Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 15 al 21 dicembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 15 al 21 dicembre 2023.

Oroscopo Branko dal 15 al 21 dicembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dal 15 al 21 dicembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Già nella serata di venerdì 15 la Luna diventa allegra, disponibile, cordiale, il momento è giusto per vivere un weekend divertente: partite con gli amici e con il vostro amore, meglio stare lontani dalla pazza folla impegnata negli acquisti di Natale. A sistemare gli ultimi impegni professionali ci penserete il 18 e il 19, con il Primo quarto, che vi aiuta a fare i bilanci di fine anno – piuttosto positivi. Preparatevi a concludere il 2023 con stelle gentili. E siate gentili pure voi con le persone vicine, magari con un figlio che vi fa tanto innervosire. INCONTRO SÌ: Con chi fare una fuga d’amore? Scorpione, certamente. Il Leone, però, vi scalda il cuore.

Oroscopo Branko Toro

Sono le relazioni sociali, le amicizie, i nuovi contatti a fare da protagonisti della settimana. Lunedì 18 e il 19 il Primo quarto può portarvi pure un incontro interessante e fortunato, da vivere appieno. Da quando avete Urano nel cielo la vostra vita è molto più movimentata, anche voi siete diventati un po’ impulsivi, non escludiamo per questo motivo sorprese eccitanti. Venere è sempre bizzarra e volubile, soprattutto nel fine settimana fa un po’ da diavoletto tentatore, vi provoca e vi fa ingelosire, ma questo non vi impedisce di amare ed essere amati. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi fa sentire sempre giovani, ma è un Pesci a puntare al vostro cuore.

Oroscopo Branko Gemelli

Magnifica Luna nel fine settimana, cercate di trascorrere un paio di giorni a contatto con la natura, vi fa bene alla salute e all’umore, avete bisogno di calma e silenzio, lo stress natalizio – scadenze da rispettare, regali da scegliere, parenti da visitare – vi fa perdere di vista quel che conta per il vostro cuore. È il momento di rallentare i ritmi, se vi affannate troppo, specie martedì 19 con il Primo Quarto, rischiate di litigare con tutti o addirittura di farvi male – attenti alle distrazioni alla guida e piccoli incidenti domestici. La meditazione aiuta. INCONTRO SÌ: Sempre più spesso vi torna in mente un Acquario del vostro passato.

Oroscopo Branko Cancro

Il lavoro è sempre in fermento, in vista della fine dell’anno siete impegnatissimi, per fortuna le soddisfazioni non mancano, anche se la conferma di una nomina o di un nuovo incarico potrebbero tardare a causa di Mercurio contro. Arriveranno, siete stimati e appoggiati. Da approfondire e curare al massimo i contatti e gli scambi con l’estero, possibile un consolidamento della vostra posizione, un’occasione si presenta con la Luna al Primo quarto lunedì 18 e martedì 19. Non dovete però dimenticare l’amore… con questa Venere, che successi! INCONTRO SÌ: Toro, ha voglia di fare pazzie con voi, che ne dite di accettare? Forse preferite un Leone.

Oroscopo Branko Leone

Il vostro settore dell’amore è ben caldo, infiammato dal Sole e da Marte, i capricci di Venere sono solo un tocco piccante sulla vostra pietanza, vi potrete saziare di passione. Fate solo un po’ di attenzione nel fine settimana: la Luna vi rende litigiosi nel matrimonio o nella relazione stabile, se s’inizia a fare braccio di ferro fra posizioni preconcette, non si sa mai dove si va a finire, state attenti a non esagerare. Il Primo quarto martedì 19 porta un’interessante novità nelle attività a conduzione familiare, potete prendere una decisione importante. INCONTRO SÌ: Bilancia, se riuscite a leggere oltre le apparenze, una scintilla potrebbe diventare un falò.

Oroscopo Branko Vergine

Le feste di fine anno sono in sostanza arrivate e voi siete indietro con tutto, lavoro, parenti, presepe, regali e via impacchettando. Forse è perché volete fare tutto in modo impeccabile, ma dovete pensare che la perfezione non è di questo mondo, non siete invincibili. Rilassatevi, altrimenti rischiate un piccolo crollo nervoso martedì 19, con il Primo quarto. La vita è bella, con Giove e Urano vi sorprende all’improvviso, programmate un viaggio per allontanarvi dagli stress. Partite con il vostro amore, che è protetto da Venere gentile. INCONTRO SÌ: Acquario, la sua compagnia vi rilassa, vi distrae. Scorpione, però, è supersexy!

