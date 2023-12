Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’8 al 14 novembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dall’8 al 14 novembre 2023.

Oroscopo di Branko dall’8 al 14 novembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’8 al 14 novembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Finalmente è arrivato il freddo, ma il vostro cuore è caldo come in piena estate! Non badate a quella Luna capricciosa di venerdì 8, il weekend è molto sexy; il 12, poi, si forma la Luna nuova in un punto sfolgorante del vostro cielo, per di più accanto al vostro caro Marte! È un cielo pieno d’amore, eros, viaggi, novità, non potete davvero lamentarvi della vita personale. Qualche precauzione, invece, richiede la sfera professionale: Mercurio segnala tensioni e ritardi, ma ci sono anche opportunità di avanzare, svecchiate gli strumenti di lavoro. INCONTRO SÌ: Date un’altra chance a quel pazzo e travolgente Sagittario, stavolta non vi deluderà.

Oroscopo Branko Toro

È sempre un cielo molto concreto, Sole e Marte creano aperture importanti per la professione. Anche se le feste di fine anno si avvicinano, è giusto spingere l’acceleratore, meglio chiudere entro dicembre questioni che riguardano beni in comune, attività familiari, spartizioni; se riuscite a realizzare un po’ di contante potrete investirlo fruttuosamente. Martedì 12 ci pensa la Luna nuova a darvi la spinta decisiva. Amore ancora un po’ capriccioso, se volete tranquillità evitate i motivi di frizione nel week end. Per chi è solo le avventure sono molto eccitanti. INCONTRO SÌ: Fra Toro ci si capisce sin troppo bene. Che ne dite di un tenero Cancro?

Oroscopo Branko Gemelli

La giornata più bella per l’amore è venerdì 8: c’è una Luna preziosa, non sprecatela con le vostre solite schermaglie verbali, a volte le parole pungono più di un ago; Marte è ancora irragionevole, fate attenzione anche alla forma fisica, soprattutto il giorno 12, con la Luna nuova; non stressatevi, prudenza alla guida e in palestra, le ginocchia sono delicate. Sempre positiva la sfera pratica, fortunato il campo del lavoro dipendente, vi fate apprezzare, e la vostra stella guida. Mercurio, scova nuovi modi per finanziare i vostri progetti. INCONTRO SÌ: Ariete, è caldo, disponibile, eccitante, ora è corteggiatissimo, non fatevelo scappare!

Oroscopo Branko Cancro

Splendida la Luna del weekend, che risplende accanto alla Venere proprio nel vostro settore dell’amore, sono tutti gelosi del vostro successo, anche noi vi invidiamo un po’! Solo voi potete rovinare questo momento, non siate ipersensibili: se qualcosa vi turba, parlatene e tutto si chiarirà. Questo vale anche nella professione, con i soci e nelle collaborazioni, Mercurio crea ritardi e nervosismo, ma la matassa si scioglie facilmente con un po’ di pazienza, basta saperla usare. Un po’ di cautela per la forma fisica, riparatevi dal freddo. INCONTRO SÌ: Un Pesci vi desidera. Però l’Acquario non è da escludere, può sorprendervi.

Oroscopo Branko Leone

Il vostro grande cuore innamorato si merita una stellina in più, nonostante Venere, nonostante Giove. Qualche piccola ombra nel fine settimana, Luna è intrigante ma ambigua, dovete andarci con i piedi di piombo, e dovete preservare dal freddo un germoglio appena nato, una speranza di felicità. Il vostro momento magico arriva con il novilunio, che inizia lunedì 11 e diventa preciso martedì 12, il cielo promette grandi novità passionali per il vostro cuore, bussate e vi sarà aperto. Arriva una risposta positiva per una possibile assunzione. INCONTRO SÌ: Gemelli, è un’incognita ma vi attrae pazzamente. Sotto la Luna nuova però c’è un Sagittario.

Oroscopo Branko Vergine

Ora la vostra vita sembra come la Luna, mutevole e con due facce, una delle quali nascosta. Quando Sole, Marte e Luna nuova si scontrano direttamente con il vostro segno, e con Saturno ostile, è difficile essere ottimisti, tuttavia le fondamenta son solide, avete stelle importanti che vi coprono le spalle – il grande Giove, l’elettrico Urano, il vostro Mercurio – e poi c’è Venere, che stende un manto verde brillante sulla vostra vita amorosa, magnifico il weekend, vi conferma che siete amati. Cautela per la forma fisica, lo stress scombina la digestione. INCONTRO SÌ: Capricorno, ora sembra più giovane e spiritoso di prima. Secondo noi dirà di sì.

