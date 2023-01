Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali dal 13 al 19 gennaio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 13 al 19 gennaio 2023.

Oroscopo di Branko dal 13 al 19 gennaio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Bello il vostro desiderio di dare e ricevere amore, ma rischiate di essere troppo gelosi e possessivi. Comprendiamo però l’ansia di avere rassicurazioni pure da persone che amate (e vi amano) da molto. In effetti il weekend è piuttosto aggressivo per il matrimonio, in Bilancia nasce la Luna ultimo quarto. Allontanatevi dal posto di lavoro perché le collaborazioni sono sottoposte allo stress-test. Tornerete sorridenti lunedì. Il momento più bello sarà con la Luna in Sagittario, trigona a Giove: arrivano nuove possibilità. INCONTRO SI: fico su Instagram, esplosivo su TikTok, amicone su Facebook… Ma non sempre sa dove sta andando, l’Acquario.

Oroscopo Branko Toro

L’ultimo quarto è a vostro favore. Tutto il weekend è sotto la protezione di questa Luna nel

campo del lavoro e di Mercurio che cerca nuove occasioni di guadagno. E infatti l’ultima ondata che arriva dal caro Capricorno, la prossima settimana saremo in Acquario e Saturno avrà la forza di dettare legge. Pure nel privato. Alla scuola di Saturno, che termina il 7 marzo, si impara sempre qualcosa, la pazienza innanzitutto con azioni ben ponderate e misurate potrete creare un capolavoro. In amore il capolavoro siete voi stessi. INCONTRO SI: Bilancia, essendo Aria e facendo sport mantiene una figura da adolescente, ma dentro è un adulto.

Oroscopo Branko Gemelli

Dal 13 al 15 la Luna cambia fase nel punto più alto del vostro cielo, ben appoggiata da Venere e Marte, favorevoli nel lavoro e nella vita familiare. Sono particolarmente favorite le attività a contatto con il pubblico, commerciali, sportive, artistiche, politiche (Saturno è ancora nella posizione dell’alta politica, fatevi avanti se siete ambiziosi in questo senso). A qualcuno darete noia, involontariamente, perché ci sono persone che non digeriscono il vostro successo anche nelle conquiste d’amore.Amati come ora non lo siete stati mai, Giove è grande. INCONTRO SÌ: Ariete, dicono che sia meglio perderlo che trovarlo, ma poi restano attaccati alle sue corna.

Oroscopo Branko Cancro

Cautela nella salute, specie se avete già registrato qualche disturbo durante le feste. Il richiamo arriva dalla vostra Luna in cambiamento di fase tra il 13 e il 15, ultimo quarto in Bilancia. In teoria, il transito dovrebbe riguardare più la famiglia, le discussioni con i parenti, ma essendo la Luna in contrasto con Mercurio e Giove, rende punti deboli il fegato, i reni, dà possibili disturbi epatici. Invitante invece la Luna dopo il 16 che finalmente si ricorda del vostro amore e già sente il respiro del nuovo Sole in Acquario dove è in festa la bella Venere. INCONTRO SÌ: siete fragili, in questo momento avete bisogno di segni d’Acqua, del magico Nettuno in Pesci.

Oroscopo Branko Leone

Si dice che Venere in Acquario, congiunta a Saturno, provochi turbe sessuali. Mica è una notizia negativa, bisogna vedere quanto siete disposti a partecipare. Amore o carriera? Quasi un dilemma questa settimana che vede il vostro segno in postazioni comunque alte, basta scegliere i giorni giusti. Eccoli: 13, 14, 15 gennaio, con la Luna ultimo quarto in Bilancia, amica del vostro segno, che vi suggerisce trucchi per evitare noie burocratiche. Altra Luna fortunata il 18 e il 19, in trigono con Giove! Riempite la gerla di tante buone occasioni. INCONTRO Si: Toro, amante caldo, marito perfetto, padre amoroso… Glielo concediamo qualche difettuccio?

Oroscopo Branko Vergine

Gennaio, un mese che va vissuto intensamente, ma non deve essere troppo programmato, nel senso che dovete delegare qualche evento anche al caso. Questa settimana scorgiamo una leggera piuma della fortuna che vola sul cielo del patrimonio (finanziario, immobiliare), su lavoro e studio. Persino le collaborazioni offrono spunti alquanto promettenti. I due giorni impegnativi per la casa e stressanti per la salute sono il 18 e il 19 a causa della Luna opposta a Marte; sembra che il coniuge fatichi a capire certe parole. INCONTRO Si: un fiume di parole, ma sono parole d’amore. Di un cuore che merita di più, come quello della Bilancia.