Oroscopo Branko Bilancia

Fine settimana con Luna magnifica, elegante, coinvolgente. siete il segno della coppia, se non pensate all’amore, che Bilancia sareste? Programmate un breve viaggio con persone vicine, amici stretti, famiglia, coniuge, se siete soli è possibile un nuovo incontro. C’è gran fermento intorno a voi, se siete commercianti o in qualche modo vi occupate di scambi, compravendite, è un momento fruttuoso, non scoraggiatevi se qualche risposta si fa attendere. Primo Quarto martedì 19 segnala una novità nel lavoro: stabilizzazioni. INCONTRO SÌ: Capricorno, non lo capite, ma le vie dell’amore sono infinite e la scintilla potrebbe nascere.

Oroscopo Branko Scorpione

Il vostro regalo di Natale arriva in anticipo, precisamente lunedì 18 e il 19, quando si forma il Primo quarto nel vostro settore dell’amore, in magico scatto con Venere nel vostro cielo. Siete già innamorati? Allora nel pacchetto troverete un sì. Non lo siete? Non crucciatevi. Se siete soli, non escludiamo, infatti, un’eccitante e romantica novità. Preparatevi a vivere le feste di fine anno con vero spirito natalizio, generosità e gentilezza. Per la sfera pratica, cercate di concludere un affare prima di Natale, altrimenti dovrete rimandare a gennaio. INCONTRO SÌ: Gemelli, è nervoso e sfuggente, ma seducente. Il Pesci, però, non lo batte nessuno.

Oroscopo Branko Sagittario

La stagione del vostro compleanno si avvia a conclusione, godetevi, dunque, la bella Luna del weekend, trascorrete due giorni a contatto con la natura, sarà rigenerante. Potrete così affrontare con serenità il fastidioso Primo quarto di martedì 19, che segnala difficoltà in casa e con parenti anziani: affrontatele con pazienza anche se vorreste risolvere in fretta. Venere è ancora silenziosa, alle spalle, ma le avventure sono sexy e appaganti. Gli affari vanno avanti, la professione vi soddisfa. INCONTRO SÌ: Cancro, che ne dite di avvicinarvi e dare un’occhiata al suo cuore così tenero?

Oroscopo Branko Capricorno

Un’altra settimana senza disturbi planetari, martedì 19 Luna al Primo quarto accanto al vostro padre zodiacale, Saturno, segnala che anche il 2023 si avvia a conclusione, e voi siete riusciti a compiere un altro passo nel cammino della vostra maturazione personale; siete ancora più consapevoli e razionali, ma pure pronti a scegliere il vostro destino. Anche, e soprattutto, in amore! Venere nel campo degli incontri è molto sexy, la persona giusta può arrivare all’improvviso, dovete essere pronti ad aprire il vostro cuore senza paura. INCONTRO SÌ: Il cielo non pone limiti, potete amare qualunque segno. Suggerimenti? Vergine!

Oroscopo Branko Acquario

Non dovete mai avere paura di essere voi stessi! Siete i più originali dello zodiaco, il segno del futuro, della socialità e questo cielo evidenzia proprio le vostre caratteristiche. Dovreste sentirvi liberi di esprimere i sentimenti e le aspirazioni anche se vanno controcorrente, anzi, proprio per questo. Nel fine settimana la Luna nel vostro cielo vi rende affascinanti come non mai, non sprecatela. Martedì 19 il Primo Quarto vi permette di prendere una decisione sul patrimonio personale, fare un investimento, realizzare una vendita. INCONTRO SÌ: Leone, è così diverso da voi. All’inizio è solo attrazione fisica, poi qualcosa potrebbe nascere.

Oroscopo Branko Pesci

Nel fine settimana la Luna alle vostre spalle v’ispira sogni profetici, annotateli e meditateci sopra, potrete trarne spunti interessanti. Il Primo quarto nel vostro cielo di martedì 19 mette in luce le contraddizioni del vostro carattere; Saturno vi chiede un percorso di consapevolezza che vi porti a maturare, a conoscere e valorizzare le vostre straordinarie qualità e a individuare e accettare i vostri difetti, ebbene sì, anche voi ne avete qualcuno. L’amore è sempre protetto da Venere, tenetevelo stretto con tutta la forza che avete. INCONTRO SÌ: Capricorno, andate oltre le apparenze, il suo cuore nascosto è una scoperta bellissima.