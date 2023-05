Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 26 maggio al 1 giugno 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 26 maggio al 1 giugno 2023.

Oroscopo di Branko dal 26 maggio al 1 giugno 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 26 maggio al 1 giugno 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Venere vi ha lasciato sulla soglia di casa una valigia blu (il 16 maggio), contiene i vostri sogni, le speranze non realizzate… Tornerà a giugno, mese di Giunone, sposa di Giove, e si fermerà a lungo in Leone, segno della vostra fortuna. Torna a brillare Marte, per fare della vostra vita una splendida avventura. Incontri fin dal 1 giugno, propiziati da Luna in Scorpione, che cancellerà il malumore dei due giorni precedenti. Il coniuge ce l’ha con voi, è giunta l’ora di pensare a voi stessi. Giorni delicati per la salute 29 e 31. Ottimo Primo Quarto il 26 per lavoro e affari. INCONTRO SÌ: Vergine parla poco, ma ascolta e si appassiona sempre più, l’ultima parola sarà sua.

Oroscopo Branko Toro

Il punto variabile del vostro oroscopo, che confermiamo bellissimo, potrebbe essere la salute. Causa il nuovo infiammato Marte, la Luna del 26 e quella che apre giugno (in Scorpione contro i vostri pianeti e Plutone). Ma spesso i problemi sono di natura psicologica, sarebbe bene occupare la mente con pensieri piacevoli. L’amore, per esempio, in Irlanda, vostra patria astrale, viene ancora oggi considerato il rimedio più efficace contro i malanni. Parliamo di cose belle, anzi magnifiche, Primo Quarto di Luna, sabato e domenica 27-28, potreste avere tutto. Azione! INCONTRO SÌ: Bilancia. Era solo questione di Giove perché salisse sul podio del vincitore.

Oroscopo Branko Gemelli

Perplessi guarderete Luna in Vergine, sabato 27 e domenica 28, che cresce nel settore della famiglia: nessuno va d’accordo con nessuno. La situazione che si crea, pure a causa della nuova pressione di Sole-Saturno (l’ultima volta è successo a maggio 1994), fa pensare che i vostri cari vogliano sempre ricordarvi ciò che avete fatto e ciò che dovreste fare. Siete troppo scaltri per sottostare, prendete la vostra moto e scappate. Plutone acquariano porta successo e felicità. Ripresa dell’attività sessuale, bella davvero. INCONTRO SÌ: Eros grazie a Marte in Leone, un soldato che mette testa e cuore, una mina vagante.

Oroscopo Branko Cancro

Venere nella vostra vita c’è sempre, si sa, solo che qualche volta si lascia desiderare, ma adesso è ancora tutta vostra, preparate l’assalto vincente per giovedì 1 giugno, anche l’intrigante Luna in Scorpione vi darà una mano. Non parliamo poi del grande seduttore Giove che, dalla sua posizione strategica nel segno del Toro, farà scatenare i fulmini passionali. Come siete desiderati! Finanze e lavoro: la Luna Primo Quarto di sabato 27 vi farà conoscere le persone giuste. Uno sport leggero non sarebbe male per restituire tono ai vostri muscoli. INCONTRO SÌ: Toro fa pensare al noto spot con Nino Manfredi… Più lo mandi giù, più ti tira su.

Oroscopo Branko Leone

Da venerdì 26 a mercoledì 3, Luna sempre generosa per famiglia e professione, non perdete le occasioni anche a costo di ritardare una vacanza. Il posto più bello, con panorami splendidi, è il vostro cuore, questo sì da esplorare di nuovo. I mesi passati, con Saturno opposto, non avete avuto il tempo e la solidarietà degli altri per essere vincenti. Ci sono sempre problemi con Giove, ma Marte è vostro, raddoppia la forza e capacità di colpire. Non dovete seguire il gregge, siete del Leone. Ridete pure di voi stessi. P.s. Sfruttate l’influsso erotico di Marte. INCONTRO SÌ: Consulenza di armocromia? Non per Bilancia, segno dell’innata eleganza e stile.

Oroscopo Branko Vergine

È possibile fare piani a lunga scadenza, trovare nuove collaborazioni e nuovi compagni di avventura. Torniamo a ripetere che ci sono incredibili occasioni all’estero, i viaggi sono favoriti, come gli amori con stranieri. Giove e Venere portano nuovi incontri eccitanti, danno un sapore particolare alla vostra vita, un gusto di ciliegia per tutto il mese di giugno.Anzi proprio gli incontri fugaci possono provocare quella nostalgia per un matrimonio mancato, forse una parola non detta…Tutto può succedere sotto il vostro Primo Quarto, sabato 27 e domenica 28. INCONTRO SÌ: Ariete, gli basta otto minuti, il tempo che impiega un raggio di sole a colpire la Terra.

