Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali dal 20 al 26 gennaio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 20 al 26 gennaio 2023.

Oroscopo di Branko dal 20 al 26 gennaio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 20, Sole in Acquario, cambia la scenografia astrale, per tutti. Grande è l’influenza di questo segno d’aria, governato da Urano, su società, Stato, Chiesa. Avete bisogno di movimento, voglia di scuotere gli altri e voi stessi; siete insofferenti verso le solite situazioni. Darete il meglio di voi stessi. Manca solo l’approvazione di Mercurio, che provoca vie respiratorie e articolazioni, ma la Luna nuova del 21 e 22 è in aspetto con Giove e Marte: fortuna in tutto. Una nuova appassionata stagione d’amore! Favorite nuove conoscenze, nuove imprese. INCONTRO SÌ: Giove tende verso il Sagittario. Eccellente unione. È fatto per piacervi e voi lo affascinerete.

Oroscopo Branko Toro

Una settimana dominata dal nuovo Sole in Acquario, effetto a volte demoralizzante per voi, ma ora è più importante seguire le indicazioni della Luna nuova che si forma sabato 21. Se consideriamo anche Saturno, le energie sono piuttosto stancanti. Siete saggi e posati e non vi fate prendere da una frenesia che potrebbe danneggiare la salute. Nei giorni successivi avrete belle Lune; presto Venere sarà in Pesci; Mercurio resta fedele al vostro fianco – non altrettanto si può dire di qualche persona… L’amore chiede leggerezza, rafforzate i legami che valgono. INCONTRO SÌ: Bilancia! Proponetele il matrimonio o vita in comune sin dall’indomani della prima notte.

Oroscopo Branko Gemelli

Vivete già il vostro momento top: viaggi, incontri, movimento. Una nuova opportunità di guadagno è nell’aria, notizie in tal senso da venerdì 20. Facilitazioni nei contatti con persone autorevoli, istituti statali; affrontate le questioni legali. Il nostro entusiasmo è dovuto al Sole e alla Luna nuova in Acquario, accanto a Venere e Saturno. Marte è nel segno e Giove strategico pure per nuove conquiste d’amore. Queste stelle vogliono matrimonio e figli, ma se decidete di darvi alla bella vita, padroni. Non è meglio però creare basi solide per il futuro di… Saturno? INCONTRO SÌ: Acquario, vi piacerà la sua faccia. Onesta? Per niente, ma piace per questo.

Oroscopo Branko Cancro

Usciamo dal Capricorno, venerdì 20, e sentite subito un sasso che si leva dal cuore. Resta ancora qualche influsso storto, ma intanto la Luna nuova in Acquario dal 21 al 23 vi offre subito un’occasione per iniziare una piccola rinascita. Per ora piccola, ma in marzo Saturno darà il via pure ai grandi cambiamenti esistenziali. Nel campo economico è richiesto buon senso e misura, le uscite sono notevoli, gli eventuali extra vanno messi da parte (ma la casa che sognate per la prossima estate non è così lontana). Amore? Nessuno è più innamorato di voi. Fissazioni. INCONTRO SÌ: Verdi bottiglie di Modigliani, Cancro come voi. Inserite un biglietto e gettatelo nel mare dei Pesci.

Oroscopo Branko Leone

Venerdì 20, fino al 19 febbraio, inizia l’opposizione del Sole dall’Acquario. Preparatevi a un periodo di stress fisico e nervoso, considerando pure Saturno opposto e la quadratura di Urano-Toro. Diciamo, con un po’ di humour, che non tutti si possono permettere delle curve così. Collaborazioni: molte sono in crisi; altre, che parevano in via di esaurimento, si ritrovano forti. Quindi non perdete la calma, avete dalla vostra Giove, che vi preserva. Cercate terreno nuovo per costruire nuove fondamenta. Venere non vi prende sul serio, Marte però è sexy. INCONTRO SÌ: Leone è il re del giorno, Cancro della notte. Alla fine, dopo scontri, tra regnanti ci si intende.

Oroscopo Branko Vergine

Che cosa risveglia in voi questo nuovo Sole in Acquario, da sempre vostra piacevole debolezza astrale, e subito la Luna nuova nello stesso segno? Amore, brama di successo, voglia di cambiamento? Possiamo anche immaginare un attimo di sbandamento davanti a sensazioni così forti. Nettuno mette in gioco due forze: immaginazione e realtà. Ma a Giove, che occupa nel vostro cielo un transito positivo e definitivo (a maggio passa in Toro), i cambiamenti non dispiacciono. Possibili questioni di eredità. Un amore prepotente. INCONTRO SÌ: Il problema con l’Acquario è che potrebbe prendere il volo, ma Urano è dalla vostra parte.

