Oroscopo di Paolo Fox oggi: domenica 13 settembre 2020

Domenica 13 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa somiglia molto alla giornata di venerdì, per cui non ci sono grandi novità e neanche grandi occasioni, ma é probabile anche che tu debba discutere di un problema di famiglia. Un consiglio che devo darti: fai sempre molta attenzione alle parole!

Oroscopo Toro

Sarà meglio che parli in questo sabato piuttosto che nella giornata di domenica perché c’é come una certa agitazione che invade il tuo animo. E’ un periodo nel quale serve calma e prudenza in ogni cosa che fai.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Al momento la cosa veramente importante é quella di valutare bene le nuove occasioni che si presentano. Mercurio ha iniziato un transito favorevole che aiuta a risolvere certi problemi. Nelle prossime tre settimane sentirai più vicino l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con questa Luna attiva potrai esprimere al meglio le tue idee, le tue emozioni! Non vedo grandi problemi d’amore, semmai sono problemi di eccesso d’amore. Se stai giocando a braccio di ferro con qualcuno potrebbero nascere grandi perplessità.

Oroscopo Leone

E’ chiaro che non puoi stregare tutti quelli che ti circondano, ma se c’è una persona che é interessata a te, cerca di concludere qualcosa entro domenica!

Oroscopo Vergine

Capisco che siamo tutti immersi in una situazione difficile, questo é un anno di grandi difficoltà, però anche nelle difficoltà c’é chi riesce a trovare la via di uscita, proprio come fai tu! In amore é il momento di fare le tue richieste!

Oroscopo Bilancia

Ti troverai meglio a discutere domenica piuttosto che in questa domenica. Tra l’altro, negli ultimi mesi hai anche dovuto superare diversi ostacoli di tipo fisico, e ora sei piuttosto provato, ma già questa sera é previsto un miglioramento!

Oroscopo Scorpione

Sarà una giornata un pò stralunata soprattutto per l’amore! Quindi, fin da queste 24 ore devo mettere in guardia tutti coloro che hanno una crisi d’amore.

Oroscopo Sagittario

Va detto che queste sono giornate emozionanti anche per gli incontri e oggi potrebbe nascere qualcosa di bello. Non sottovalutare le storie che nascono adesso!

Oroscopo Capricorno

Con questa Luna in opposizione é chiaro che tu ti senta un pò agitato. Spesso inviti gli altri a contare molto su di te, e questo é bello ma cosi facendo ti riempi di responsabilità che in questo momento pesano.

Oroscopo Acquario

Sul lavoro ci sono delle situazioni di lavoro che non vanno e che forse sono da chiudere definitivamente. Ricordo sempre, l’ho detto anche qualche tempo fa, che Saturno sarà nel segno da Dicembre.

Oroscopo Pesci

Dopo due giornate vissute in maniera veramente pesante, in questa domenica acquisti una bella capacità di emozionare e di emozionarti, al punto che potresti anche vivere delle relazioni speciali. C’é qualcosa di nuovo e di particolarmente positivo in questo cielo!

