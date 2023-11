Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 10 al 16 novembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 3 al 9 novembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 10 al 16 novembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 10 al 16 novembre 2023

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 10 e sabato 11 un po’ agitati sul fronte amoroso – Luna si affianca a Venere in Bilancia – e voi rischiate una delle solite reazioni troppo impulsive, del resto vi apprezziamo anche per questo, siete così diretti e sinceri. Potete contare sull’aiuto del nuovo Mercurio, che permette di chiarire eventuali malintesi con il coniuge, gli affetti sinceri sono protetti pure da Luna Nuova di lunedì 13 che fa battere i vostri cuori all’unisono. Affari in ripresa, l’estero offre nuove opportunità di guadagno pure per le attività a conduzione familiare. INCONTRO SÌ: Il vostro cuore galoppa, quale segno può appagarvi più di un impetuoso Sagittario?

Oroscopo Branko Toro

Concedetevi un fine settimana rigenerante, Luna vi aiuta a coccolarvi fino a sabato 11 pomeriggio, poi inizia a formarsi il novilunio, cautela alla guida, non prendete impegni gravosi, meglio evitare scontri diretti pure nel matrimonio. C’è però spazio e modo per chiarire i diversi punti di vista, martedì 14 saprete parlare a chi vi interessa col cuore in mano, sia d’amore sia di lavoro. Le tensioni all’interno di un’as- sociazione restano, forse è il caso di separare bene i diversi compiti e aree d’azione. Giovedì 16 Luna riporta il sereno in amore. INCONTRO SÌ: Non dovete dimenticare o trascurare una Vergine, darla per scontata sarebbe un errore!

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 10 e sabato 11 Luna si affianca a Venere nel vostro cielo dell’amore, lasciatevi andare alle emozioni più dolci ma evitate di iniziare discussioni su temi che vi dividono, Mercurio si è spostato in Sagittario e può creare malintesi difficili da chiarire, attenti alla vostra lingua pungente. Lunedì 13 il novilunio porta una nuova opportunità di lavoro, se cercate un impiego è il caso di muovervi, fissare incontri e colloqui. Ma non stancatevi troppo, evitate di accumulare stress, vie respiratorie delicate. INCONTRO SÌ: Il cuore caldo di un Leone porta un po’ d’estate nel vostro cuore, accoglietelo con tutta la dolcezza di cui disponete.

Oroscopo Branko Cancro

Non date spazio a polemiche inutili venerdì 10 e sabato 11, sia in casa sia nella relazione amorosa, anche se siete figli della Luna non dovete lasciarvi troppo condizionare dal vostro umore così variabile. A spazzare via i dubbi ci pensa Luna Nuova di lunedì 13, che si forma nel vostro cielo dell’amore. E amore sarà, statene certi, anche per chi è da tempo in cerca dell’anima gemella, c’è un cielo terribilmente sexy, che vi invita a rifugiarvi in compagnia sotto le lenzuola… Nuove idee in arrivo per il vostro lavoro, ora siete molto creativi. INCONTRO SÌ: Pazzi per uno Scorpione, davvero irresistibile. Ma perché non provare anche con un Pesci?

Oroscopo Branko Leone

C’è ancora da far passare il novilunio, che si forma lunedì 13 in un punto irritante per la casa e famiglia d’origine, e provoca piccoli contrasti in altri settori, come matrimonio e associazioni – del resto è tutto legato, non si possono fare settori stagni. L’amore però c’è, non vi abbandona, Venere resta magnifica e Mercurio sostiene il dialogo con la persona cara, con i figli, vi aiuta a divertirvi ed è una grande risorsa anche per gli affari. Svagatevi pure venerdì 10 e sabato 11, ma dedicate domenica 12 al riposo, Marte vi stanca parecchio. INCONTRO SÌ: Bilancia è sempre il vostro sogno, e stavolta potete realizzarlo. Ma forse un Ariete…

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 10 e sabato 11 mettete a posto i vostri affari finanziari, esaminate bene gli investimenti, Mercurio è in angolo ambiguo e non consente superficialità. Pure le relazioni con i figli vanno curate con attenzione, osservateli con discrezione ma attentamente, non sempre i ragazzi raccontano tutto quel che succede a scuola, con gli amici. Lunedì 13 però nasce Luna Nuova, magnifica e gentile, il vostro ambiente abituale, colleghi e vicini vi mostrano il loro sostegno, non fatevi scrupoli ad aprire il cuore a chi vi piace. INCONTRO SÌ: Ma quanto è sexy Scorpione? Di sicuro ve ne siete già accorti. C’è anche un Toro, però, che vi gira intorno.

