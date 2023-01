Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023.

Oroscopo di Branko dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Sapete sfruttare le occasioni di guadagno che si presentano, grazie prima di tutto al magnifico primo quarto in Toro, sabato 28, che poi vi segue nelle iniziative più ambiziose fino a inizio febbraio. Scoprirete, meravigliati, che i pianeti non lasciano mai senza premio, ripagano fatica e impegno. Cinque settimane ancora con Saturno in diretta dalla posizione felice in Acquario, col sole, transito che vi fa cantare anche in amore. Marte fa vincere battaglie passionali che sembrano impossibili. Venere si nasconde in Pesci: avete forse nemici? INCONTRO SÌ: L’amicizia vuol dire sentirsi fratelli, assicura un Gemelli. E se lo dice lui, c’è da credergli.

Oroscopo Branko Toro

Abbiamo cominciato a “torturarvi” con Saturno nel dicembre 2020, ora vi restano ancora (solo) cinque settimane di questa severa ma utilissima presenza del pianeta in Acquario. Il periodo può diventare difficile solo per coloro che sfuggono alle loro responsabilità, ma tutti potete trovare l’occasione per farvi valere! Sabato 28 nasce il vostro Primo quarto, fase lunare che si identifica con l’amore. E ora amore sarà! Infatti dal giorno prima Venere transita in Pesci: non solo poesia, anche un matrimonio vantaggioso. Salute: attenti alle vie respiratorie. INCONTRO SÌ: Pesci, chi altri? Con occhi color del mare all’imbrunire, e con la barba da vichingo.

Oroscopo Branko Gemelli

Cinque settimane ancora e… Saturno passerà in Pesci, dove assumerà un carattere molto diverso dall’attuale in Acquario. Da questa settimana dovete cominciare a prestare più interesse alla famiglia, matrimonio, amicizie e mettere un poco da parte lavoro e affari. Evitate qualsiasi conflitto che la nuova Venere in Pesci cerca di provocare nei giorni di Luna negativa, si tratta comunque di un transito di successo. E la battaglia Marte-Venere? È una scuola di sesso. Cautela nella salute. Febbraio inizia con la Luna in Gemelli, buon auspicio. INCONTRO SÌ: È possibile ritrovare l’ardore della prima volta insieme con la Bilancia. Passione sportiva.

Oroscopo Branko Cancro

Dalla fine di gennaio al mese di marzo, ogni segno avrà il suo particolare giorno della fortuna. Il vostro è sabato 28, quando nasce il Primo quarto in Toro e Venere è già entrata in Pesci: riservate qualche emozione anche per la domenica e per i giorni successivi, la settimana si conclude con una splendida Luna in Cancro. Le persone sole, che sperano di cambiare lo status quo entro l’estate, avranno numerose possibilità di incontri. Non ci piace ancora il campo professionale, le collaborazioni e anche le dicerie nell’ambiente. Pensate di cambiare? INCONTRO SÌ: Toro! Non ricordate al coniuge Arthur Miller: “Quando uno non ha moglie, può sognare”.

Oroscopo Branko Leone

Non crediamo nella bontà delle iniziative fatte nel periodo acquariano-saturnino, almeno non in tutte, ma ci lasciano perplessi anche alcune vostre decisioni nel campo delle collaborazioni. Approfittate di queste ultime cinque settimane di Saturno opposto, per fare qualche correzione. Per voi è critica la Luna che cambia sabato 28 e il 29 in Toro, Primo quarto. Gennaio chiude con il vivace Marte e una sognante Venere finalmente in Pesci, l’amore è in realtà più immaginato che vissuto, ma funziona. Salute: qualche salutare accortezza. INCONTRO SÌ: Non dimenticate Giove! È lui che vi fa volare con un bell’Ariete.

Oroscopo Branko Vergine

Venere inizia una breve opposizione dai Pesci, accanto a Nettuno e contro Marte, e precede Saturno negativo, da marzo. Come sta il vostro amore, dopo tanti mesi di Marte in Gemelli? Giove e Mercurio sostengono il matrimonio, ma è possibile che i precedenti influssi abbiano avuto effetti indesiderati su qualche amore. Del resto, la filosofia di Mercurio è proprio questa: se è amore, ne esci fuori in due mesi, se è un bell’amore ci vogliono due anni, se è il grande amore ti cambia tutta la vita. Sorpresa incredibile sabato 28 e il 29! INCONTRO SÌ: Il Primo quarto porta un esplicito invito del Toro. Ultimamente somiglia a Brad Pitt.

