Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 gennaio al 1° febbraio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal dal 25 gennaio al 1° febbraio 2024.

Oroscopo di Branko dal 25 gennaio al 1° febbraio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 gennaio al 1° febbraio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Non dovete sottovalutare i nuovi incontri, hanno qualcosa di speciale, possono aprirvi porte sinora rimaste serrate in ambienti esclusivi, per la professione e persino per l’amore, soprattutto venerdì 26 e sabato 27, quando ancora brilla in cielo la Luna piena in Leone. Avanzate, ma con prudenza, il cielo di gennaio è ancora freddo; malintesi e scontri possono frenarvi. Mercoledì 31 e giovedì 1° febbraio la Luna in Bilancia porta stress nel matrimonio e nelle associazioni. Controllate la salute, Marte contro vi rende delicati. Guida prudente. INCONTRO SÌ: Con quella Luna in cielo non potete che scegliere il Leone! A meno che non ci sia un Pesci.

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 26 e sabato 27 la Luna ancora piena agita le acque in famiglia: questioni non chiarite potrebbero venire fuori, provocare attriti. Non è detto che sia un male, ma cercate di smussare le polemiche, anche se ora siete voi i più forti; con le persone care dovreste evitare di alimentare lotte per il potere, la supremazia, tutto va condiviso. L’amore è fresco e delizioso, la passione resta forte, domenica 28 e lunedì 29 le giornate migliori. Nel campo pratico, l’estero vi offre le opportunità più interessanti, potete ottenere molto, dovete solo provarci. INCONTRO SÌ: La dolcezza di un Cancro è quel che ci vuole adesso, ma non ignorate una Bilancia.

Oroscopo Branko Gemelli

Siete sempre i primi ad avvertire i cambiamenti del cielo, anche se sono impercettibili. Il nuovo Plutone è tutto da scoprire e da sfruttare: tenete gli occhi aperti, le sorprese arrivano da dove meno ve le aspettate. Ora in primo piano ci sono le questioni che riguardano il patrimonio familiare, i finanziamenti da trovare, le proprietà da dividere, Saturno vi chiede di trovare soluzioni eque, è anche nel vostro interesse. In amore, le giornate più dolci sono mercoledì 31 e giovedì 1, la Luna è vostra complice, giocate le vostre carte. INCONTRO SÌ: Ariete, è sincero, ma adesso sembra così aggressivo. Meglio un Acquario.

Oroscopo Branko Cancro

A volte bisogna giocare a dadi con il destino: quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, basta tentare la fortuna e all’improvviso la situazione sembra diversa, si intravvedono le soluzioni. Concorrenti, ostacoli, ritardi sono ancora presenti, portati dai freddi pianeti in Capricorno che vi mettono alla prova, ma riaccendono la vostra ambizione, vi stimolano a superare voi stessi. Ce la potete fare, ce la farete, i pianeti lenti sono amici o, alla peggio, neutrali. Anche in amore una Luna gentile riesce a riportarvi il sorriso. INCONTRO SI: Scorpione, è un lago pescoso, ma poco trasparente, se volete avventurarvi però fate pure.

Oroscopo Branko Leone

I fine settimana inizia con gli ultimi raggi della vostra Luna piena, che fa risaltare i vostri pregi, il vostro grande cuore. L’astro della notte non e mai contrario in questi sette giorni al vostro segno, quindi avete ancora tanta benzina nel vostro serbatoio, potete andare avanti senza fermarvi per un bel po. Il cielo è stimolante, specie per il lavoro; se cercate un impiego, o volete cambiare, potete giocare le vostre carte, favoriti nuovi incarichi, avanzamenti. Fatevi sotto soprattutto mercoledì 31 e giovedì 1° febbraio, perché arriva una buona soffiata e vi porta fortuna. INCONTRO SI: La vostra storia con il Sagittario sembra lontana, ma basta uno sguardo e… Non vi va? Bilancia!

Oroscopo Branko Vergine

Anche se siete sempre sotto esame da parte di due forze celesti, il resto del cielo è perfetto ed esso parla soprattutto d’amore. Se siete in coppia, è ora di far crescere la vostra relazione: decidete di andare a convivere o di sposarvi, di mettere al mondo un erede, siete maturi per questo. Lo vuole anche Saturno, che chiede impegni. Chi è ancora solo si affidi alla Luna di domenica 28 e lunedì 29, è nel vostro cielo, illuminata da Marte, Venere e Giove, ha qualcosa di magico, tendetele la mano. Buona la forma fisica, appagante il sesso. INCONTRO SÌ: Acquario, questo amabile sconosciuto! Ma perché trascurare un Toro?

