Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 2 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: venerdì 2 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 2 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Fine settimana importante: ricordo che Marte, Venere e Giove sono favorevoli, per questo bisogna cogliere l’attimo! Che l’amore sia volubile e che possa cambiare è anche vero, ma se la condizione di base è buona si può andare oltre.

Se Luglio è stato il mese dell’abbandono o comunque della riflessione in amore, Agosto sarà quello del riavvicinamento o magari del grande incontro!

Oroscopo Toro

Qui bisogna capire cosa è accaduto nelle ultime 48 ore, perchè non tutti sono stati bene, non tutti hanno vissuto un momento sereno. Però se c’è stato uno strappo o un problema, entro domenica si potrà recuperare. Consiglio di mantenere la calma e soprattutto di avviare certi progetti di lavoro che saranno impegnativi e validi da fine Agosto, non ora.

Questo è un momento in cui qualcosa non va; anche fisicamente sembri un pò provato.

Oroscopo Gemelli

In questo fine settimana il tuo spirito critico aumenterà di colpo! Quando sei un pò arrabbiato oppure vuoi fare notare che qualcosa non funziona più al partner, ad un amico o ad un parente, anziché alzare la voce di solito diventi piuttosto suscettibile e irrispettoso.

Entro domenica potresti mettere alle strette una persona che cerca di sfuggire ad alcune tue richieste o magari semplicemente non vuole darti conferme. Giornate un pò agitate!

Oroscopo Cancro

Fine settimana interessante, soprattutto se il mese di Luglio appena trascorso ha portato nella tua vita un sentimento importante! Quelli che da tempo vivono una storia, che sono sposati o conviventi, potrebbero pensare di confermare l’unione. Chi è solo dovrebbe iniziare a guardarsi attorno. In un periodo così ricco di stimoli a livello sentimentale devi fare attenzione a non innamorarti di due persone assieme e ad eventuali terzi incomodi.

Non è il periodo migliore per tradire! E chi lo ha fatto potrebbe pentirsene. Fine settimana utile per divertirsi!

Oroscopo Leone

Stelle promettenti al punto che se sbagli è solo colpa tua! Nel senso che in questo momento sei tu che stai guidando la nave: tutto è riposto nelle tue mani, quindi devi cercare la rotta giusta. Non pensare di sapere dove andare senza consultare le mappe. E’ una metafora per dire che in questo periodo è importante fare quello che desideri ma sarebbe anche il caso di ascoltare qualche esperto che ti saprà indirizzare nel modo migliore.

C’è uno sviluppo da dare a tutte le attività: una nuova responsabilità è dietro l’angolo. Grande oroscopo per chi ha superato un esame e aspetta notizie al riguardo nei prossimi mesi.

Oroscopo Vergine

Con questo bell’oroscopo, che diventerà sempre più caldo anche a livello sentimentale, l’unica cosa che può fermarti è la reticenza e la diffidenza. Poi ricordiamo che il tuo è un segno molto mentale nel suo modo di amare. L’aspetto fisico conta ma fino ad un certo punto. Per te è molto più importante avere a fianco una persona con cui è possibile ragionare, con cui si programma e si progetta il futuro! Senti sempre più forte la necessità di verificare la tenuta di un rapporto e di misurarlo anche sul piano dei contenuti.

Se una persona dipende troppo da te potresti dire anche basta. Tu puoi aiutare, anzi, ti piace riorganizzare la vita degli altri, ma se qualcuno tira troppo la corda e si approfitta della tua benevolenza, a breve potresti liberarti di questo peso. Ma speriamo si tratti di una condizione estrema!

Oroscopo Bilancia

Non tutte le imprese nate di recente sono decollate, ma questo è normale! Ad esempio, chi ha aperto un’attività da poco, chi ha un nuovo lavoro, sa già che per vedere sviluppi concreti dovrà attendere il prossimo anno. Questo potremmo definirlo un periodo di rodaggio anche se di costruzione: non si può pretendere tutto e subito!