Oroscopo Branko Bilancia

Venerdì 20 inizia il mese dell’Aquario, il giorno dopo c’è già la Luna nuova: inizio che promette molto. Mentre avete ancora battaglie e situazioni non risolte nell’ambiente di sempre (pure fami- glia), il raggio lunare è magnifico per interessi, progetti e incontri, lontano. Saturno è per un mese ancora più creativo e produttivo, mette l’accento su proprietà della famiglia d’origine, eredità: ritroverete l’orgoglio e l’attaccamento alla casa natale. In arrivo situazioni bellissime, spettacolari in- contri propiziati da Venere e Marte, che portano al matrimonio, se volete. INCONTRO SÌ: La vostra felicità passa attraverso i cancelli del matrimonio, l’Acquario lo sa bene.

Oroscopo Branko Scorpione

Succede quando il Sole entra in Acquario: non siete lucidi, chiari, decisi. Abbiate l’onestà di riconoscerlo nei giorni di Luna nuova (quest’anno la botta è forte) sabato 21 e il 22. Ci sono pure momenti di debolezza fisica, che generano sensazioni negative; sembrate distanti, perduti in qualche pensiero, pensate alle cose perse (se avete una certa età). Un atteggiamento impulsivo non vi aiuta, Saturno vi osserva. Venere caustica insinua che è una sensazione spaventosa svegliarsi una mattina e scoprire che mentre si dormiva si è passati di moda… Fate sport. INCONTRO SÌ: Ariete, è una guerriglia ma l’attrazione è forte e si esprime al meglio nell’azione.

Oroscopo Branko Sagittario

Qualcosa cambierà in meglio nel mese dell’Acquario, il più dinamico dei segni, umano e scientifico, trasgressivo e rivolto al fu- turo, come lo siete voi centauri. Il Sole inizia l’annuale transito in quella che è la vostra terza casa astrale venerdì 20, il giorno successivo immediata si presenta anche la Luna nuova, preziosa per affari, lavoro, studio. Un altro fatto che rende il momento particolarmente simpatico è il Capodanno cinese (22), quest’anno della Lepre. Vi ricorda qualcosa? Il vostro gusto per la velocità, anche nelle conquiste d’amore, ma cautela nella salute. INCONTRO SÌ: Vergine, icona dell’eleganza maschile più classica, quella che non è mai fuori moda.

Oroscopo Branko Capricorno

Il mese zodiacale si chiude con successo, venerdì 20, quando il Sole entra in Acquario, vostro guardiano dei beni patrimoniali. Il traguardo deve essere la libertà di autoaffermazione e ci arriverete facendo leva sulla vostra bravura e professionalità; fate bene a credere più in voi stessi che negli altri. Creativa al massimo la Luna nuova di 21 e 22, molto utile sarebbe viaggiare, cerca- re anche nuove esperienze umane, rispondere alle sollecitazioni d’amore. Non dovete mai mettere in secondo piano sentimenti e passioni, utilizzate bene il vostro fascino. INCONTRO SÌ: Ragiona bene il Toro: la casa non può essere solo un riparo dalla pioggia e dal vento.

Oroscopo Branko Acquario

Auguri! La stagione del compleanno inizia con l’arrivo del Sole nel segno, venerdì 20. I bimbi hanno Saturno nel segno di nascita. Chissà, tra loro si nasconde un nuovo Mozart, Lennon, Lincoln, una Kim Novak…Straordinario tutto il periodo, grazie anche alla presenza di Marte e Giove in punti centrali del vostro cielo, l’evento Luna nuova, il 21, apre un nuovo anno lunare, magnifico per le coppie, le nuove conquiste. In Cina inizia l’anno della Lepre, simbolo di lunga vita, di fecondità, di sessualità ardente. INCONTRO SÌ: Gemelli, sa bene quello che fugge, ma non sempre sa quello che cerca (voi!).

Oroscopo Branko Pesci

Mercurio è molto ambizioso in Capricorno, Urano e Plutone altrettanto, Venere sarà con voi il 28… Con queste stelle non vi riesce proprio di rimanere in ombra, ma certe volte è saggio restare in disparte, potrebbe esserci qualche nemico che agisce nell’ombra (Sole e Saturno sono alle vostre spalle) oppure avversari che avete davanti (Marte in Gemelli). Insistete con il lavoro, ma non è il momento di rendere partecipi troppe persone delle vostre intenzioni. Dopo la Luna nuova di sabato 21 un’idea sbuca dalla vostra inesauribile fantasia. INCONTRO SÌ: Capricorno! La sua prestanza innovata, mai ostentata né tantomeno costruita.