Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 2 all’8 febbraio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 2 all’8 febbraio 2024.

Oroscopo di Branko, previsioni dal 2 all’8 febbraio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 2 all’8 febbraio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 2 l’Ultimo quarto di Luna è eccitante ma molto irrazionale, ci vuole un po’ di cautela: se reagite d’impulso come al vostro solito, potreste fare o dire qualcosa di cui poi pentirvi. Dedicate il fine settimana al relax, non è il momento di impuntarvi nell’ambiente di lavoro, siete troppo emotivi. Finalmente lucidi lunedì 5 mattina, Mercurio diventa favorevole e vi riporta un po’ di ottimismo, amicizie e nuovi incontri scacciano la rabbia – sempre una cattiva consigliera – pure in amore, a volte, basta una risata per far tornare il sereno. INCONTRO SÌ: Amore e allegria per un Ariete. Gli incontri migliori sono ora Gemelli e Acquario.

Oroscopo Branko Toro

L’Ultimo quarto in Scorpione, venerdì 2, è velenosetto per il matrimonio, anche se Venere e Marte sono magnifici e proteggono l’amore. Evitate di creare tensioni nel fine settimana, potrebbero portare a malintesi da lunedì 5, quando Mercurio raggiunge il Sole in Acquario. I nuovi incontri, invece, sono più semplici, molto profondi. Volete una storia che v’impegni al massimo? È un buon momento per farla nascere. Cercate di stringere i tempi per appuntamenti e riunioni di lavoro più importanti, questa settimana è ancora eccellente.

INCONTRO SÌ: Un Pesci vi aspetta, anche se puntare su di lui è sempre una roulette russa. E una Vergine?

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna all’Ultimo Quarto, venerdì 2, rende più pungenti le vostre parole, sappiate misurarle – quante volte, solo per amor di battuta, avete detto qualcosa che il giorno dopo avreste voluto rimangiarvi? Vi consigliamo di aspettare lunedì 5, quando il vostro Mercurio diventa magnifico, sempre un po’ mordace ma tanto spiritoso, vi si perdona tutto quando siete così! La Luna più bella per l’amore arriva il pomeriggio di giovedì 8, vi conviene sfruttarla. Il nuovo Plutone dà una scossa salutare alla vostra routine: da quanto tempo non fate un viaggio? INCONTRO SÌ: Così diversa da voi, ma a volte pazzamente sexy, la Vergine vi guarda con curiosità.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna cambia fase venerdì 2 e lo fa nel vostro settore dell’amore. Ci voleva una Luna così, un po’ nostalgica, forse, ma anche molto sexy. Quando volete sapete bene come lanciare una sfida provocante, fate una mossa ora, poi mettetevi in attesa: forse non subito, ma una risposta arriverà e sarà proprio quella che desiderate. Intanto lunedì 5 arriva una buona notizia, Mercurio non è più contro e vi aiuta nelle speculazioni e nelle indagini, riuscite a sbrogliare le situazioni più intricate, a leggere i sotto-testi. Salute ancora delicata. INCONTRO SÌ: Chi se non un Toro può farvi sentire protetti? Un Sagittario vi spinge fuori dal guscio.

Oroscopo Branko Leone

Anche per voi l’Ultimo Quarto di venerdì 2 va preso con le pinze; quando ci sono problemi in casa o famiglia, il Leone corre per rimediare e risolvere, ma in questo caso rischia di stancarsi e creare paradossalmente nuovi malintesi, quindi evitate. Ve ne accorgerete lunedì 5, con Mercurio che va in Acquario accanto al Sole e Plutone: stavolta non è sicuro che riuscirete a spuntarla. Dedicate, invece, la parte migliore delle vostre forze al lavoro, fate colloqui, concorsi, candidatevi per una nuova posizione che vi metta in luce. L’amore è ancora bello. INCONTRO SÌ: Non riuscite a dimenticare un Ariete. Dovete proprio rompere del tutto? Aspettate e vedete.

Oroscopo Branko Vergine

Cielo ancora magnifico nonostante Saturno opposto al vostro segno. La Luna, che venerdì 2 cambia fase in Scorpione, fa il vostro gioco, il gioco dell’amore. Sabato 3 il cielo è perfetto per un nuovo incontro, un’attrazione sconvolgente, che ora non è più un’illusione. Lunedì 5 Mercurio cambia, rinnova il vostro interesse per la professione, porta fortunate intuizioni, vi mette in luce nei colloqui e nuove imprese professionali, non scartate a priori l’occasione di un impiego all’estero. Favoriti gli artisti del segno, i creativi, gli attori. INCONTRO SÌ: Bilancia e Capricorno sono caratteri opposti, ma hanno qualcosa che vi accende la fantasia.

