Paolo Fox, Oroscopo 5 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta in tv a i Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox di giovedì 3 marzo 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cerca di evitare i conflitti in amore: se puoi rimanda le discussioni e i chiarimenti. Fatti scivolare addosso le cose. Usa prudenza anche sul lavoro, meglio non rischiare contrasti.

Oroscopo Toro

Giornata positiva in cui potresti scoprire l’amore laddove non te lo aspettavi. Gli incontri di questo periodo sono quelli giusti. Anche sul lavoro ci sono ottime prospettive, insisti perché le tue intuizioni sono valide e potresti veder riconosciuto il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata altalenante in amore, potrebbero esserci alcune difficolta o distanze da colmare, forse dovute a problemi legati al passato. Sul lavoro si smuove qualcosa.

Oroscopo Cancro

Finalmente hai la Luna dalla tua parte che ti porta buone notizie e belle emozioni. Sei più sensibile del solito. Sul lavoro non arrischiarti in situazioni strane.

Oroscopo Leone

Questo è un momento in cui servono alcune verifiche per i sentimenti: se ci sono dei problemi è arrivato il momento di cercare di risolverli. Sul lavoro ci sono degli accordi che sembrano essere più difficili del previsto.

Oroscopo Vergine

I sentimenti sono favoriti e messi in primo piano, cerca però di non farti prendere dalle emozioni negative del passato. Sul lavoro serve pazienza, alla fine riuscirai a raggiungere il risultato che ti sei prefissato.

Oroscopo Bilancia

Qualche discussione di troppo oggi è possibile in amore a causa della Luna dissonante: cerca di essere cauto nei sentimenti e di evitare i contrasti inutili. Sul lavoro probabilmente dovrai cominciare a pensare a un cambiamento.

Oroscopo Scorpione

Giornata favorevole all’amore grazie all’ottimo transito della Luna, ma attenzione alle discussioni, perché Venere è contraria, quindi serve prudenza. Sul lavoro c’è un’occasione da prendere al volo.

Oroscopo Sagittario

Hai bisogno di emozioni particolari, non vuoi più vivere le stesse cose, ti stai annoiando, molte cose ti sembrano scontate. Sul lavoro e sulle finanze si recupera, ma per risolvere i problemi ci vuole del tempo.

Oroscopo Capricorno

Devi cercare di trovare un equilibrio in amore, ma cerca di fare attenzione perché hai la Luna in opposizione. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante

Oroscopo Acquario

Giornata un po’ confusa, dovresti cercare di fare chiarezza nei tuoi sentimenti. Sul lavoro hai mille cose da fare: dai la precedenza a quelle che ti portano ritorno economico.

Oroscopo Pesci

C’è ancora qualche piccolo fastidio da superare, ma oggi è una giornata di recupero. Sul lavoro puoi fare dei progetti e avvantaggiarti sui programmi immediati.

