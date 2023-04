Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 21 al 27 aprile 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 21 al 27 aprile 2023.

Oroscopo di Branko dal 21 al 27 marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 21 al 27 aprile 2023.

Oroscopo Branko Ariete

In tutti i contatti Giove-Marte, anche se positivi, meglio non fare cose al di là dei propri mezzi. Evitare di correre rischi inutili anche nell’attività fisica. Giorni insidiosi, martedì 25 e il 26, ma già giovedì 27 la Luna inizia a irradiare la luce del Primo quarto in Leone, trigono a Giove. È un aspetto che pure la moderna astrologia definisce “segnale di fortuna in arrivo”. Siete importanti nel lavoro, indispensabili nel vostro ambiente, insostituibili in famiglia. Non cercate di mettere insieme i cocci di un vaso rotto, di qualche amore… Venere vi aiuta a crearne uno nuovo. INCONTRO SÌ: E che artista sia! Chi più della Bilancia? Trasmette la calma che vi è necessaria.

Oroscopo Branko Toro

Incontri piuttosto intensi, ma anche momenti di tensione in famiglia giovedì 27, giorno di Luna aggressiva, che si scontra con i vostri pianeti, ma chiama anche il pronto soccorso di Marte: sarà un’eccitante lotta in amore. Selvaggio il sentiero che porta alla felicità, per questo così eccitante; ritrovate il torero passionale che è in voi, la Carmen che danza nell’animo di ogni donna Toro. Nell’ultimo anno non siete stati all’altezza della vostra fama, ora è tempo di rifarsi, maggio è alle porte. Forti entrate finanziarie il 21, 24 e 26. INCONTRO SÌ: Nettuno aggiunge un tocco di magia al bellissimo Pesci. Molto sexy anche il Toro.

Oroscopo Branko Gemelli

Col tempo vi abituerete alle pressioni di Saturno, come è successo a tanti prima di voi, ma per qualche critica non gradita non bisogna perdere la voglia di reagire. Questa settimana è sotto la protezione di Venere, che forma due aspetti fortunati, con la Luna nel vostro segno sabato 22 e il 23, ma più ancora con il Primo quarto in Leone il 27. Influssi benauguranti per casa, lavoro, affari. Fatevi belli, Venere vi vuole eleganti e raffinati, seducenti. Ritrovate il carisma dei Gemelli che vi permette di arrivare e vincere da soli, senza soci.

INCONTRO SÌ: Venere, smeraldo la sua gemma.“È notte, Bilancia, penso ai tuoi occhi verdi e non dormo…”.

Oroscopo Branko Cancro

Da venerdì 21 al 27, tutti i giorni, c’è una Luna affettuosa, addirittura speciale quando arriva nel vostro segno il 25 e il 26, mentre cresce verso il Primo quarto. Questa fase benaugurante nasce in Leone, il punto più ricco per il vostro patrimonio finanziario e immobiliare, ma ricordiamo che avete Marte nel segno, in stretto rapporto con Mercurio, Urano, Saturno, Nettuno. E difatti sembra maggio, un cielo così lo stavate aspettando da tempo, quindi vivetelo in qualunque ambito. Un amore romantico per le donne sole; profumo di lillà per l’uomo Cancro. INCONTRO SÌ: Uno stagno in cui pescare? Pesci: qui c’è più di uno stagno, è un oceano.

Oroscopo Branko Leone

Sempre più numerose le coppie che rimandano il matrimonio “perché hanno tanto da fare”, ma Giove non è di questo parere: la sua energia benefica è tutta diretta all’unione di due amanti, alla maternità, paternità… Il grande benefico transita da mesi in Ariete, aspetto non solo positivo ma ideale: trattasi della vostra nona “casa,” suo domicilio preferito. Lui e la Luna primo quarto in Leone, giovedì 27, danno felicità e durata nel tempo a tutte le nuove intese. Scuotete il vostro amore, è primavera! Andate alla ricerca se siete soli, Venere sarà bella molti mesi. INCONTRO SÌ: Sagittario, inizia al piccolo trotto, poi prende a galoppare. Di solito vi raggiunge.

Oroscopo Branko Vergine

Ulteriori miglioramenti in campo pratico, possibilità di mettere ordine nelle carte, nei contratti, aumenti nelle finanze anche durante i cosiddetti “ponti” – voi lavorate sempre. Aprile finirà con la Luna nel segno, maggio poi vi porterà il dono più gradito, Giove in Toro, ragione per cui potrete rimandare discussioni e conflitti legali. Niente di più facile che appellarvi al quinto emendamento, il diritto di rimanere in silenzio. Ma con il coniuge bisogna parlare, questo vale anche per figli e altri parenti. Venere e Saturno indeboliscono i rapporti, ma Marte accresce la passione. INCONTRO SÌ: Cancro, svagato, ubriacato dalla sensualità di Marte, non si riprende più da questo amore.