Oroscopo Branko Bilancia

La settimana inizia con la vostra Luna, che è è come un quadrifoglio: promette buona sorte. Del resto, a parte Mercurio in Capricorno con il solito Plutone – noie in casa e in famiglia, con i figli adolescenti – non avete nemici nel cielo. Sole, Marte e Luna nuova assicurano che siete amati e apprezzati dai colleghi e dalle persone che vi sono vicine; bene gli investimenti, i viaggi, ma pure commerci e trattative, lunedì 11 e il 12 sono giorni utili per firmare, siglare accordi e contratti. L’amore? Sexy al punto giusto, non lasciatevelo sfuggire. INCONTRO SÌ: L’allegria di un Sagittario è contagiosa. L’Acquario però ha sempre un posto nel vostro cuore.

Oroscopo Branko Scorpione

C’è una bella forza in questo cielo, finalmente raccogliete i frutti del vostro impegno nella vita pratica, la Luna nuova martedì 12 propone un affare interessante, non dovete avere fretta, le premesse ci sono tutte, ora lo vedete chiaramente. Ma il cielo più bello è quello dell’amore, il fine settimana vi porta la Luna nel segno, dove già c’è Venere; avete fascino, bellezza, fantasia, sembrate saggi e pure tanto giovani. Cercate di non essere troppo possessivi, Marte è goloso della persona amata, la vuole tutta per sé. Limitate le spese il più possibile. INCONTRO SÌ: La vicina Bilancia è sempre così elegante che vi vien voglia di spettinarla un po’.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna nuova, martedì 12, segna l’inizio del vostro anno zodiacale, un altro capitolo della vostra vita e nonostante Saturno vi ritrovate a essere voi stessi, travolgenti e ottimisti, solo un po’ più saggi, che non guasta. Mercurio è nel campo pratico, dovete giocarvela bene, senza azzardi, ma con determinazione, aprite bene occhi e orecchie, carpite ogni notizia che circola, la soluzione c’è e potete trovarla con le vostre forze. L’amore è sexy, ma forse poco tenero, sembrate quasi timidi. Forma al top! INCONTRO SÌ: Avete una strana voglia di stuzzicare un Toro, che non è per nulla placido.

Oroscopo Branko Capricorno

Avete grandi stelle in questa fine d’anno, e il cielo corre spedito verso la stagione del vostro compleanno. Siete come una crisalide che sta per diventare farfalla. Dobbiamo darvi 5 stelle, in questo oroscopo non avete nemici planetari, è come un assegno in bianco da riempire a vostro piacimento, pure in amore Venere crea occasioni d’incontro, Giove e Urano propiziano coincidenze fortunate e colpi di fulmine. Ma Sole e Marte alle spalle vi suggeriscono di non rilassarvi troppo, anche se alla fine vincete voi, ne siamo certi. INCONTRO SÌ: Dovete dare una chance a una Vergine, vi ringrazierà come sa fare solo lei.

Oroscopo Branko Acquario

Grande fermento ora nel cielo, le stelle occupano un settore in sintonia con il vostro temperamento, le relazioni sono al centro della vostra vita e vi danno grandi soddisfazioni nella sfera personale e in quella professionale, favoriti i lavori di gruppo, animati da sana competizione ma anche da ottimo spirito collaborativo. I nuovi incontri sono vivaci e stimolanti, ma c’è sempre un po’ di tensione in casa e famiglia, anche per divergenze che riguardano il budget. Eros allegro per le coppie consolidate, però c’è qualche strana tentazione. INCONTRO SÌ: Gemelli, il vostro ideale di sempre, è irrequieto, vi prendete, vi lasciate, vi riprendete.

Oroscopo Branko Pesci

Magnifica Luna accanto a Venere nel fine settimana, è una promessa d’amore, una fusione di anime come la sognate. Eppure quella sintonia perfetta non è di questo mondo, o dura solo alcuni preziosi istanti. Dovreste farvela bastare, ma spesso volete di più, quel “per sempre” che nessuno può garantire. Sciogliete questo nodo gordiano vivendo l’attimo, la felicità è una farfalla che non si può tenere prigioniera, altrimenti svanisce. Sempre solida la situazione pratica. Martedì 12 Luna nuova in Sagittario, cautela per la salute e alla guida. INCONTRO SÌ: Toro e Scorpione, vi piacerebbe averli entrambi. Saturno però vi chiede di scegliere. Peccato!