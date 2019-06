Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: giovedì 20 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 20 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In questo giovedì ritrovi molto vigore, cosa in pieno contrasto con le ultime due giornate, davvero pesanti! La cosa più importante al momento è cercare di capire cosa fare, che strada seguire, in amore e sul lavoro.

Il mio consiglio è quello di non fare le cose di corsa, di riflettere un pò di più: se fai mente locale riguardo a questo, ricorderai che ti è capitato spesso di aver fatto una cosa senza pensarci troppo, di aver detto si troppo in fretta, per poi pentirtene! Il prossimo fine settimana rilancerà i sentimenti e porterà emozioni importanti!

Oroscopo Toro

Queste non sono giornate difficili anche perchè più andiamo avanti in questo 2019 e più arrivano conferme! Al momento, però, sei un pò stanco a livello fisico, quindi è probabile che ci sia un piccolo malessere di stagione. Questa tensione che provi non deve essere riversata in amore: il fine settimana promette qualcosa di più per i sentimenti.

Per questo giovedì, se vedi che fin dal mattino qualcosa non va, rimanda ogni scontro e ogni eventuale discussione a sabato.

Oroscopo Gemelli

La necessità di avere qualcuno attorno e di sentirsi amati è sempre molto importante per te. Chi pensa di poter vivere da solo, lontano dal mondo e delle amicizie, non è sincero con se stesso!

Quindi anche se ci sono state privazioni e difficoltà varie, ora bisogna recuperare contatti e relazioni. Sono 48 ore baciate da un ottime cielo che riporta in auge soprattuto l’amore!

Oroscopo Cancro

Giovedì particolare e liberatorio, perchè non senti più quella sensazione di ansia o pressione che c’è stata nelle ultime 48 ore. Se posso darti un consiglio, punta tutto sul fine settimana. In questo particolare periodo ti appresti a fare un lavoro nuovo oppure stai cercando di mettere o rimettere in piedi un accordo, anche se non sarà facile da sottoscrivere.

Grandi lotte e grande impegno per far valere le tue ragioni! Questo può portare molta stanchezza ma non devi demordere! E appena possibile, cerca di rilassarti e di stare più sereno.

Oroscopo Leone

Credo mi darai ragione se dico che a volte diventi estremamente critico, anche con te stesso e ti crei delle inimicizie perchè hai in questo modo di fare molto forte, molto orgoglioso. Qualcuno pensa che tu sia arrogante, in realtà sei una persona molto leale, che manifesta i propri sentimenti con grande ardore.

Non c’è diplomazia nelle tue parole! Non cerchi la frase di circostanza per toglierti d’impaccio! In queste 48 ore fai attenzione a non tornare su discorsi già fatti, a non vivere inutili tensioni riguardo certe situazioni oramai legate al passato. Il fine settimana permette qualcosa di più.

Oroscopo Vergine

Tu sei sempre molto attento ai dettagli, a tutto ciò che rappresenta la concretezza! E’ difficile che una persona del tuo segno creda a ciò che non vede. Ad esempio, chi segue l’oroscopo all’inizio lo fa con molta diffidenza ma col tempo si ricrede se ha prove concrete nelle vita di tutti i giorni. Tu sei uno sperimentatore: quando una persona del tuo segno mi fa un complimento mi dice “bravo Paolo, il tuo oroscopo era giusto”, io sono molto contento perchè so che non è una persona influenzabile, dunque il complimento è sincero!

Se per quanto riguarda il lavoro sei forte, devo dire che in amore invece c’è una certa stanchezza. Fai particolare attenzione a quelle persone che in passato hanno creato problemi: è probabile che qualcuno ancora non accetti un tuo cambiamento.

Oroscopo Bilancia

Il fatto di non sentirsi amati e apprezzati è un gran peso per te che vorresti sempre avere gente attorno, persone affidabili che possono sostenerti nella vita di tutti i gironi. Alcuni segni zodiacali non hanno bisogno di conferme e anche tu sei un tipo determinato, che fa affidamento sulle proprie forze, però se c’è qualcuno che ti aiuta è sicuramente meglio!

Ultimamente ti sei sentito un pò solo ad affrontare i problemi della vita. Il fine settimana porta più serenità e favorisce gli incontri in amore.

Oroscopo Scorpione

Ricordo questa tua dualità di fondo: Marte rappresenta l’azione, mentre il segno d’acqua rappresenta la noia, la pigrizia! Molti vivono giornate in cui non hanno una gran voglia di fare nulla e rimandano ogni situazioni, alternata ad altre in cui si arrabbiano perchè hanno perso tempo e vogliono recuperare tutto in poche ore.

In queste 48 ore conviene fare solo lo stretto indispensabili perchè sia dal punto di vista fisico che nei rapporti interpersonali e sentimentale, c’è qualcosa che non va. Stasera non fare le ore piccole.

Oroscopo Sagittario

In queste 48 ore sei favorito nel lavoro e nelle relazioni con gli altri, ma potrebbe esserci qualche perplessità sul piano delle questioni amorose. Qui non dico che tutti lasceranno il partner o vivranno tensioni irrisolvibili, però è un momento in cui sei talmente desiderio di libertà che potresti anche non capire questo tuo desiderio!

Se ti accusano di essere aleatorio, troppo vago, forse un pochino è vero! Quando il partner ti parla, da qualche tempo ti capita di pensare ad altro.

Oroscopo Capricorno

Devi cercare di spendere il meno possibile. Per fortuna questo è un segno abbastanza attento al riguardo, ma in queste 24 ore, per motivi vari come un piccolo guasto, una problematica in casa, potresti dover mettere mano al portafogli. Insomma, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto!

Sabato e domenica saranno giornate decisamente migliori, ma fino ad allora ci saranno discussioni inerenti i soldi che possono coinvolgere anche la famiglia, le persone care. In ogni modo, sarà necessario evitare di fare muro contro muro!

Oroscopo Acquario

Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno è davvero positivo: giovedì e venerdì sono due giornate importanti per cercare di capire che cosa è accaduto il mese scorso e tentare di superare i problemi, di chiudere le falle, di colmare le distanze, soprattutto se ci sono state crisi d’amore!

Sabato e domenica saranno giornate forti! Per quanto riguarda il lavoro, non decidere di corsa, aspetta e fai le cose con calma, altrimenti si rischia di precipitare gli eventi e perdere soldi!

Oroscopo Pesci

Anche se vivi un rapporto importante come una convivenza e un matrimonio, se non ti senti più compreso potresti anche tradire, anche se continui ad amare la persona di sempre! Più che altro la tua è una sorta di rivalsa che poni in essere per la paura di rimanere solo. Molte persone del tuo segno hanno sempre paura di non essere capite, di non essere amate come meriterebbero. E quindi hanno sempre bisogno di qualche conferma, di qualche garanzia in più in questo senso.

E pensare che questo tipo di sicurezza che cerchi in amore non la cerchi a livello economico: non sei un tipo che mette soldi da parte. Mettere un amore da parte, invece, ti risulta più facile!