Oroscopo Branko Bilancia

Avete un problema con Marte. Il pianeta dell’energia fisica transita in un punto non favorevole e infastidisce Giove, che agita le collaborazioni, il matrimonio. Controlli e cure favoriti da Nettuno, ma produce anche eccessi, sensibilità un po’ nevrotica. Segno del buon gusto e delle belle maniere, per voi non è facile questo tempo di cianfrusaglie, ma potete contare sulla vostra splendida guida celeste, Venere, che vi conduce al Primo quarto di giovedì 27: un sogno d’amore diventa realtà! Siete single? Ancora per poco, maggio è alle porte. Viaggi esteri consigliati. INCONTRO SÌ: Con le mani, con i piedi, con il viso, o con altro. Un Gemelli se le piglia tutte.

Oroscopo Branko Scorpione

Dovreste adorare anche voi quella Venere in Gemelli, nella vostra vita è come una viola di questa primavera 2023, viola d’amore, viola di pensiero. Cercate di prolungare il più possibile gli attimi di felicità, cercate compagnia se siete soli, le strade che voi conoscete per arrivare al sesso sono infinite. Un incontro tra martedì 25 e il 27 avrà futuro. Una curiosità utile per qualcuno: l’aspetto Giove-Marte accelera e facilita i parti. Adesso è molto incisivo Nettuno in Pesci: piaceri, amori romantici, affettuosità, aiuti “miracolosi” nella ricerca di guadagno, di lavoro. INCONTRO SÌ: Ariete reattivo, intelligente, unico. Lui ama, come se non avesse mai fatto altro.

Oroscopo Branko Sagittario

Marco Antonio consigliava di non prendere mai l’amore quale unico padrone, ma forse non aveva il vostro fuoco. In barba a quella Venere in Gemelli, che vi confonde (22-23), sarete illuminati da una fiamma magnifica giovedì 27. Nasce la Luna primo quarto in Leone, aspetto splendido con Giove in Ariete, due fuochi astrali che danno vita anche a una nuova storia d’amore alle persone “anta”. Non sono finite le discussioni in casa, nelle collaborazioni, ma sotto questa Luna si sente solo il battito di due cuori in amore. C’è un altro vostro padrone: il denaro. INCONTRO SÌ: Toro: rose, rose, rose. Riempite di rose la vostra meravigliosa storia d’amore.

Oroscopo Branko Capricorno

Dovete misurarvi con quel Marte negativo fino al 19 maggio, però siamo nel mese del Toro, inutile dire che il Sole è la prima forza di ogni oroscopo e voi potete contare pure sull’aiuto di Saturno e di Nettuno. Tutto può sembrare disordinato, ma l’intuito e le capacità mentali sono stimolate da Urano-Mercurio, ecco perché siamo convinti del vostro successo! La salute va seguita martedì 25 e il 26; lo sport non è indicato. A fine mese può rivelarsi straordinario un viaggio di lavoro o anche per diporto, bella tenerezza in amore. Non fatevi scappare le occasioni. INCONTRO Si: Chiediamo conferma: è vero che l’uomo Bilancia impazzisce per la donna Capricorno?

Oroscopo Branko Acquario

Fino alla Luna piena del 4 giugno, Venere sarà per voi positiva, poi inizierà l’opposizione che durerà qualche mese, quindi è giusto dirvi che dovete sistemare al più presto i “sospesi” in casa, nel matrimonio. Pressioni nelle relazioni più strette anche in ambito lavorativo, con qualche intoppo finanziario, però risolvibile. In una settimana che si presenta alquanto confusa e inconcludente, spunta all’improvviso una Luna incredibile che con Venere e Giove riesce a creare nuove collaborazioni, fa esplodere nuove passioni. Quando? Giovedì 27, Primo quarto. INCONTRO SI: Leone, conquista con la sua Luna, presto avrà per 4 mesi Venere nel segno.

Oroscopo Branko Pesci

Nel lavoro manderete a segno un colpo che spiazzerà la concorrenza. Troverete, verosimilmente mercoledì 26 e il 27, un nuovo importante punto di riferimento per la carriera, per gli affari, ma anche per la sistemazione di beni immobili (per le compravendite aspettate che Giove sia entrato in Toro, dal 19 maggio). Un solo pianeta vi è contro: Venere. Marte vi fa ritrovare una forma passionale eccellente, rende virili gli uomini e molto appassionate le donne. Qualcuna facilmente potrebbe perdere la testa per un tipo che il giorno dopo non ricorderà neppure. INCONTRO SÌ: Vergine, come voi ha smanie di novità amorose. In due si può trovare prima e meglio.