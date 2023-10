Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 13 al 19 ottobre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 13 al 19 ottobre 2023.

Oroscopo di Branko dal 13 al 19 ottobre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 13 al 19 ottobre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Vi disturba parecchio Luna nuova sabato 14: cercate di non essere troppo nervosi con il coniuge, nelle collaborazioni, anche se c’è qualcosa che proprio non capite è meglio non insistere, rimandate i chiarimenti, quel giorno non siete lucidi neanche con i vostri figli. Già domenica 15 va molto meglio, c’è una Luna appassionata, rossa proprio come il vostro Marte, saprete farvi perdonare con il vostro fuoco. Migliora la situazione nella vita professionale, Venere è diligente e razionale, ogni cosa va al suo giusto posto. INCONTRO SÌ: quella Vergine un po’ timida ma tanto elegante, chissà, potrebbe riuscire a catturarvi il cuore.

Oroscopo Branko Toro

Venere finalmente ha concluso il suo transito fastidioso, ora è in posizione magnifica, vi rivela segreti d’amore, porta la risposta che aspettavate da tanto. Plutone, Giove, Urano, Venere formano un triangolo perfetto nel vostro cielo. Potreste innamorarvi all’improvviso, o decidere il matrimonio, la convivenza, un figlio. Peccato Marte fastidioso che vi fa litigare, sventola un drappo rosso davanti ai vostri occhi, non cadete nella trappola. Interessante la situazione della carriera, Luna nuova il 14 porta novità, si presenta un’occasione che vi permette di farvi notare. INCONTRO SÌ: e se fosse una Bilancia il vostro segno del cuore? Avete in comune la stella protettrice.

Oroscopo Branko Gemelli

Avete sempre una bella parlantina, con Luna nuova, tra venerdì 13 e sabato 14 potete convincere chiunque. Ottimo momento per gli affari, i ragionamenti sono brillanti, il vostro piano non fa una piega, Marte vi rende determinati e metodici, non sbagliate una mossa. Anche in amore, però, potete sfruttare il novilunio per fare una conquista: sembrate così giovani, a volte, persino quando la vostra età non è più verde. Un po’ di attenzione per la forma fisica, cercate di non fumare troppo, state attenti agli sbalzi di temperatura. INCONTRO SÌ: il Toro sembra un po’ troppo lento per i vostri ritmi veloci, ma saprete resistere al suo fascino?

Oroscopo Branko Cancro

Luna nuova venerdì 13 e sabato 14 disturba anche voi. Nelle relazioni con i figli, in particolare, sembra esserci un muro difficile da valicare, parlare la stessa lingua pare impossibile anche con i genitori anziani. Meno male che l’amore ora va bene, vi compensa di ogni sforzo fatto nel recente passato, ora vi sentite finalmente amati, Venere è accogliente e gentile, Marte parla il linguaggio della passione e chi è solo può sempre contare su nuovi incontri simpatici e fortunati. Bella ripresa pure nella forma fisica, riprendete a fare sport. INCONTRO SÌ: ah, quello Scorpione. Ha un carattere difficile, però fra voi la chimica è perfetta.

Oroscopo Branko Leone

Fissate un appuntamento per sabato sera (14), con Luna nuova sarete splendenti. Venere vi ha lasciato, ma le occasioni d’amore non sono finite, Mercurio vi fa sentire giovani e allegri, intorno a voi c’è qualcuno che vi guarda e vi sorride. In questo momento però date spazio pure agli affari, il vostro patrimonio personale ha bisogno di più cura, potete incrementare le vostre entrate, impegnatevi anche nei piccoli particolari. Più attenzione anche alla forma fisica, Marte contro vi stanca e indebolisce le difese immunitarie, fatevi consigliare un integratore. INCONTRO SÌ: adesso la solidità di Capricorno è un valore aggiunto, il suo fascino è intenso, lo vedete?

Oroscopo Branko Vergine

Tempo di Luna nuova in Bilancia, sono giorni preziosi per affari, investimenti, denaro, case. È vero che avete Saturno contro, ma queste stelle promettono incrementi patrimoniali per chi ha lavorato bene e secondo le regole, di sicuro voi l’avete fatto. Guardatevi intorno: Mercurio vi aiuta nelle trattative, a capire il non detto, potete fidarvi del vostro giudizio, Marte vi sostiene e vi rende pure un po’ più cattivi, a volte non guasta. Anche l’amore è magnifico, domenica 15 e lunedì 16 Luna è complice, Venere nel vostro cielo vi rende affascinanti, irresistibili. INCONTRO SÌ: nel vostro mirino c’è sempre un Toro, che viene dal vostro passato o direttamente dal futuro.

