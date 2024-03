Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 29 marzo al 4 aprile 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 29 marzo al 4 aprile 2024.

Oroscopo di Branko dal 29 marzo al 4 aprile 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Non ci sono grandi variazioni rispetto alla scorsa settimana. La spinta del cielo rimane ottima, e nel fine settimana di Pasqua, la luna in Sagittario promette nuove imprese pure in amore, idee e progetti che vi portano lontano anche grazie al vivace Mercurio nel segno. Cercate di rendere efficace la vostra azione, la stella degli affari è magnifica, ma può far sembrare tutto troppo facile. Martedì 2 l’Ultimo quarto mette in discussione qualcosa, chiedete consiglio agli amici più abili, ma seguitelo, stavolta! INCONTRO SÌ: La sfida con Capricorno prosegue.. e se dopo la lotta arrivassero i baci? Acquario!

Oroscopo Branko Toro

Pasqua promette bei momenti per la vita personale e affettiva, Marte e Venere insieme, in scatto formidabile con Giove e con Urano nel vostro segno, favoriscono i nuovi incontri, probabili colpi di fulmine, decisioni e novità positive per le coppie innamorate. La Luna all’Ultimo quarto, martedì 2, risolve a vostro favore una situazione che ha a che fare con l’estero, con i luoghi lontani. Anche se sono giorni di vacanza e d’amore, il cielo continua a proteggere la vita pratica e gli affari, in viaggio potrete individuare una casa da acquistare… INCONTRO SÌ: Pesci, stavolta vuol fare sul serio, voi che ne pensate? Vergine, vi piace sempre tantissimo.

Oroscopo Branko Gemelli

Ma vi divertite così tanto a fare i capricci in amore? Non rovinatevi una Pasqua che potrebbe essere piacevole, cedendo alla tentazione di provocare gli altri soltanto per vedere l’effetto che fa: l’Ultimo quarto, martedì 2, può essere intenso per la vita affettiva, ma pure pericoloso. Mercurio in Ariete favorisce i nuovi incontri, le gite divertenti con gli amici, mercoledì 3 e giovedì 4, potete recuperare l’armonia con l’aiuto della Luna in Acquario. Vita pratica ben sostenuta dalle stelle, anche se gli affari maturano lentamente. INCONTRO SÌ: Bilancia, è sempre il vostro ideale, ma forse ora è un po’ suscettibile, misurate le parole.

Oroscopo Branko Cancro

Sarà una Pasqua delle piccole cose, dei piaceri quotidiani, delle coccole fatte a chi amate e anche a voi stessi. Marte e Venere insieme in un punto luminoso del vostro cielo aiutano a chiarire gli equivoci che pure possono sorgere in amore e con i figli adolescenti – Mercurio in Ariete provoca malintesi e chiacchiere inutili, ritardi nelle comunicazioni. Martedì 2, al rientro al lavoro, l’Ultimo quarto richiede cautela. Ma siete veramente sicuri di sapere dov’è il vostro cuore? Chi è lo straniero che l’ha rapito e portato via con sé? INCONTRO SÌ: Toro, vi dà sicurezza, affetto, piacere, e non è poco. Ma il brivido che vi procura Scorpione.

Oroscopo Branko Leone

Questo magnifico Mercurio, dinamico e intraprendente, benedice i vostri viaggi, andate lontano per Pasqua, se potete, sarà un’esperienza vitalizzante e indimenticabile, da condividere con gli amici sui social. Il pianeta della comunicazione potrebbe pure riservarvi una sorpresa sul futuro, una notizia, una comunicazione vi apre la possibilità di trasferirvi all’estero per perfezionare gli studi o per un incarico prestigioso. L’amore è tanto sexy, ma va preso con serietà, anche le vostre anime devono unirsi. INCONTRO SÌ: L’Ultimo quarto in Capricorno vi chiede di decidere il vostro futuro. Sagittario, scalpita.

Oroscopo Branko Vergine

Approfittate della pausa pasquale per ricaricarvi e riposare, svuotate la mente, scegliete un luogo tranquillo e immerso nella natura, che amate così tanto; curate la pelle, dormite il più possibile, Marte è faticoso (cedete il volante a qualcun altro per qualche giorno) e richiede ritmi più lenti del solito. Eppure nel suo complesso questo cielo non è niente male, anche in amore avete la possibilità di dare una svolta alla vostra relazione, martedì 2, l’Ultimo quarto di Luna mette un punto fermo, fatelo anche voi. INCONTRO SÌ: Toro, è un porto sicuro. Un Acquario vi racconta storie affascinanti.

