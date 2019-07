Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 31 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: mercoledì 31 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Tra questo mercoledì e venerdì può accadere di tutto, in senso positivo. Probabilmente negli ultimi giorni c’è stato qualche contrasto, disturbo, forse sei stato interpretato male, hai dovuto discutere con un amico oppure ti sei trovato in una situazione imbarazzante. Ma questa parte centrale della settimana si sviluppa in maniera molto interessante ed aiuta a liberarti di queste tensioni.

Dipende dalla tua età, dalle circostanze, però questi primi 15 giorni di Agosto possono essere importanti per i sentimenti e per le nuove amicizie.

Oroscopo Toro

E’ molto importante avere un atteggiamento equilibrato tra le persone che ami perchè altrimenti in questi giorni si rischia di discutere anche troppo. Probabilmente già in serata potrà nascere qualche piccolo conflitto. E’ chiaro che questo resta un periodo passeggero, però quando si alza il torno della polemica si rischia di dare in escandescenze!

Devo chiederti di smussare i toni! La tua forza sarà quella di fare tutto con molta calma: bando alle tensioni di troppo. Se hai un rapporto con una persona Pesci, sarà possibile costruire qualcosa di bello per l’autunno!

Oroscopo Gemelli

Gli incontri del mese di Agosto che sta per iniziare andranno coltivati! D’altronde, questo è un periodo in cui hai la necessità di avere conferme anche a livello sentimentale. Questo perchè nel lavoro ci sono stati parecchi problemi: chi ha un’azienda, negli ultimi mesi potrebbe avere subito un danno anche non direttamente causato dalla propria volontà. Sono problemi arrivati dall’esterno!

E’ un periodo in cui sarà facile pensare di non fare più le solite cose, ma bisogna ricordare che di fronte a questo trambusto professionale hai bisogno di una storia vera, di qualcuno a cui affidarti. Se nella tua vita non c’è un grande amore, c’è una grande confusione! Se hai una persona di riferimento, invece, le tensioni saranno sicuramente minori.

Oroscopo Cancro

Pare proprio che tu abbia una grande voglia di liberarti di antichi schemi ma anche di vivere l’amore in maniera più serena e tranquilla. E’ finalmente arrivato il momento di farsi valere: ricordo che il transito di Mercurio nel segno rappresenta le buone idee, le intuizioni felici, utili non solo per sviluppare meglio il proprio futuro ma anche per ragionare sul presente.

Se Luglio ha già portato un amore, bisogna continuare, rafforzarlo. Ti sconsiglio di vivere due storie contemporaneamente, anche perché un sentimento potrebbe valere molto più di quello che pensi!

Oroscopo Leone

La parte centrale di questa settimana è da combattenti! Per quelli che hanno dei progetti in ballo già dall’anno scorso, arrivano situazioni professionali da sviluppare. E’ un oroscopo davvero molto forte: tutto quello che ti viene in mente è positivo, ed una certa intuizione potrebbe portarti lontano!

Se in questi giorni litighi con una persona, vuol dire che già da tempo avevi notato un certo distacco. Però potresti anche pensare di ricucire lo strappo!

Oroscopo Vergine

E’ un periodo molto improntate per le relazioni e gli incontri, anche se sarebbe meglio rimandare all’ultima parte della settimana certe effusioni d’amore! E qui dovrei in qualche modo stuzzicare tutti i single del segno che magari pensano che l’amore non esista solo perchè hanno vissuto una separazione, ma ora tutto può rinascere!

Le coppie che vogliono ufficializzare una relazione avranno diverse decisioni da prendere! Buoni contatti nel prossimo fine settimana.

Oroscopo Bilancia

Il fatto di avere qualche pianeta contrario può indicare il fatto che devi recuperare il tempo perduto: e questo è particolarmente vero in amore, in un periodo pieno di tensione. In qualche caso estremo Luglio può avere portato separazioni o quantomeno una certa confusione e qualche intralcio. Devo ricordarti che i tradimenti non pagano! Tra l’altro, tu sei una persona a volte un pò indecisa perchè cerchi l’amore fisso ma dopo qualche anno ti stanchi di dire e fare sempre le solite cose con la stessa persona.

