Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 2 all’8 giugno 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 2 all’8 giugno 2023.

Oroscopo di Branko dal 2 all’8 giugno 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 2 all’8 giugno 2023

Oroscopo Branko Ariete

Fortunati. Il ponte del 2 giugno, per voi, è fantastico. Cominciate a sentire la spinta ottimistica dai Gemelli, segno che talvolta vi complica la vita sentimentale, ma è sempre un ottimo compagno di avventure professionali e di altro tipo (divertimenti in posti esotici). Ma c’è un altro influsso, anzi 2, che arrivano dal Leone, lui sì che mantiene le promesse, ed è Marte congiunto a Venere, dea dell’amore, dei fiori, della gelosia, non vi lascerà fino a ottobre: completa riuscita in ogni campo. Luna piena domenica 4 in Sagittario. E poi? Solo fortuna. INCONTRO SÌ: Piacere dei sensi, divertimenti, viaggi, cibo prelibato… Tutto sarà condiviso con Sagittario.

Oroscopo Branko Toro

Recita un verso del poeta romagnolo Giacinto Ricci Signorini: “Giugno la terra infiora come un amante ardito”. Voi siete il segno di Terra che nello zodiaco ha fama di amante focoso, specialmente l’uomo, considerato marito ideale e bravo padre di famiglia. Siete amanti nati, ora dovete dimostrarlo nei fatti. Nella settimana in corso, e nei prossimi quattro mesi, quando Venere rimarrà in Leone. Entra domenica 4 e si congiunge a Marte, inizia la battaglia con voi e con Plutone. Cambiamenti nello stile di vita. Venere abbellisce la casa, Giove fa trovare nuove residenze. INCONTRO SÌ: Cancro arriva alla festa quando la musica ha già calato il volume, ma raccoglie l’applauso.

Oroscopo Branko Gemelli

Campioni d’Italia. Non potrebbe essere diversamente, siamo tutti “nati” quel 2 giugno, sotto il segno dei Gemelli, e ora proprio come voi, dobbiamo fare qualche conto con Saturno in Pesci. Il vostro oroscopo personale evidenzia due pianeti, che vi daranno amore e forza per abbattere le barriere professionali. Rapporti non facili con le autorità. Dalla pericolosa Luna piena in opposizione, il 3-4, vi difende un grande Plutone acquariano, che sussurra: davanti a te, Gemelli, un futuro da inventare. INCONTRO SÌ: Diversi tipi d’amore offre Leone, il più importante è l’amore per la verità.

Oroscopo Branko Cancro

Giugno rappresenta un momento straordinario per la vostra vita, indipendentemente dalla vostra età. Anzi, sotto queste stelle splendenti appaiono favorite le persone mature, perché uniscono esperienze passate (compresi gli insuccessi) alle occasioni nuove che di certo portano la Luna piena del giorno 4, Venere e Marte che si trovano insieme nel campo dei soldi, Saturno che costruisce fondamenta per un futuro nuovo, che inizierà con la vostra stagione estiva e, infine, Plutone ideale (ancora qualche giorno) per buttare a mare ricordi inutili. INCONTRO SÌ: Via Condotti, via Montenapoleone? Anche al discount si può trovare una perla, Pesci.

Oroscopo Branko Leone

Forse per eccesso di emozioni che giungono inattese una dopo l’altra, lo stomaco è a volte in difficoltà. Cautela nella salute specie il 2 e il 7, quando Luna sarà contro Giove, Venere e Marte. Ma domenica 4 dovete essere in forma perfetta, per non deludere la bella Venere che inizia il lungo transito in Leone, fino al 9 ottobre! Marte le sarà accanto sino al 10 luglio, tempo sufficiente per imbastire un’intrigante relazione d’amore, non priva di profitto materiale. Il primo sensuale colpo di fulmine nasce con Luna piena 3, 4, 5. Gettate via i veli dell’incertezza e delle scuse. INCONTRO SÌ: Gira la ruota. A inizio stagione si pensava sarebbe arrivato Ariete, ora invece arriva Gemelli.

Oroscopo Branko Vergine

Ci sono due postazioni nello zodiaco da dove la Luna riesce a mandarvi in tilt. Quando transita nei Pesci o quando cambia nel Sagittario, dove per l’appunto diventerà Luna piena domenica 4. Risultano delicati i bronchi, appesantiti il fegato e le braccia. Molto efficace il passaggio di Mercurio-Urano in un punto creativo-produttivo della vostra carta astrale, le iniziative finanziarie e le speculazioni sono vincenti. Venere e Marte si trovano complici in un luogo solitario del vostro cielo, ma il grande Giove darà il segnale di inizio della vostra estate passionale. INCONTRO SÌ: Bilancia non sa cosa dire. Davvero non immaginava una vittoria su di voi così rapida.