Oroscopo Branko Bilancia

Ricordate che, nonostante certe apparenze che creano momenti di tensione nelle relazioni, il vostro è un ottimo cielo astrale. Avete una grande alleata, Venere, che non vi volta mai le spalle. Ora è in Pesci è diventa brava affarista, ma c’è sempre qualche problema a causa di Mercurio. Ma è di Saturno-Sole che vogliamo parlare, ultima congiunzione nel punto più alto del vostro cielo – tutto, proprio tutto, può essere sistemato entro l’inverno. Popolari i nativi dai 31 ai 40 anni, età del Sole, e oltre i 60, età di Saturno. Una Luna felice apre febbraio, auguri! INCONTRO SÌ: E dove splende questa Luna? Nel cielo dei Gemelli. Seguitelo anche a Bali, se ve lo chiede.

Oroscopo Branko Scorpione

Ormai da tre anni Saturno esamina ogni passo che fate nella vostra vita, nel privato come nel mondo esterno, ma gli esami non si concludono prima del 7 marzo, quindi l’attuale è l’ultima congiunzione con Sole in Acquario, bersagliata anche da Urano e dalla Luna primo quarto in Toro, sabato 28 e il 29. Non tutto nuoce alla vostra camminata verso il nuovo, proprio questi transiti difficili fanno cadere la barriera che vi separa dal successo previsto nel mese dei Pesci, dove è già allertata una perfida Venere per i nemici, ma dolce con gli amici. INCONTRO SÌ: Se è possibile consigliamo Capricorno, la sua prestanza innovata, mai ostentata né costruita.

Oroscopo Branko Sagittario

Il sistema nervoso è provato (dopo mesi di Marte in opposizione!) ed è importante anche una sana dieta perché si avvicinano i contrasti dai Pesci, dove dal 27 Venere si diverte a giocare con fegato, reni, stomaco. È dall’inizio dell’anno che siete in movimento, prendetevi una pausa i primi due giorni di febbraio, fate un programma per i prossimi mesi, quando Saturno sarà in Pesci. Ora – congiunzione con Sole acquariano e aspetto con Urano in Toro, dove il 28 gennaio nasce un buon Primo quarto – siete padroni delle vostre azioni. Svolte importanti davanti a voi. INCONTRO SÌ: Dice bene l’Acquario, liberate l’amore da tutti i pensieri che con l’amore non c’entrano.

Oroscopo Branko Capricorno

Dopo il tuffo di Venere nel mare dei Pesci, venerdì 27, il 28 inizia il Primo quarto di Luna in Toro, fase romantica e carnale che porta un febbraio pieno d’amore! Sotto il profilo professionale e lavorativo siete protagonisti del nostro oroscopo ormai da un anno… arriva anche il momento di qualche astro un po’ malandrino, come quel Giove nel segno dell’Ariete, che non è proprio di vostro gradimento. Eppure, sapeste come vi serve in questo periodo di contestazioni e scelte non facili da proporre e da accettare! Tutto è scritto in quei due occhi che vi seguono. INCONTRO SÌ: Gli occhi piccoli e indagatori dello Scorpione, quelli dolci dei Pesci o quelli vellutati del Toro.

Oroscopo Branko Acquario

Venere è stata veloce nel segno, venerdì 27 va in Pesci e cercherà di occuparsi di affari finanziari, banche, beni immobili, spartizioni. L’importante è non trasformare le riunioni di famiglia, il 28 e 29, in assemblee aziendali. Ben altre emozioni prevede il Primo quarto in Toro: spinge i giovani innamorati a cominciare a costruire un vero nido. Febbraio apre con Luna e Marte nel campo della fortuna, mentre entra nel vivo la congiunzione Sole-Saturno, quasi alla fine. Quante cose avvenute dal 17 dicembre 2020! INCONTRO SÌ: Giove, faro del successo e dell’amore. Mai dire mai al Toro (a maggio sarà da lui).

Oroscopo Branko Pesci

Aspettando Saturno? In febbraio potete iniziare il conto alla rovescia e magari pensare a cosa sarà necessario cambiare nella vostra vita. Intendiamo dire l’esistenza, perché l’influsso di Saturno è come un giudice che arriva a un certo punto nella nostra vita e, di solito, ci dichiara colpevoli. Venere è la prima stella che risplende nel vostro segno in questo 2023, porta quella luce d’amore di cui avete bisogno, dopo mesi di Marte contro. Bello pure il Luna Primo Quarto in Toro, sabato 28 e il 29, perfetta nei confronti di Mercurio; soldi. Controllo medico l’1 e il 2. INCONTRO SÌ: Venere riserva un posto speciale per San Valentino, insieme con la Luna in Scorpione.