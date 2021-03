Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 31 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Penso proprio che abbiate una grande capacità d’azione anche se c’é una lieve preoccupazione per cose che riguardano questioni di lavoro, ma sono convinto che entro primavera molti nodi arriveranno al pettine e si scioglieranno!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Segno evidente che ci sono dei progetti da varare anche nel corso dei prossimi mesi; questo puo’ riguardare anche lo studio, un esame da affrontare. Novità in amore: Venere e Sole sono a tuo favore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Penso che queste sono siano giornate molto interessanti per rimetterti in gioco, per vivere qualche emozione ma soprattutto per dare spazio alla tua grande creatività. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che Sole e Venere sono favorevoli e questo può aprire le porte all’amore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non deve pensare troppo al domani, perché ho spiegato che c’é una fase di passaggio. Per i lavoratori dipendenti puo’ evidenziarsi con un cambio di guardia; alcuni capi e riferimenti potrebbero variare; oppure sei proprio tu che, per destino, fatalità o scelta, hai deciso di iniziare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’é ancora qualche piccolo contrasto. Posso dire che questa Luna storta già da martedì crea delle piccole difficoltà e determina anche uno stato di tensione che si riversa nel rapporto con gli altri. L’unica cosa che non bisogna fare in questo momento é prendersela con chi non c’entra nulla!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa é una settimana che non spicca per qualità pazzesche, per emozioni infinite, ma puo’ dare quel coraggio e quella vitalità che in qualche modo devi riguadagnare. Dietro un’apparenza molto tranquilla, in realtà nascondi sempre un atteggiamento un po’ ansioso nei confronti della vita, e quindi mettere da parte e cercare di accumulare energia e’ un impegno costante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Continuo a pensare che queste opposizioni planetarie siano la conferma che in questi giorni stai facendo grandi cose ma sei anche un po’ preoccupato per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo mese di Marzo si conclude con una discreta grinta e sono contento che arrivi visto che lunedì e martedì sono state giornate un po’ pesanti. Fatti pagare! E soprattutto cerca di recuperare quei soldi che avevi perso. Per quanto riguarda le trattative, le compravendite e anche i piccoli acquisti, di recente si é notato un ritardo e questo non per colpa tua. Bisogna cercare di recuperare anche l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si chiude un mese che forse sarà bene dimenticare, perché specialmente le prime due settimane hanno comportato stress, fatica fisica e anche qualche problema personale. Ora va molto meglio! D’altronde sei maestro nel dribblare i problemi e soprattutto nel superare gli ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa giornata riesci a superare quella fase di disagio e disorientamento che c’é stata di recente. Tutto quello che hai vissuto negli ultimi mesi é stato positivo: io ricordo che il 2020 é stato un anno di crescita ma adesso bisogna fare i conti con qualcosa che devi affrontare, un cambiamento nel lavoro, una situazione poco chiara.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Stai vivendo una settimana importante! E io credo che nonostante la flessione che si legge in questo mercoledì, perché dal punto di vista fisico sei stanco e poi da qualche tempo commetti errori pazzeschi, per disordine, disorganizzazione e distrazione, in queste ore vince la creatività! D’altronde, sappiamo che le persone che hanno estro spesso non sono molto organizzate!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Ci sono giornate molto attive, molto belle, in cui ti senti anche di avere superato tanti problemi e sei convinto esattamente di quello che fai, ed altre in cui accade l’esatto contrario! Ad esempio, martedì eri giù di corda mentre in questo mercoledì pare che le cose stiano andando un po’ meglio.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!