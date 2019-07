Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 3 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: mercoledì 3 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 3 luglio

Ecco le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In questo mercoledì devi stare attento alle ripercussioni che può avere anche una singola frase, una singola parola! E’ probabile che in queste 24 ore ci sia un pò di confusione e tensione. Ricordo che sarebbe assolutamente il caso di evitare conflitti ma non sarà sempre così facile.

Giovedì e venerdì saranno giornate di recupero anche fisico. Ben venga perchè da qualche giorno stai vivendo un lieve fuori forma.

Oroscopo Toro

In questo momento hai bisogno di punti di riferimento stabili. E qualcuno potrebbe addirittura scavare nel proprio passato: se una persona è stata con te nel momento del massimo disagio, vuol dire che ti vuole bene davvero! Da qui alla fine dell’anno sono favorite convivenze e matrimonio ma anche nuovi inizi a livello emotivo e relazionale.

Sabato e domenica saranno due giornate in cui potrai esprimere al meglio la tua voglia di amare.

Oroscopo Gemelli

Questo è un anno in cui prima o poi dovrai chiamare un esperto: un commercialista, un avvocato, un notaio, dipende dall’età e dalle circostanze. E’ probabile che ci sia la necessità di fare riferimento ad una persona che può dare indicazioni tecniche molto importanti. Sfrutta le giornate fino a venerdì per i sentimenti, perchè mi sembrano davvero molto interessanti!

Voglio ricordare che nei rapporti con Ariete e Leone le cose possono andare molto meglio, come con tutte le persone che hanno molta grinta!

Oroscopo Cancro

La buona notizia di questo mercoledì è l’ingresso di Venere nel tuo spazio zodiacale! Per questo mi sento di dire che Luglio può essere il mese dell’amore, delle relazioni, degli incontri, ma anche della rappacificazione, se nel passato ci sono stati problemi.

Per di più, sabato e domenica saranno giornate che fanno la differenza. Invito tutti quelli che sono in dubbio fra due storie a fare una scelta. Emozioni forti in arrivo!

Oroscopo Leone

E’ probabile che chi non ha un amore lo troverà al più presto! Chi è fidanzato, invece, potrebbe volere qualcosa di più. E’ una situazione molto diversa rispetto agli ultimi due anni: ora sei contento perchè hai superato grandi problemi. Per molti, infatti, il biennio più difficile, 2017-2018, è stato superato!

E questo 2019 è l’anno delle riconciliazioni. Fino a venerdì avrai un grande fascino personale che ti conviene sfruttare al massimo!

Oroscopo Vergine

Posso dire che le storie che hanno resistito alla pressione del mese di Giugno, in questo Luglio saranno più forti! La persona che sta al tuo fianco ha superato con te tanti problemi e ora sembra essere quella giusta con cui proseguire. Sabato e domenica saranno due giornate di riconciliazione e l’estate sarà foriera di buone novità, utile soprattutto per organizzare al meglio il lavoro in vista dell’autunno e dell’inverno.

A cavallo fra la fine di quest’anno e gli inizi del prossimo, si potranno vivere belle sensazioni e una buona positività generale.

Oroscopo Bilancia

Ogni tanto ho parlato di giornate test, che permettono di capire se un rapporto funziona oppure no. Ecco questa è una giornata di quelle, di verifica per i sentimenti. Se c’è qualcosa che non va, se da tempo si prova livore per una persona, potrebbe manifestarsi una certa agitazione da controllare.

Luglio non è un mese facile perchè mette talmente alla prova il tuo cuore al punto che potresti volerti prendere un pò di spazio per te stesso. In tutte le relazioni mantieni la calma, è sempre la cosa migliore da fare!

Oroscopo Scorpione

Il fatto che Venere inizi un bel transito nel tuo segno, non è solo piacevole da vivere, ma può essere anche consolatorio. Nel recente passato c’è stata una grave crisi, gli ultimi mesi sono stati davvero pesanti: già da Febbraio c’è chi ha dovuto recuperare un pò di energia o si è dovuto curare. Ma fortunatamente ora sembri molto più forte. Per te è importante avere al tuo fianco persone forti e determinate.

Non bisogna lasciarsi ingannare dall’apparenza: anche tu a prima vista sembri molto forte e determinato, ma in fondo sei un timido! Ed ecco perchè devi avere al tuo fianco qualcuno che sia un pò più sfrontato di te!

Oroscopo Sagittario

Le prossime tre giornate invitano a pensare all’amore e al divertimento! D’altronde, questo è un segno che ama l’estate, che ama l’aria aperta, che ama l’indipendenza! Bisogna solo stare un pò attenti a non far qualche errore in amore.

Giugno è stato un mese che ha messo a repentaglio tutti i sentimenti e che probabilmente ha scoperto alcune bugie che hai detto per giustificarti di qualcosa, per non rivelare un tuo segreto. Sabato e domenica saranno giornate utili per chiarire quello che non va.

Oroscopo Capricorno

Chi soffre di schiena, di cervicale, ora dovrebbe approfittare della bella stagione per fare qualche cura e stare un pò più al caldo. Uso questa premessa iniziale per dire che purtroppo questa non è una giornata ideale; potresti tornare ad essere molto nervoso e quest’agitazione si riversa nei rapporti di coppia.

Quelli che non hanno ancora sanato una disputa avuta agli inizi dell’anno, ora sono in grave crisi! Poi c’è da dire che anche nel lavoro sembri particolarmente intollerante! Devi fare passare questa giornata che rende il tuo animo molto agitato.

Oroscopo Acquario

Se devi parlare con qualcuno, approfitta di questo mercoledì perchè poi giovedì e venerdì potrebbe arrivare un senso di disagio un pò in tutto: malintesi ed eventuali discussioni potrebbero essere maggiori! Questo resta un momento di grande tensione per cui consiglio di non strafare, di fare solo le cose giuste e necessarie.

Stasera non fare le ore piccole. Periodo di ripensamenti in amore e sul lavoro. In ogni modo, da sabato ci sarà un discreto recupero.

Oroscopo Pesci

In questi giorni puoi pensare ad un progetto da varare ma solo dopo Settembre. Già, perchè ora è inutile fare tante cose, non c’è la giusta disponibilità, forse mancano anche carte e permessi. Insomma, bisogna attivare tutto ora per l’autunno.

Ad esempio, chi vuole fare un lavoro su internet forse deve ancora organizzare la propria piattaforma, chi ha un lavoro privato deve pensare ad un nuovo progetto da varare entro la fine dell’anno. Forse c’è in ballo una scelta che non si sa bene se e quando fare! Il fine settimana può portare qualche disagio solo in amore.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!