A meno che non ti innamori di un cavallo pazzo, di una persona che devi costantemente monitorare o sorvegliare. Ma anche questo è faticoso! Attenzione a qualche possibile sbandamento a livello fisico.

Oroscopo Scorpione

Quando devi fare le cose due volte ti arrabbi molto! Tanto per fare un esempio, potrebbe persino capitarti di acquistare un prodotto nuovo e poi fartelo cambiare subito perchè non funziona. Insomma, si può dire che questo è un momento in cui non tutto fila liscio come l’olio. In generale, comunque, stai semplicemente cercando un pò di sicurezza.

I primi giorni di Agosto saranno un pò faticosi, quindi cerca di non alimentare tensione nei rapporti, soprattutto se ultimamente c’è stato qualche fraintendimento e qualche incomprensione. Luglio ti saluta con un piccolo momento di agitazione interiore!

Oroscopo Sagittario

Quando abbiamo un grande oroscopo non vuol dire per forza che arrivano chiamate speciali o occasioni imperdibili! Ma è più probabile che si stia bene con noi stessi! E questo non è poco: per te riuscire a trovare un buon equilibrio interiore e la voglia di rimettersi in gioco è il massimo. Queste due giornate, mercoledì e giovedì, potrebbero portare una bella intuizione: chi viaggia sarà doppiamente forte!

Quest’oroscopo favorevole mi fa pensare che tu abbia grandi idee in mente, persino se un certo lavoro non sarà confermato. In questo avrai più tempo per pensare ad altro. E comunque, le opportunità non mancheranno.

Oroscopo Capricorno

Torna una buona stabilità! Voglio anticiparti un bel momento di forza nel prossimo fine settimana: da giovedì inizia il mese di Agosto e possono iniziare anche nuovi percorso di lavoro e idee che saranno sviluppate in maniera molto importante durante l’autunno. A volte sei molto rigido nel pretendere attenzione degli altri, ma sei anche molto rigido con te stesso! A volte giudichi il partner un pò infantile nei suoi ragionamenti, ma sei tu che resti attratto da persone che hanno bisogno di amore e protezione.

Poi non devi lamentarti se qualcosa non funziona! Tu insegni ma non molti seguono le tue parole. E anche se mostri determinazione e intransigenza, alla fine hai un gran cuore e finisci sempre per perdonare!

Oroscopo Acquario

Tu vuoi essere sempre pronto all’azione ma in questi giorni ogni azione deve essere mirata, altrimenti si rischia di perdere tempo, di stare male, di non concludere molto! E’ un momento particolare anche nei rapporti con gli altri perchè potresti aver detto si ad un lavoro, ad una nuova condizione di vita, e dentro di te pensare che forse hai parlato troppo presto.

Periodo di contraddizioni che non riguardano solo il lavoro ma anche la famiglia. C’è confusione dentro di te, ma non pensare che siano gli altri la causa di tutto. Vuoi fare altro, ma cosa? Almeno fino a Ferragosto, usa la massima cautela nelle scelte.

Oroscopo Pesci

In amore avresti bisogno di maggiore comprensione ma anche di tornare a vivere un sentimento appagante. Se c’è stata una separazione, un’incomprensione, vorresti che le cose tornassero come un tempo. Ma qualche piccolo rimprovero dovresti farlo a te stesso! A te piace essere guidato, poi però quando pensi che una persona prende il sopravvento su di te, rischi di avere un atteggiamento scostante. Puoi essere molto attratto da persone forti, apparentemente anche molto intransigenti.

Nel fine settimana cerca di evitare contrasti che possono derivare dall’ambiente circostante. Se una persona ti ha offeso, merita di essere redarguita: in casi eccezionali, con questo Giove dissonante, potresti pensare di metterla alle strette grazie all’aiuto di un avvocato, di un esperto!