Oroscopo Branko Bilancia

Venere, vostra protettrice, va in Leone, segno che porta nuovi amici, occasioni di lavoro, alti guadagni. Da questo transito, a cui va aggiunto Marte fino al 10 luglio, potete far partire la vostra riscossa e ritrovare la fortuna di Giove. Mentre stringete accordi per il futuro pensate che Giove sarà ancora più amico l’anno prossimo. Si può chiedere di più alle stelle? Volete la Luna? Prego, accomodatevi domenica 4 nasce Luna piena in Sagittario: pazzi d’amore. Ricambiati con altrettanta passione. Donne circondate da un alone di mi- stero, voglia di trasgressione. INCONTRO SÌ: Sagittario ha tutto per andare oltre, dalla superiore fisicità allo stato di grazia lunare.

Oroscopo Branko Scorpione

Proviamo a contare i pianeti in aspetto dissonante con lo Scorpione: Mercurio, Giove, Urano, Venere, Marte, Plutone. Un vostro personale record, ben 6 tra quadrature e opposizioni, ma dobbiamo anche ricordare che siete abbastanza abituati e, non per sminuire l’importanza degli influssi, non possiamo mettere in dubbio la verità: ci sarà una vostra reazione spettacolare che nessuno sospetta! Ormai avete deciso di cambiare, e nessuno potrà più fermarvi. Ripartenza lunedì 5 con Luna amica. La fortuna è già pronta a partire. Auguri. INCONTRO SÌ: Tutto più scorrevole con Ariete. la luce che vede dove sembra non esserci nulla.

Oroscopo Branko Sagittario

Luna piena è vostra, nasce domenica 4, mentre Venere inizia il vero transito dell’anno, in Leone, fino al 9 ottobre. Marte la accompagna fino al 10 luglio, questa coppia di amanti rende amanti pure voi, per “recuperare” le occasioni non sfruttate, nei 7 mesi di Marte in Gemelli. Il vostro giugno è prezioso per mettere in pratica quanto progettato. Pensate a investimenti sicuri che rendano pure in futuro. I legami familiari sono meno complicati, il rapporto con i figli maschi è intenso, le madri sono piene di orgoglio, le nonne emozionate. Duraturi i nuovi amori! INCONTRO SÌ: Ama viaggiare con voi, Cancro. Saturno ricorda che non è mai troppo tardi. E c’è la Luna.

Oroscopo Branko Capricorno

Potete intuire quali sono i momenti giusti per contrattaccare (per esempio lunedì e martedì 5 e 6) e guadagnare un punto a vostro favore. Ora le collaborazioni hanno il favore del Sole e quello di Venere che raggiunge il suo Marte nel segno del Leone, domenica 4. Nel segno che vi precede e quasi nello stesso momento esploderà una spettacolare Luna Piena che travolgerà anche voi in un’onda di passione e sensualità. E avete il grande, potente, fortunato Giove nel punto più bello del vostro oroscopo: momenti indimenticabili per l’amore. INCONTRO SÌ: Elegante e di qualità, una linea moda luxury come d’obbli- go per il re Leone.

Oroscopo Branko Acquario

Con lo Scorpione dividete il cielo più impegnativo di giugno, ma voi potete contare sul Sole in Gemelli, un trigono celeste che vi preserva dai problemi. Resta Marte opposto che riceve Venere in Leone, domenica 4, la quale non lascia quella posizione fino al 9 ottobre. Non significa mancanza d’amore o di affetto, ma i rapporti saranno disturbati da questioni che nulla hanno a che fare con le passioni. Dovete attaccarvi a ogni bella Luna che si accenda, come la Luna piena in Sagittario, segno che alimenta il vostro ottimismo. Uomo Acquario pressato dalla donna. INCONTRO SÌ: Grandi emozioni invece nelle storie nuove, il candidato più referenziato è Sagittario.

Oroscopo Branko Pesci

Stacanovisti del lavoro, settore occupato da stelle importanti per il presente e il futuro. Il vostro Saturno forma aspetti con tre pianeti nel Toro (soldi), Venere e Marte si incontrano in Leone, segno professionale e con forte influenza sulla salute. Attenti alla Luna piena di domenica 4, disturba le gambe, bronchi, spalle. Per ogni malessere avete la protezione di Nettuno, astro della medicina e… della musica, del canto. Riscopritevi musicisti e componete un notturno d’amore per riconquistare il coniuge, per stregare con i vostri occhi di mare un innocente marinaio. INCONTRO SÌ: Capricorno, non è di molte parole, ma il concetto è chiaro: una clessidra che segna il tempo.