Oroscopo Branko Bilancia

Genitori anziani che s’impuntano, figli scombinati: ma quand’è che la smetteranno tutti di addossarvi ogni responsabilità? Dovete solo avere ancora un po’ di pazienza, il cielo si muove in fretta, già lunedì 5 qualcosa cambia, è Mercurio che passa nell’amico Acquario, è una brezza di primavera in questo freddo inverno. Ora iniziate davvero a sentire la forza del nuovo Plutone, può essere energia creativa, potere finanziario, magnetismo sessuale. Dovete essere voi a capire qual è la vostra strada, le vostre nuove potenzialità. INCONTRO SÌ: Impossibile non avvertire il sex appeal di un Toro, ma pure lo Scorpione vi muove dentro.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 2 la Luna cambia fase nel vostro cielo: è chiaro segnale di una metamorfosi, con il vostro intuito sarete in grado di coglierne le prime avvisaglie. Sta iniziando una grande partita a dadi con il vostro destino, e voi, come al solito, siete disposti a rischiare tutto. Vincerete di certo, purché non vi facciate paralizzare dalla paura. Paura di che, di chi? Nessuno è in grado di spuntarla contro Scorpione, mettetevelo in testa. L’amore è vicino a voi, non tiratevi indietro. Lunedì 5 inizia il fastidio di Mercurio, affari sotto controllo. INCONTRO SÌ: Vergine, continua a riservarvi belle sorprese, ma potrebbe funzionare anche con il Sagittario.

Oroscopo Branko Sagittario

Questo cielo frizzantino vi mette addosso allegria, sarà il nuovo Plutone, sarà Mercurio che da lunedì 5 facilita l’arrivo di spunti e notizie, propizia la stipula di contratti, accordi, contrattazioni, commerci, viaggi. Insomma, c’è un piacevole movimento, che favorisce pure la vostra sfera finanziaria, è tanto tempo che siete a stecchetto, non c’è niente di male se volete allargarvi un po’, fare qualche spesa voluttuaria, naturalmente senza esagerare, Saturno vigila! L’amore è ancora un po’ inquieto, ma non c’è niente di grave, non drammatizzate. INCONTRO SÌ: Stavolta diciamo sì, nel vostro futuro c’è un Acquario, ma uno Scorpione vi turba il sonno.

Oroscopo Branko Capricorno

Avete dimostrato in ogni modo che siete capaci di resistere a tutto, attacchi, sconfitte, separazioni. Vi siete guadagnati la stima e il rispetto di tutti. Ma ora volete di più, desiderate essere amati senza se e senza ma, accettati pienamente. La vostra sicurezza attira molti ammiratori, ma ci vuole un grande personaggio, bisogna essere alla vostra altezza e non è per niente facile. Saprete, però, scegliere bene, le stelle vi aiutano. Abbiate fiducia. Lunedì 5 Mercurio raggiunge Sole e Plutone in Acquario: affari, finanze, investimenti. INCONTRO SÌ: Il cuore caldo e coraggioso del Leone può conquistarvi. Ma saprete resistere a un Pesci?

Oroscopo Branko Acquario

Peccato per quell’Ultimo Quarto di Luna di venerdì 2, che vi fa dubitare di tutto, di voi stessi, del vostro amore, persino dei vostri ideali. Ma si tratta di un influsso passeggero. Già la mattina di lunedì 5 Mercurio arriva nel vostro segno, pieno di novità, di notizie, curiose trovate; lo accompagna una Luna vivace, che vi predispone ai nuovi incontri, alle amicizie, alla simpatia. Insomma, voltate pagina. Molto sta cambiando nel cielo, molto altro cambierà. Dedicatevi a nuovi progetti, di affari, di impresa, d’amore. INCONTRO Sì: Bilancia, Gemelli, Cancro, Sagittario. Un poker di cuori tutto per voi!

Oroscopo Branko Pesci

Siete voi le prede all’amo o siete i pescatori? Chi vi conosce bene sa che non si può mai essere sicuri di avervi catturati per sempre, potete sempre guizzare via, del resto è anche questo il vostro fascino. Il vostro mare ora è ricco come non mai, ma non dovete essere ingordi, Saturno vuole una scelta sicura, un impegno per sempre. Vi sentite pronti? Lasciatevi dolcemente alle spalle il passato, la Luna all’Ultimo quarto in Scorpione, venerdì 2, vi aiuta a ricominciare più leggeri. Se siete ancora incerti, seguite l’intuito, che non sbaglia mai. INCONTRO SÌ: Un Capricorno potrebbe essere la scelta vincente. Ma anche un Cancro.