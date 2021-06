Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 19 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei sottoposto a tensioni planetarie piuttosto forti: attenzione a non dire cose che non pensi, soprattutto se un rapporto sentimentale pare non essere quello giusto. In realta’ anche le coppie che stanno insieme da molto tempo, in questo weekend potrebbero sentirsi un po’ colleriche, e in generale raccomando attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo fine settimana potresti fare un discorso molto chiaro ad una persona importante: e per persona importante intendo un genitore, un partner, qualcuno che ci tiene a te. E anche tu ci tieni molto a chiarire come vanno certe cose!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avrai una bella Luna favorevole! Questo indica un recupero di emozioni, la voglia di stare al gioco. E’ un cielo importante con Mercurio che rappresenta la fantasia e transitando nel suo segno mi dice che hai un sacco di idee per la testa, e questo e’ molto bello.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Pur avendo un periodo molto interessante, perche’ Venere transita nel tuo segno, in generale in questo weekend avrai una gran voglia di capire se il partner e’ dalla tua parte oppure no!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore, addirittura una persona un po’ strana, una risata stravagante, potrebbe intrigarti parecchio! Osserva bene quello che capita in amore, perché il prossimo sarà un mese di grandi emozioni riconfermate. Quello che capita ora potrebbe essere il preludio di un grande Luglio!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sembra che tu abbia completamente o quasi dimenticato le tensioni che ci sono state la settimana scorsa, soprattutto nelle giornate del 9 e10 Giugno. Adesso mi sembra che qualcosa vada meglio, anche se bisogna ancora definire bene i termini di un accordo, di un contratto, di una questione economica.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Queste sono giornate importanti con la Luna transita che nel tuo segno! E questo regala un vigore particolare, una emotività al di sopra di ogni sospetto. I sentimenti, pero’, sono molto conflittuali: non e’ detto che ci sia una crisi ma spesso Venere rappresenta delle diatribe, dei conflitti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con questa Venere favorevole potresti esserti già innamorato! Attenzione se ci sono addirittura due persone nella tua vita, nella tua mente, nella tua esistenza! In questo momento sentire battere forte il cuore non solo e’ piu’ facile, ma e’ altamente probabile!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei in recupero! Dico questo perché secondo me le giornate di mercoledì e giovedì di questa settimana non sono state particolarmente felici. E’ chiaro che devi recuperare il tempo perduto, devi ritrovare una serenità che forse hai perso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Un po’ come é accaduto il fine settimana scorso, anche in questo weekend potresti sentirti vittima di qualche piccolo fastidio. Ricordo che Marte non é piu’ opposto, e questo é importante perché nelle prime due settimane di Giugno molti di voi hanno avuto dei piccoli fastidi fisici.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Adesso finalmente ci si puo’ muovere di più e tutti quelli che hanno una iniziativa vincente che potrebbe collegare ad altre città o ad altre situazioni, sono finalmente in pista! Non escludo che certi eventi possano portare cambiamenti nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Hai bisogno di avvantaggiarti! E in amore c’é veramente una grande necessita’, quella di recuperare il tempo perduto. Non é stato facile discutere in amore, e in alcuni rapporti che giudico più complessi.