Oroscopo Branko Bilancia

Siete sempre un po’ inquieti, quando Venere non è amica, ma ora vi pesano soprattutto

i raggi contrari di Mercurio e Marte, vi sentite un po’ stanchi, come svuotati. Non vogliamo forzarvi, dovete rispettare i vostri tempi, ma basterebbe poco per vedere la vita da una prospettiva migliore, non c’è niente che vada davvero male, anzi, il cielo promette vantaggi e serenità, serve solo pazienza. Assorbite i raggi gentili della Luna ancora piena venerdì 26 e sabato 27; da martedì 30 in poi l’astro della notte è con voi, apritevi alla speranza!

INCONTRO SÌ: Gemelli, sanno farvi ridere, ma non escludete a priori un Sagittario!

Oroscopo Branko Scorpione

Dovrete lasciar passare venerdì 26 e sabato 27 per lasciarvi alle spalle il malumore della Luna piena, ma già la sera del 27 tutto cambia, quindi programmate un’uscita con gli amici, cercate occasioni per incontrare gente nuova, è probabile un incontro eccitante, potrebbe essere amore ma come minimo è ottimo sesso! In famiglia qualcosa sta cambiando, d’ora in poi non potrete essere solo voi a dettare legge, qualcuno vuole più spazio e possibilità di decidere da solo. Non è il caso di fare a braccio di ferro, meglio contrattare. INCONTRO SÌ: Rischioso, ma molto interessante lo Scorpione, se invece volete andare sul sicuro il Cancro.

Oroscopo Branko Sagittario

Iniziate il fine settimana con i raggi di una splendida Luna ancora piena, che vi rinfrancano e vi riempiono di ottimismo. Cercate di non perderlo per noie nell’abitazione o con genitori anziani, sono questioni passeggere, tutto si può risolvere con un po’ di buona volontà e senso pratico. Potete ricevere aiuto dalle persone che vi conoscono bene, amici stretti, fratelli, vicini sono tutti disposti a dare una mano, chiedete pure. Vivace e positiva la sfera degli affari, compravendite, investimenti, Saturno non vuole azzardi, ma datevi da fare. INCONTRO SÌ: State lasciando indietro un Ariete, non vi piace più? Sesso a sorpresa con un Capricorno.

Oroscopo Branko Capricorno

C’è qualcosa di nuovo oggi nel cielo, anzi, d’antico. Le stelle si dividono fra il segno del futuro – Acquario – e quello della tradizione – il vostro. In questa situazione astrale siete voi a guadagnarci di più, anche in senso letterale: gli affari prosperano, gli investimenti fruttano, i commerci rendono oggi e in prospettiva. In questo campo non abbiamo consigli da darvi, non ne avete bisogno! Pure in amore siete baciati dalla fortuna, con Venere e Marte nel segno il vostro sex appeal è al massimo; possibili colpi di fulmine che diventano relazioni serie. INCONTRO SÌ: Lo zodiaco è ai vostri piedi, perché non provate un Acquario? Potrebbe sorprendervi.

Oroscopo Branko Acquario

Potete lasciarvi alle spalle i raggi inquieti della Luna piena già sabato 21. Iniziate a progettare la vostra impresa, presto potrete realizzarla. Ma non sono scomparsi ostacoli o limiti imposti dalla famiglia d’origine, non sempre le circostanze vi consentono di liberarvi dalle incombenze, forse bisogna ancora aggiustare il bilancio finanziario. Sarà la Luna a suggerirvi, mercoledì 31 e giovedì 1° febbraio, verso quale direzione muovervi. L’amore richiede un piccolo sforzo, date di più e di più riceverete. INCONTRO SÌ: Tendete la mano al caro Ariete, vi fa sentire speciali. Una Vergine sul tetto che scotta.

Oroscopo Branko Pesci

Splendido momento per i nuovi incontri, le relazioni, la vita sociale. Costruire una rete di

contatti non solo vi dà sicurezza, ma vi permette pure di ampliare il vostro mondo, confrontarvi con realtà diverse, ottenere vantaggi per i vostri affari. Se siete soli, è il momento giusto per fare un nuovo incontro che vi dà una scossa; una persona che vi attrae e vi comprende non è poco, lo conferma Saturno nel vostro cielo, che non approva le storielle, ma protegge, invece, i grandi amori. Siete nervosi domenica 28 e lunedì 29, è colpa della Luna. INCONTRO SÌ: Nell’album dei ricordi c’è una Bilancia, ci pensate ancora?