Oroscopo Branko Bilancia

Avete Venere nel vostro cielo e, sino a sabato11, anche la Luna: sono momenti d’amore, c’è grande intensità nei nuovi incontri, che vi toccano a fondo e vi fanno diventare possessivi e gelosi. Chi pensa che la Bilancia sia fredda e imperturbabile avrà delle grandi sorprese, lo sottolinea il novilunio, lunedì 13 mattina. Momento interessante pure per gli affari, Mercurio tratta, traffica, compra, vende e conclude, potete andare dal notaio, firmare, arrivano notizie utili per i vostri progetti e per gli investimenti. INCONTRO SÌ: Acquario è disperso nel suo cielo astrale, andatevelo a prendere con un blitz. Se andate a pesca, abboccherà un Pesci.

Oroscopo Branko Scorpione

Finalmente arriva Luna Nuova, l’inizio del vostro anno zodiacale, l’accogliete con Marte nel cielo, quindi grinta e sex appeal sono a ottimo livello, prendete l’iniziativa domenica 12 o lunedì 13, la situazione astrale è propizia sia in amore sia per un progetto o affare a cui tenete. Ma se volete dichiararvi o far fare alla vostra relazione un salto di qualità, ricordate di aggiungere un po’ di tenerezza alle parole, proprio non riuscite a essere più romantici? Nel campo investimenti: sì a un rischio calcolato, no agli azzardi. INCONTRO SÌ: Il vicino Sagitta- rio o uno stravagante Gemelli? Sta a voi decidere chi vi piace di più.

Oroscopo Branko Sagittario

Nel vostro cielo ora c’è Mercurio, la prima stella a visitarvi quest’anno, porta un po’ di movimento in questo autunno sinora addormentato. Venerdì 10 e sabato11 Luna accanto a Venere promette nuovi incontri, simpatici momenti di svago con gli amici, forse un’avventura ma pure un nuovo amore, dipende da voi. Il lavoro dipendente è sempre protetto dalle stelle, ma ora potete mettere mano anche a qualche affare, siete sempre pieni di idee, e quella che stavolta tirate fuori dal vostro cassetto segreto potrebbe avere successo. INCONTRO SÌ: Leone vi ha lasciato dolci ricordi, perché non cercarlo ancora? Non sarà per quell’Acquario?

Oroscopo Branko Capricorno

Luna poco gentile venerdì 10 e sabato 11 porta forse qualche imprevisto in amore, ma per la professione è un grande stimolo, già domenica 12 iniziate a vedere i risultati dei vostri sforzi, lunedì 13 il novilunio vi aiuta a mettere a segno un bel colpo. Coltivate con impegno le relazioni sociali, sono la chiave del successo in questo mondo interconnesso, e non trascurate un’assidua presenza sui social, certo non vi suggeriamo di snaturarvi, ma solo di farvi notare con il vostro stile. Possibili nuovi incontri che risvegliano la sensualità. INCONTRO SÌ: Toro non vi deluderà mai, come Vergine. Ma che ne direste di provare un Gemelli scanzonato?

Oroscopo Branko Acquario

Venerdì 10 e sabato 11 un regalo da Luna e Venere, insieme nell’amica Bilancia, potrebbe essere una sorpresa d’amore ma anche un’occasione da non perdere che vi porta lontano dai sentieri abituali, pure all’estero. Sole e Marte sono contrari, ma stimolano il vostro desiderio di mettervi in luce, di arrivare a traguardi prestigiosi. Il nuovo Mercurio vi fa sentire giovani anche se la vostra età non è più verde, è una bella cosa, però cercate di non esagerare, specie nello sport. Vita regolata e alimentazione corretta per stare bene. INCONTRO SÌ: Ariete è quello che ci vuole per farvi alzare dal divano o dal tappetino da meditazione, è così sexy.

Oroscopo Branko Pesci

C’è forse un giovane rivale che vi dà pensiero, in amore o nel campo degli affari? Niente paura, siete perfettamente in grado di gestire eventuali attacchi della concorrenza, Luna Nuova che si forma domenica 12 e lunedì 13 vi assicura sostegno e occasioni interessanti che vi portano lontano dai luoghi abituali. Non dovete avere paura di un eventuale trasferimento e neppure di un nuovo amore che proviene da un ambiente molto diverso dal vostro, potrebbe essere una sorpresa magnifica, anche se la comunicazione è complicata. INCONTRO SÌ: Il Cancro sa come rapirvi il cuore, ma il Toro ora sembra così indifeso: non volete consolarlo?