Ultimamente qualcuno ha anche vissuto ritardi in amore, ma dopo un Luglio pesante si può recuperare o anche iniziare una nuova relazione. Dipende solo da te!

Oroscopo Scorpione

Potresti anche aver detto stop ad una situazione di lavoro che non funziona più! O forse, più semplicemente vuoi prenderti un giusto periodo di relax in vista di una nuova partenza, prevista per fine Agosto. Voglio stare da solo: nel corso degli ultimi tempi qualcuno ha detto questa frase più volte. E tutto sommato questa è una condizione favorevole perchè aiuta la riflessione!

Le prime due settimane di Agosto saranno un pò agitate e quindi qualsiasi scelta tu debba fare o abbia già fatto, resti in una condizione di transito, di tensione, di passaggio! In questo fine settimana cerca di evitare complicazioni anche perchè dal punto di vista fisico non sei proprio al massimo!

Oroscopo Sagittario

E’ un periodo talmente stimolante, talmente pieno di cose da fare che in questo fine settimana qualcuno potrebbe sentirsi molto stanco e sotto pressione, anche dal punto di vista delle relazioni e delle emozioni che nascono sia nel lavoro che in amore. E proprio a livello professionale pare che ci siano anche dei tagli, ma di questo non dovresti preoccuparti perchè a fronte di una chiusura ci sarà una grande occasione.

Questo oroscopo porta un miglioramento generale della tua condizione personale: anche nelle discussioni resti vincente, nonostante in questi gironi ci sia da registrare un lieve calo fisico!

Oroscopo Capricorno

Questo fine settimana è più sorridente e tranquillo. Perchè spesso ti avvicini a persone molto fantasie e anche un pò ingenue? Perchè hai voglia di evadere dagli stessi schemi in cui ti imprigiona la tua mente! E’ vero che sei molto rigido con le persone che hai attorno ma bisogna ricordare che sei altrettanto severo con te stesso. Difficilmente cerchi delle scorciatoie per arrivare ad uno scopo, perchè pensi che l’esperienza e il cosiddetto farsi le ossa aiuti ad uscire dal caso nel momento della necessità.

E’ normale però considerare le persone che hai attorno a te come importante per la tua evoluzione. Dopo un Luglio in cui ci sono state profonde tensioni in amore, ora si può recuperare!

Oroscopo Acquario

In questi giorni c’è il rischio di essere particolarmente sensibili, suscettibili: e questo potrebbe portarti a chiudere certi rapporti senza poi sapere dove andare e cosa fare. In altre parole potresti sbraitare, sentirti insofferente e intollerante senza una ragione ben precisa. Ad esempio, se vuoi fare una cosa ma non hai il coraggio di portarla avanti, potresti mettere mille scuse, pensare che ci siano persone che non ti permettono di andare avanti quando in verità non è così.

A dire il vero con queste stelle forse non è il caso di rischiare: e se non ti senti completamente convinto di un cambiamento sarà meglio attendere tempi migliori. Tu vuoi sempre rinnovare ma ti trovi a rifare le stesse cose hai fatto l’anno scorso, a vivere le stesse emozioni e relazioni di un tempo. Se il tuo cuore è solo per ora nessuno riesce ad intrigarti. E’ un problema di chiusura che non riguarda eventi esterni ma una trasformazione che stai vivendo.

Oroscopo Pesci

In amore potrebbero tornare vecchie polemiche, per questo è un fine settimana da tenere sotto controllo! Tu sei molto cauto ma qualcuno potrebbe non essere così cauto con te, perché devi sempre capire e perdonare. E ad essere troppo buoni e comprensioni ci si rimette sempre!

Attenzione perchè se una persona non è dalla tua parte in questo fine settimana potrebbe potresti farglielo notare. Qualche piccolo ritardo c’è: fatti riconfermare un appuntamento! E se vedi che c’è una situazione poco chiara, anziché arrabbiarti lascia perdere.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!