Oroscopo Branko Bilancia

Se ci sono piccole nubi nel vostro cielo dell’amore, non preoccupatevi: sono frutto di malintesi che potete chiarire con un po’ di buona volontà e mettendo a tacere il vostro orgoglio – capite che in molte occasioni vi rende la vita difficile? Nei giorni di Pasqua c’è una Luna allegra, approfittatene per mettere un po’ di leggerezza nella vita, per ridere di più e ricaricarvi, martedì 2, c’è l’Ultimo quarto, non cedete al malumore. Rimandate le decisioni per gli affari a mercoledì 3 e giovedì 4, giornate positive. INCONTRO SÌ: Fatevi strappare una risata e un bacio dai Gemelli. Se preferite l’amore drammatico: Pesci!

Oroscopo Branko Scorpione

Fioriscono i prati, sboccia il vostro amore con un inebriante profumo di primavera, Venerdì Santo la Luna è nel vostro cielo e voi siete così sexy. Martedì 2 l’Ultimo quarto in Capricorno vi suggerisce una fuga d’amore, questo cielo fa terribilmente sul serio, e pure voi, ne siamo sicuri. Il periodo di Pasqua dev’essere dedicato alla vita amorosa e alla rigenerazione spirituale, quindi cercate di non pensare troppo alla professione, ma se vi viene una buona idea appuntatela su carta, la realizzerete poi, la vostra mente è molto attiva. INCONTRO SÌ: Siete indecisi fra un Cancro e un Capricorno? Teneteli tutti e due!

Oroscopo Branko Sagittario

Sabato 30 e il giorno di Pasqua la Luna è nel vostro cielo e resta positiva sino a giovedì 4, portando grande armonia emotiva e buonumore. Peccato che Venere e Marte continuino a rendere faticose le relazioni con la famiglia d’origine, e questo v’impedisce di abbandonarvi all’amore e alle avventure come l’atmosfera primaverile vi suggerisce, Mercurio vi fa sentire giovani a qualsiasi età. Grande spinta per i vostri affari, subito dopo le vacanze si forma Ultimo quarto, potete concludere qualcosa a cui state dietro da tempo. INCONTRO SÌ: Con l’Acquario condividete gli ideali, è il segno più compatibile. Ma una Bilancia vi tenta.

Oroscopo Branko Capricorno

Marte e Venere confermano che l’amore è proprio accanto a voi, fatene tesoro. Se c’è una persona che vi merita, non lasciatevi fermare dai dubbi e dai commenti di qualche familiare, dei figli, avete dei doveri pure verso voi stessi.. prima o poi tutti si convinceranno che la vostra scelta è giusta, ne avrete conferma dopo Pasqua, quando si forma l’Ultimo quarto nel vostro cielo. Mercurio in Ariete rallenta l’arrivo delle notizie che aspettate e la firma di contratti, accordi. Concentratevi di più per ottenere il massimo.

INCONTRO SÌ: Leone, il suo ottimismo è contagioso. Ma poi, gira che ti rigira, tornerete ai Pesci.

Oroscopo Branko Acquario

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, si dice, ma voi non siete certo tradizionalisti, perciò vi suggeriamo di trascorrere queste giornate con le persone più vicine, familiari, fratelli e amici stretti. Andate in campagna, amare la natura non è solo una scelta ideologica, permettete al vostro corpo di godere della bellezza, dei profumi, dell’aria pulita e dei cibi semplici, pure la vita affettiva ne trarrà giovamento. Ancora qualcosa vi sfugge nel vostro amore, ma non potete arrivarci solo con la mente, ci vuole il cuore. INCONTRO SÌ: Cancro, è molto diverso da voi, ma vi completa. Vergine e Gemelli vi attirano, chissà.

Oroscopo Branko Pesci

Ancora giorni perfetti, senza stelle contrarie, peccato che proprio sabato 30 e il 31, la Luna sia fastidiosa – ma senza qualche nuvola in cielo, che Pesci sareste? Quando si ama come voi, pienamente, totalmente, è impossibile non custodire nel fondo del cuore il timore che questa situazione magica possa cambiare. Certo che cambierà, come la primavera lascia posto all’estate e l’autunno all’inverno, per poi ricominciare il ciclo. Non preoccupatevi, chi ama davvero è sempre pieno di gioia. Positivo rientro al lavoro con Ultimo quarto. INCONTRO SÌ: Scorpione, vi canta una serenata sensuale, vi attira come mai. Ma un Leone?