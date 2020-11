Paolo Fox, Oroscopo 19 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é una giornata un pò fragile a livello emotivo ma voglio darti comunque una valutazione positiva. C’é da dire, pero é probabile che un appuntamento salti, che ci sia anche un momento di stress che bisogna cercare di superare. La buona notizia é che presto Venere non sarà più contraria e questo indica una fine del mese di recupero per quanto riguarda le relazioni e certe amicizie.

Oroscopo Toro

In queste 48 ore potresti essere più forte anche considerando il fatto che soprattutto giovedi avremo delle stelle molto interessanti. Si nota solo un lieve calo a livello psicologico e fisico oppure in amore sta sorgendo qualche dubbio

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Segnalo già da ora le giornate di venerdì e sabato perché in quelle 48 ore potrai finalmente convincerti che certe situazioni sono giuste, che certe emozioni sono importanti. Vorrei dire a tutti voi di spingere al massimo le novità perché anche se quest’anno si cambia, si chiude un’attività, un percorso, evidentemente é giusto cosi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Puoi vivere momenti in cui il passato acquista più peso, acquista un ruolo importante. C’é da dire che in queste 48 ore la Luna in opposizione non ha il potere di buttare all’aria molte delle tue certezze ma potrebbe farti rivangare trascorsi che non sono lieti.

Oroscopo Leone

Bisogna trovare le energie migliori per superare un piccolo fastidio che riguarda il lavoro. Non dico che sei meno bravo, anzi, la tua capacità non si discute, ma attorno a te ci sono persone che cercano di farti apparire per quello che non sei!

Oroscopo Vergine

Puoi iniziare a pensare a grandi progetti: sei sempre molto costruttivo, forte! Credo che le persone giovani in questi giorni stiamo pensando anche ad andare a vivere altrove, non appena questo sarà possibile, ma ricordo che solitamente sei molto attaccato alle tue radici, ma allo stesso tempo se devi portare avanti un progetto di lavoro non conosci ostacoli e quindi puoi anche pensare di andare a vivere all’estero.

Oroscopo Bilancia

Ti trovo un pò frastornato, stanco. In questi giorni senti il peso di tante privazioni e probabilmente anche di tante responsabilità. Tu ami essere generoso nei confronti degli altri ma purtroppo poi ti rendi conto che le persone non sono generose con te.

Oroscopo Scorpione

Cerca di essere sempre molto attivo nei tuoi pensieri. Questa di giovedì è una giornata che convince poi Venere sta per avvicinarsi al tuo segno e questo é molto importante perché garantisce anche un’emozione in più! Mercurio aiuta le buone idee, e nonostante il periodo complicato da questo punto di vista va meglio!

Oroscopo Sagittario

In generale stai cercando di recuperare la libertà e l’amore perduti: e con Venere in aspetto molto particolare, che sarà ancora più bella a Dicembre, i prossimi due mesi sono aperti. E quindi non saranno pochi quelli che avranno voglia di mettersi in gioco e anche di riscoprire l’amore!

Oroscopo Capricorno

Con questa Luna molto forte potresti essere anche un pò preoccupato in una giornata che comunque vede la capacità di questo segno sviluppata al massimo! Ho sempre pensato che nonostante la grave crisi di questo periodo il 2020 fosse un anno importante per te, perché c’é l’occasione di mettersi in gioco, e anche grazie ad una crisi, ad un malessere, puoi capire quanto sia importante stare bene.

Oroscopo Acquario

Sei ribelle, autonomo e indipendente! Ricordo che il tuo é il segno delle scelte libere e lo sarai ancor di più da metà Dicembre quando avrai Giove e Saturno nel segno. Tu ami la libertà, in particolare prediligi mezzi ecologici per muoverti, se possibile cerchi di stare in campagna, all’aria aperta.

Oroscopo Pesci

Sei beneficiato dal buon aspetto di Mercurio, il che vuol dire che soprattutto nell’ambito delle questioni di tutti i giorni si può avere una risorsa in più. L’unico rischio é l’amore.