Oroscopo Branko Bilancia

Finalmente la vostra Luna nuova il 14, l’inizio del vostro anno zodiacale, che si forma in un cielo sgombro da nubi astrali: sapete cosa vuol dire questo, no? Se non lo ricordate, ve lo diciamo noi: che siete liberi di prendervi dalla vita ciò che volete, dovete solo muovervi e allungare la mano. Lo conferma anche Marte nel vicino Scorpione, il vostro campo pratico. Siate pratici, dunque, anche in amore, Venere è un po’ timida ed esitante, ma Mercurio nel vostro cielo vi rende convincenti e arguti: fate la vostra mossa. INCONTRO SÌ: Leone resta il vostro candidato numero uno, attenti però a non ferirlo.

Oroscopo Branko Scorpione

Dopo un po’ anche la trasgressione stanca: la nuova Venere vi porta serenità nel campo affettivo, con nuovi incontri promettenti e anche semplici, privi di complicazioni. Che ne dite di provare? Marte nel vostro spazio zodiacale accende il vostro appetito erotico, siete tanto sexy, tutti se ne accorgono, anche il coniuge, che diventa un po’ geloso. Siate cauti se non volete provocare liti. Urano vicino a Giove resta imprevedibile e, quando scatta una spirale di sospetti, non si sa mai come va a finire. Siete un po’ distratti, la professione chiede concentrazione. INCONTRO SÌ: chi sta suonando una serenata d’amore sotto la vostra finestra? To,’ è un Cancro.

Oroscopo Branko Sagittario

Non visibile, ma generosa e complice, la Luna nuova di sabato 14 può portarvi molto, anche un nuovo amore, o un’amicizia sincera, o tutti e due.Voi però siete un po’ troppo irrequieti e rischiate di non individuare questa bella occasione: dovreste rilassarvi con un po’ di sport all’aria aperta, con il contatto con la natura, la stagione è ancora bella per stare fuori. Il lavoro marcia con regolarità, le opportunità arrivano, ma non fatevi prendere troppo dalla routine quotidiana, è il momento di immaginare qualche cambiamento, di inserire innovazioni. INCONTRO SÌ: quel pazzo Gemelli. chi l’ha detto che non potete andare d’accordo? Si litiga, ma che sex!

Oroscopo Branko Capricorno

Luna nuova sabato 14 vi lancia una sfida importante: la vostra figura professionale è sotto esame, il successo non è assicurato, ma voi avete molte chance di vincere. Potreste giocarvi una carta che tenete in serbo da tempo – chiedere l’appoggio di una persona influente, ma pure un po’ spregiudicata – magari è un azzardo, ma in questo momento le stelle vi proteggono se il rischio è ben calcolato. Guardatevi da un concorrente più giovane. Bene i rapporti con l’estero. Venere magnifica vi compensa di tutto, l’amore fiorisce come una rosa tardiva. INCONTRO SÌ: Toro è sempre nel vostro cuore, ma l’Acquario ha un certo non so che.

Oroscopo Branko Acquario

Una magnifica Luna nuova, sabato 14, vi consegna il passaporto per un nuovo mondo, una nuova vita, anche se per ora è solo una promessa, la situazione non è matura per consentirvi di spiccare il volo. Intanto la vostra mente è una fucina di idee, la collaborazione con gli altri è la strada maestra per produrre qualcosa di buono e tracciare una via che vi porti al successo con il vostro team. Non preoccupatevi troppo per gli ostacoli e gli attacchi della concorrenza, fanno parte del gioco. L’amore è un delicato tesoro da preservare con la gentilezza. INCONTRO SÌ: sabato sotto Luna nuova, come per magia, spunta la solita Bilancia.

Oroscopo Branko Pesci

Luna nuova sabato 14 tocca il profondo del vostro cuore e riporta a galla ricordi di un amore passato, eravate giovanissimi e pieni di entusiasmo. Cercate di recuperare ora lo stesso spirito, anche se la voglia di trasgressione vi porta per altri sentieri, più intricati e oscuri. Marte in angolo positivo vi carica di energia, risveglia i sensi, chi è solo va a caccia di notti vivaci e trasgressive. Meno male che c’è Saturno che vi riporta indietro, così non rischiate di smarrirvi. Il cielo è buono, potete ottenere molto in tutti i settori della vita, basta un po’ di disciplina. INCONTRO SÌ: pazzi per un Ariete, ci credereste? Ma non lasciate da parte un Toro, vi può rendere felici.