Oroscopo Branko Bilancia

Dopo i temporali della primavera, ecco le schiarite che fanno prevedere l’inizio dell’estate da autentici vincitori. Prima di passare alla Luna nel vostro segno, 29 e 30, che sarà un ritrovarsi in amore, potete rischiare in campo finanziario, magari per soddisfare lussi personali. La donna Bilancia attende Venere in Leone per ritrovare il fascino un po’ sbiadito dal transito in Cancro: mantenete un alone di mistero unito al coraggio della trasgressione. Lei, figlia di Venere, è una donna in carriera, ma prima ancora amante. Pure lui, niente male (se non parla). INCONTRO SÌ: Fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. Tutte qualità dei Gemelli, che vi servono.

Oroscopo Branko Scorpione

Il vostro matrimonio potrebbe diventare di nuovo un campo di battaglia! Marte è diventato ostile, crea una barriera di incomunicabilità nell’ambiente professionale. Scontri provocati soprattutto dai tre pianeti in Toro, segno importante per le vostre relazioni più strette, incontri casuali o appuntamenti professionali. Tutto questo prevede numerosi contatti con specialisti nel ramo che vi interessa (medici, avvocati, commercialisti…). Usate al massimo la vostra inesauribile inventiva, incrementata dal magnifico Saturno in Pesci: lui è amore, amicizia, fortuna. INCONTRO SÌ: Sarà l’era dell’intelligenza artificiale, ma la sua vince perché nata dall’esperienza, Capricorno.

Oroscopo Branko Sagittario

Luna Primo Quarto in Vergine, 27-28, non può giungere gradita, tanto meno la quadratura Sole-Saturno, il 29. Date decisive per scelte che sarete obbligati a fare nel lavoro o in famiglia. Fisicamente non siete al massimo, curate allergie e raffreddori, la pressione dei Gemelli tocca anche il sistema osseo. Ma come spesso accade, siete fortunati e forti spiritualmente, come dimostra pure Marte eccezionale in Leone. Non c’è proprio niente che possa fermare la vostra corsa al successo, vera e propria riscossa. Certi amori vi resistono? Tirate fuori il sex appeal. INCONTRO SÌ: Ariete. Ha scelto il momento più bello, più intenso, il più importante per riprendere la via.

Oroscopo Branko Capricorno

Sono di giorno in giorno più luminose le stelle dell’amore: molto probabili nuovi innamoramenti sabato 27, sotto il Primo Quarto in Vergine. Incredibile anche la Luna che apre il mese di giugno, in Scorpione, come a dire che una lunga strada azzurra si apre davanti a voi… Un po’ di romanticismo in più e sarà fatta! Giove porta fortuna anche nel lavoro e in affari, preparate senza aver fretta le prossime imprese, perché i progetti che riguardano i soldi e il patrimonio personale sono adesso possibili. Eccessi di nervosismo martedì 30 e mercoledì 31, stomaco e reni. INCONTRO SÌ: Gli tocca sdoppiarsi per ricoprire due ruoli. Ma essendo Gemelli la cosa gli riesce.

Oroscopo Branko Acquario

Basta questo veloce ingresso di Plutone nel vostro segno (torna in Capricorno l’11 giugno) per provocare scosse nel pensiero e nelle intenzioni: ora vedete bene i vostri scopi. Nel lavoro proseguite ciò che avete avviato, ma considerate la possibilità di ricevere opposizioni. Concorrenza: anche voi la conoscete bene. L’opposizione di Marte è forte il 31 maggio, l’effetto sull’amore sarà spettacolare. Aumenta l’interesse per il sesso e la cosa sorprenderà piacevolmente la persona amata, pericolosa invece la tendenza alle avventure mordi e fuggi. INCONTRO SÌ: Bilancia ansima nel controllare le invasioni di molte donne, ma dopo è lei ad invadere.

Oroscopo Branko Pesci

Giove apre prospettive interessanti per chi cerca lavoro, per i giovani che hanno bisogno di un’occupazione, per chi vuole espandersi in affari. In ogni settore le stelle assicurano un pizzico di fortuna. Molto importanti diventano i rapporti con i fratelli, un po’ tutta la famiglia d’origine è toccata dalla Luna Primo Quarto del 27, ancora di più dalla quadratura Saturno-Sole del 29. L’ultima volta che si è presentato questo transito era il 1994, ma adesso porta in luce avvenimenti di sette anni fa. Un amore che vuole emergere dalla profondità. INCONTRO SÌ: Cancro. In questo maggio eroico lui sta disegnando il presente e il futuro.