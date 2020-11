Paolo Fox, Oroscopo 20 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo del giorno Paolo Fox di venerdì 20 novembre 2020

Venerdì 20 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nonostante questa Luna dissonante voglio dare una buona valutazione al tuo segno! Hai talmente tanta grinta, tanta voglia di riemergere che certe situazioni di disagio saranno presto un ricordo del passato! Restano aperti, però, dei dubbi sul lavoro: molti sono part-time altri hanno addirittura bisogno di risolvere problemi importanti, ma da questo punto di vista il 2021 sarà una panacea!

Oroscopo Toro

Ora devi cercare di evitare di osservare la realtà in maniera troppo difficile, impegnativa, addirittura scabrosa, perché a volte parlando si riesce anche a risolvere un problema. Anticipo che il prossimo fine settimana proporrà qualche dilemma nelle coppie che hanno vissuto una crisi. Inoltre, é tempo di pensare a mettere da parte qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti di voi hanno la necessità di iniziare un nuovo percorso non devono pensare di avere perso qualcosa: spesso la vita offre un cambiamento a fronte di una chiusura. E’ proprio quello che capiterà in questo periodo e soprattutto entro la primavera. Questa volta, però, sei tu a decidere le regole del gioco, sei tu a tenere le redini in mano!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Probabilmente a livello emotivo non ti senti molto tranquillo però sei deciso a combattere e a vincere! Questa é una giornata che può procurare anche qualche momento di disagio al mattino, ma nel complesso voglio dare una valutazione positiva al tuo segno perché sono certo che stai vivendo una situazione di grande vantaggio che sarà attiva anche nel corso delle prossime settimane.

Oroscopo Leone

Non posso escludere che le prossime 48 ore siano molto agitate e quindi in questo periodo il sei arrabbiato perché senti cattiverie, perché senti invidie, perché probabilmente sei accusato di cose che non hai fatto. Fai attenzione nell’ambito delle amicizie, cosi anche in amore: una persona potrebbe non essere leale con te o magari c’é chi sta attentando al tuo cuore!

Oroscopo Vergine

La fase di organizzazione che vivi ora può risultare molto importante per il futuro. Questa é una giornata molto interessante per quanto riguarda i rapporti con gli altri grazie a Luna, Giove e Saturno ancora validi. Mercoledì è stata una giornata buona ma anche questo venerdì può dare qualcosa di più!

Oroscopo Bilancia

Sei oppresso da mille pensieri! In realtà hai bisogno dell’attenzione degli altri: spesso quando hai un problema diventa di dominio pubblico! Quante volte hai chiesto consiglio alle persone che hai attorno, questo perché da una parte ami ascoltare le buone proposte che possono farti e dall’altra però vuoi sentirti consolato. Hai semplicemente bisogno di credere un pò di più in te stesso.

Oroscopo Scorpione

Sei una persona molto buona, pronta a concedere tutto. Quando nella vita hai ricevuto una fregatura dopo ti sei chiuso troppo in te stesso. Quindi io invito chi non crede nell’amore, chi ha avuto problemi a credere, che questo nuovo passaggio di Venere possa essere molto importante, purché ci si apra!

Oroscopo Sagittario

Sei in rivolta contro te stesso forse perché pensi di esserti arenato: forse qualche giustificazione c’é perché tutto quello che é nato nella prima parte dell’anno non e’ andato bene, come avevo scritto nel mio libro del 2020. E adesso, nel nuovo libro del 2021, sono dalla tua parte! Ma più che altro sono dalla tua parte i pianeti perché sarà molto difficile non ritrovare lo spirito di avventura che contraddistingue da sempre il tuo essere! Giornata interessante!

Oroscopo Capricorno

Quando sei soggetto a qualche privazione diventi pensieroso: tuttavia questa giornata aiuta a trovare una soluzione. Purtroppo, non ci sono tante certezze in un anno difficile come quello che stiamo vivendo, ma tutto sommato tu puoi vivere anche di poche cose: sei una persona particolarmente attenta!

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana in arrivo sei molto aperto all’amore! Tra l’altro in questi giorni potresti essere anche molto disponibile ai nuovi incontri, purché questo amore non sia privativo. Ovvero: la coppia é bella quando ci sono progetti da condividere, quando ci sono situazioni da vivere insieme.

Oroscopo Pesci

Questo fine settimana in arrivo é importante: é chiaro che se c’é stata una grossa frattura in una relazione oppure stai con una persona lontana, con una persona che ami ma che ultimamente e’ sembrata distratta, si può recuperare qualcosa. Nelle fratture insanabili, questa nuova situazione astrologica che da sabato aiuta il tuo segno, invita a farsi una ragione di quello che é accaduto, ma invita anche a volgere lo sguardo verso nuove occasioni che nel mese che sta per arrivare, Dicembre, potrebbero essere importanti.

