! INCONTRO SÌ: che può fare un Leone, se non la caccia grossa? Nella savana c’è anche un fiero Sagittario.

Oroscopo Branko Vergine

Auguri, cara Vergine! Trascorrere il vostro compleanno in compagnia del protettore Mercurio è proprio un bel vantaggio: siete tirati a lucido, spiritosi, intelligenti. Domenica 27 Marte vi saluta, ma la Luna è magnifica e vi parla d’amore, di un sentimento segreto, che custodite nel vostro cuore un po’ timido e che prima o poi vorrebbe uscire e gridare a tutti quel nome che vi scalda. Dite la verità, ancora non siete sicuri dell’altra persona o di voi stessi? Il 31 staccate, la Luna piena è faticosa. INCONTRO SÌ: è un po’ che vi manca uno Scorpione. Lo cercherete o vi accontenterete di un Toro?

Oroscopo Branko Bilancia

Ancora una volta, a parte il lento Plutone, nessun pianeta vi disturba. Siete liberi di agire come volete e di far valere i vostri talenti, nella vita professionale e personale. Forse avete esitato in qualche occasione, ma il cielo vi prepara una svolta: domenica 27 arriva – primo pianeta a presentarsi nel 2023 – l’energico Marte, che vi fa superare i dubbi e vi spinge all’azione. Se è l’amore che cercate, fatevi avanti il 28 o il 29, con la Luna in Acquario nessuno potrà dirvi di no. Se invece il vostro obiettivo riguarda il lavoro, il 31 c’è un ottimo Plenilunio. INCONTRO SÌ: un segno vi capisce più di tutti, la timida Vergine. Lo sapete che è piena di talenti nascosti?

Oroscopo Branko Scorpione

Venere è sempre in Leone, d’accordo, ma siate sinceri, vi dispiace poi tanto l’amore trasgressivo e provocante? Conoscendovi, siamo certi di no, ne avrete la conferma nel fine settimana, con la Luna in Capricorno, rocciosa ma anche sexy, oppure mercoledì 30 e il 31, quando diventa Piena in Pesci. Inizia come un’avventura, ma con questo cielo potreste finire per innamorarvi davvero, lo vuole Saturno. Bene gli affari, che vanno portati avanti con decisione e anche scaltrezza, bene anche la collaborazione con persone più giovani. INCONTRO SÌ: un Capricorno oppure un Pesci, cercateli quando la Luna diventa piena.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna crescente nel vostro cielo vi dà la carica e preannuncia una bellissima novità: domenica 27 Marte non vi disturba più e passa in posizione amica, finalmente potete respirare e scatenarvi! Grande momento per l’amore, Venere è sempre spettacolare e anche il sesso è vivace e piacevole, vivete il momento senza pensare troppo al domani, non fatevi assillare dai problemi pratici, li risolverete a tempo debito. La forma fisica migliora, ancora un po’ di cautela però è richiesta il 31: la Luna piena è pesante, vi gonfia e vi stanca, i familiari poi. INCONTRO Si: con questo Marte, la Bilancia è molto più vivace di prima e vi attira pazzamente.

Oroscopo Branko Capricorno

I fine settimana inizia alla grande, con la Luna che arriva nel vostro cielo e vi rende ottimisti, poi continua a crescere e il 31 diventa Piena in un segno amico: sarà quello il momento in cui scoprirete che qualcuno accanto a voi non è solo una semplice amicizia, ma qualcosa di più? Venere sempre in Leone vi porta ad aprire il vostro cuore e la vostra anima, finalmente vi mostrate a un’altra persona per quel che siete veramente. Il 27 però Marte va in un segno disarmonico, per ora non è un forte disturbo, ma è meglio controllare la salute. Guidate con prudenza. INCONTRO SI: non può essere che con un Pesci ballerino! Ma pure un Toro può stregarvi, che ne dite?

Oroscopo Branko Acquario

Avete davanti sette giorni di Luna crescente sempre neutra o positiva, potete finalmente guardare al domani con speranza e ottimismo. Torna di nuovo la voglia di lottare per i vostri ideali, anche in amore, nonostante tutto, nonostante tutti. C’è poi una luminosa novità che si annuncia domenica 27: il rosso Marte, stella dell’energia e del sesso, si sposta in Bilancia. È una ventata di energia pura, che vi serve come il pane e vi rilancia al centro della pista, vi rende audaci e seducenti. Interessante il Plenilunio del 31, affari in vista. INCONTRO SÌ: con questo nuovo Marte, potete tenere testa a un sexy Ariete: se ve la sentite, è cosa fatta.

Oroscopo Branko Pesci

Non sempre è trasparente il fondo del vostro mare, anche il colore muta, a volte è verde-azzurro, a volte grigio piombo. La vita va come le onde, avanti e indietro, in alto e in basso. Chi sa aspettare non va controcorrente, ma sfrutta venti e flutti a suo vantaggio. La Luna crescente rischiara il fine settimana, vi porta un bell’incontro, vi circonda di persone che vi amano, giovedì 31 diventa Piena nel vostro cielo, la sua sfera luminosa vi inquadra come un faro, tutti vi guardano. La forma fisica migliora; Marte lascia la Vergine ed è un bel passo avanti, potete rilassarvi. INCONTRO SÌ: nei vostri sogni c’è sempre un Cancro, ma pure il Toro vi attira molto. Lanciate una moneta!