Oroscopo Branko Bilancia

Qualche problema nella salute può presentarsi sotto la Luna ultimo quarto nel vostro segno dal 13 al 15. Ma è un bene che la prima Luna del 2023 sia anche la più severa: toglierà quel peso dallo stomaco creato da Mercurio (lavoro, famiglia), calmerà la pressione che vive la vostra mente.Venere è diventata amica dell’amore, insieme con Marte diviene cacciatrice. È nota la capacità di seduzione della Bilancia, quando si impegna su questo fronte: opposta all’Ariete, anche lei è capace di provocare guerre, come per la bella Elena. INCONTRO SÌ: “Lontana come i tuoi occhi, tu sei venuta dal mare”. Così cantano il Pesci e Alfonso Gatto.

Oroscopo Branko Scorpione

Siete gente di mondo, conoscete la vita e conoscete la natura umana, perciò non aspettatevi della gratitudine, ma offrite ugualmente tutto il bene di cui siete capaci. Saturno contro (ancora per due mesi) non è solo portatore di prove e di faticoso dovere, ha anche la capacità di insegnare la bontà. La famiglia, i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro, i vicini di casa, i vostri animali… Tutti hanno bisogno di voi. In fondo è questa la grandezza dello Scorpione: offrire senza ricevere nulla in cambio. Sarete premiati dal destino il 16 e il 17. Inizia il Carnevale…. INCONTRO SÌ: prossimo viaggio, Venezia. C’è un uomo in mezzo al mare da salvare, è un… Pesci.

Oroscopo Branko Sagittario

Le vostre Olimpiadi invernali iniziano la settimana prossima, con Il passaggio del Sole in

Acquario, dove sono Venere e Saturno. Preparatevi al grande slalom nel lavoro, le prossime settimane sono decisive per il proseguimento dell’anno. Si tratta di sfide lanciate da Marte, dai pianeti che si daranno appuntamento nel difficile Pesci, ma le incognite non vi spaventano. La Luna nel segno il 18 e il 19 pretende amore. Vivete come se aveste il Carnevale dentro, ma resistete alla tentazione di indossare una maschera. INCONTRO SI: ti conosco mascherina. Sei un Acquario, carino, seducente anche se vestito da Pierrot con una lacrima sul viso..

Oroscopo Branko Capricorno

State in guardia dalla Luna ultimo quarto del fine settimana fase difficile che si forma nel

punto del vostro cielo relativo al successo. Utile programmare del relax fino a lunedì, per impegni in casa e per salute non perfetta, ma se lavorate tenete presente che si tratta di un sabato italiano, per dirla con Sergio Caputo… Tenete a bada il vostro temibile orgoglio, che a volte vi porta alla rigidità persino in amore, e vivete con dolce abbandono il finale del vostro mese zodiacale (il 19). Momenti romantici, spensierati con i bambini. INCONTRO SI: il giorno 17, al calar della sera, rispondete alla richiesta d’amore di un aitante Toro.

Oroscopo Branko Acquario

Non dovete nascondere emozioni, pensieri e sentimenti, i vostri occhi raccontano la verità. Il 14 e il 15 avete una profonda Luna ultimo quarto, per fare chiarezza nel lavoro, in famiglia, in amore. Non tutti i giorni, ma certo ogni settimana, questo inverno (ultimo) con Saturno nel segno vi riserva qualche generoso influsso che vi dà forza ed entusiasmo per iniziare la svolta esistenziale che aspettate da tempo. Venere forma un sensuale aspetto con Marte, e un altro, molto fortunato, con Giove. Evviva! INCONTRO SÌ: la luce del Leone, come una finestra illuminata in una notte buia.

Oroscopo Branko Pesci

Pensate di essere arrivati a destinazione o siete in viaggio verso nuovi obiettivi? Secondo la Luna ultimo quarto del 15, il giorno dopo sarete ancora in attesa del vostro treno, per ripartire. I grandi spostamenti (anche mentali) dei Pesci sono previsti da marzo, ma pure nelle settimane precedenti ci sono inviti delle stelle e una profonda rivalutazione dei vostri rapporti. Nel 2023 in molti vivrete una nuova situazione personale, forse in un nuovo posto, città, Paese. Ogni cambiamento porterà successo, alla fine, e ora dovete lavorare per questo. INCONTRO SÌ: l’amore vi consegna chiavi che possono aprire molte porte. Il guardiano del faro è Capricorno.