Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 19 luglio 2019

Oroscopo oggi di Paolo Fox: venerdì 19 luglio

Oroscopo Ariete

Questo fine settimana invita a fare progetti per la prossima settimana perchè da lunedì avrai una bella Luna al tuo fianco! Così come questa settimana è iniziata male, con qualche tormento di troppo, possiamo dire che la prossima sarà decisamente più vivace.

Restano sempre piccole afflizione d’amore: credo che più che problemi di disaccordo, ora ci sia una certa incomunicabilità che bisogna cercare di evitare. Giove favorevole annuncia novità per Agosto.

Oroscopo Toro

Cura molto l’alimentazione e cerca di non stancarti perchè queste sono giornate in cui potresti vivere qualche conflitto. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri, devo dire che questo non è un weekend difficile, però nelle relazioni in cui c’è stata una crisi bisogna stare attenti perchè tutto quello che non si dice, che non si esprime adesso, potrebbe diventare un macigno da Agosto in poi!

Quelli che non sono più contenti di un amore stanno per dire qualcosa di scomodo, se già non l’hanno detto nel corso degli ultimi due giorni!

Oroscopo Gemelli

Non è facile digerire qualche tensione nata negli ultimi tempi: sono convinto che molti di voi abbiano la netta sensazione di avere ricevuto un colpo basso o in qualche modo di essere stati traditi, di non avere avuto la giusta attenzione.

Questo è un venerdì interessante: se devi chiarire qualcosa in amore, sarà bene parlare stasera e non sabato.

Oroscopo Cancro

E’ probabile che entro la fine dell’anno tu possa cambiare incarico. Sul lavoro c’è una sorta di crisi da superare, ma per fortuna si tratta dell’ultimo periodo di stop perchè il 2020 sarà un anno importante per attività.

Al momento, però, tutto quello che hai fatto di recente non è stato così apprezzato da soci e collaboratori coi quali non hai rapporti facili! Cerca di recuperare un pò di tempo per amare!

Oroscopo Leone

C’è ancora quello stato di agitazione e disagio che abbiamo riscontrato negli ultimi due giorni, però sabato e domenica saranno giornate migliori. E’ chiaro che tra fine Luglio e Agosto qualcosa accadrà! Potresti avere molti nemici intorno a te, molte persone invidiose. E se si hanno molte persone contro vuol dire che in qualche modo si è osservati, ma ora dovresti anche cercare persone che ti vogliono bene, perché vorresti costruire qualcosa di importante in amore.

Agosto sarà un mese in cui si farà una scelta drastica: potresti persino liberarti di un peso! i nuovi amori riflettono la tua grande capacità di rinnovamento: chi è rimasto vittima di una separazione potrà rivalersi!

Oroscopo Vergine

Se hai qualcosa da dire sarà meglio parlare in questo venerdì perchè poi sabato e domenica saranno giornate un pò in calo. Quelli che hanno qualche anno in più possono avere ricevuto buone notizie dai figli, o magari hanno appena festeggiato un evento in famiglia.

Diciamo che sono giornate di forza in un clima in cui si può ottenere qualcosa di più. Stasera ci sarà un piccolo calo a livello fisico, ma nulla di grave!

Oroscopo Bilancia

In questa giornata di venerdì pare proprio che tu viva un piccolo conflitto nei rapporti con gli altri: ci vuole pazienza! I viaggi sono da favorire: hai l’assoluta necessità di stare lontano, di staccarti da un certo problema.

Quelli che hanno vissuto uno stop nel lavoro e stanno per ripartire, dovrebbero allontanarsi dai soliti luoghi per evitare di scontrarsi con i soliti problemi, i soliti pensieri. Fine settimana in crescita!

Oroscopo Scorpione

Anche questa sembra una giornata un pò sottotono per te che stai cercando di superare una piccola crisi personale. Se hai una grande storia d’amore non sarà assolutamente bloccata da queste stelle, però devo dire con molta chiarezza che Agosto sarà un mese un pò particolare, in cui potresti anche desiderare di allontanarti da persone che possono avere creato problemi.

E’ un momento in cui stai spendendo più soldi per una riparazione, per un guasto: negli ultimi due giorni è successo un pò di tutto!

Oroscopo Sagittario

Sono stelle importanti! Anzi, direi di anticipare i tempi perchè poi sabato e domenica saranno giornate un pò più faticose. Hai una gran voglia di recuperare il tempo perso. E per varie combinazioni della vita, forse anche imprevedibili, potresti passare il mese di Agosto facendo ciò che desideri davvero, magari liberandoti anche di un peso!

A volte il destino ci aiuta quando non abbiamo noi la forza di cambiare vita! Chiudere un certo tipo di rapporto professionale e iniziare una nuova stagione della vita, all’inizio può sembrare sconvolgente ma successivamente può risultare anche molto piacevole!

Oroscopo Capricorno

Questo fine settimana andrebbe vissuto in allegria! Sono favoriti gli incontri, i contatti, anche se devo dire che l’amore paga ancora pegno: chi ha vissuto una crisi, anche se è riuscito a recuperare un sentimento si sente ancora sfiduciato.

L’amore si perfeziona grazie alla fiducia reciproca, ed è chiaro che se c’è stato un problema e uno dei due ha avuto delle difficoltà, non è più facile fidarsi come un tempo.

Oroscopo Acquario

Se in questi giorni qualcuno ti incontra e dice che sei sempre stanco, che sei sempre stranito, forse non sbaglia: stai vivendo una fase di trasformazione complessa. E’ come se tu volessi cambiare e che ci fosse la possibilità di farlo, ma alcuni eventi sono contro di te.

Il fatto di avere dubbi in vista anche nei prossimi mesi non è così stimolante e anche chi ha più lavori in ballo sente di fare molto ma di non ottenere abbastanza. Ci vuole pazienza!

Oroscopo Pesci

Molti pensano che tu sia una persona timida e riservata, ma nei fatti non è assolutamente così! Ricordo che sei governato da Nettuno, pianeta che in astrologia rappresenta anche la bugia detta a fin di bene. Le tue strategie sono sempre molto importanti e basate sulla psicologia. Ecco perchè ti piace conoscere la gente per capire quali sono i punti deboli, per capire anche quali sono le persone che possono darti una mano.

Certo, anche a te capita di sbagliare le valutazioni, perché in amore non sei poi così razionale! Se all’invio dell’anno c’è stata una crisi, ora si potrà recuperare.

