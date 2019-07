Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 24 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: mercoledì 24 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Queste sono stelle molto forti! Penso che molti siano d’accordo con me se dico che questo è un anno che si sta sviluppando poco alla volta. Così come agli inizi dell’anno c’è stata molta indolenza, forse non per colpa tua, ora molte situazioni possono tornare in auge, non ultime quelle sentimentali!

E’ il momento di fare una scelta, anche se purtroppo ci sono diverse coppie ancora un pò perplesse. Chi invece cerca una nuova storia, dovrà puntare sul mese di Agosto!

Oroscopo Toro

Questa parte centrale della settimana invita a parlare solo se strettamente necessario! Non ci sono grandi difficoltà all’orizzonte, però le coppie che hanno già vissuto una crisi dovranno essere molto caute.

In effetti Agosto rischia di aprire un varco per tutte quelle incomprensioni che nel corso degli ultimi mesi sembravano superate. Forse non lo erano!

Oroscopo Gemelli

Molti lavoreranno anche nelle prime due settimane di Agosto: non sarà un periodo nel quale restare con le mani in mano! Ad onor del vero, bisogna dire che le persone del tuo segno si danno molto da fare. Ed in queste giornate piene di eventi lo dimostrerai!

Mentre nel passato potevi anche pensare di inventare qualcosa di nuovo, ora devi salvare quello che c’è di buone nella tua vita, amore compreso!

Oroscopo Cancro

Giornata pesante forse anche dal punto di vista fisico: e quando ti senti affaticato di solito risenti di problemi allo stomaco. Questo succede perchè hai la tendenza a non sfogar immediatamente tutto quello che senti, ma accumuli le cose e rischi di stare male. Fortunatamente da giovedì parte un discreto recupero.

Posso dire che Agosto sarà un mese convincente anche per il lavoro: ultimamente le prove non sono certo mancate a causa di un Saturno opposto. Hai addirittura cercato di chiudere un rapporto e iniziare un nuovo progetto professionale. Le trasformazioni ci sono state, ma costano care!

Oroscopo Leone

Questa di mercoledì è una giornata importante ma sul finale potrebbe esserci un lieve calo e forse qualche provocazione di troppo. La mattinata andrà bene, così anche il pomeriggio, ma se da stasera vedi che qualcuno cerca uno scontro diretto con te, cerca di farti scivolare le cose addosso.

Annuncio fin da ora un fine settimana molto importante: sabato e domenica saranno giornate di riferimento un pò per tutto.

Oroscopo Vergine

Sappiamo che la tua natura ti porta a mettere sempre tutto in ordine! E qui non parliamo tanto di cassetti o armadi, anche se devo ammettere che molti di voi sono attenti e precisi anche nella vita di tutti i giorni, ma qui si parla di un ordine più importante, più che altro dal punto di vista mentale. Al momento, infatti, la priorità è capire quale strada sia da percorrere e quale da interrompere.

Giovedì e venerdì saranno giornate costruttive come potrebbe esserlo tutto il mese di Agosto: non bisogna rinunciare ad un grande progetto che può definirsi entro.

Oroscopo Bilancia

Vorresti cambiare aria e avere attorno persone che collaborano anziché essere sempre contro di te! E’ probabile che fino a qualche tempo fa ci sia stato un intoppo: ora non è detto che tutto cambi a tuo favore, però è certo che alcuni riferimenti possono cambiare e questa trasformazione costerà cara!

Raccomando a tutti di fare le cose con calma. Sabato e domenica giornate di recupero!

Oroscopo Scorpione

In amore non è facile essere tolleranti, specialmente in questo periodo! E nel mese di Agosto che sta arrivando, potrebbe esserci un pò di tensione nei rapporti. Alcune relazioni nate per gioco ora devono essere verificate, anche perchè chi ha vissuto una crisi deve cercare di superarla al meglio. E’ un periodo in cui tieni le cose dentro, ma attenzione a non esagerare: lo dico a ragion veduta perchè fino a venerdì abbiamo stelle piuttosto impetuose e quindi non saranno pochi quelli che si arrabbieranno.

I più eleganti se ne andranno sbattendo la porta altri potrebbero perdere le staffe e dire esattamente come la pensano!

Oroscopo Sagittario

Situazione astrologica molto interessante per te che ti avvicini a grandi passi ad una cosa importante fase della tua vita! Certo, quando abbiamo grandi stelle può anche capitare di essere immersi nella confusione, perchè si ricevono fin troppi stimoli. Ad esempio, potresti essere preso da due persone contemporaneamente, potresti essere in dubbio se accettare o meno un lavoro. E se qualcosa si chiude a livello di professione, avrai più tempo libero da dedicare ad altro.

In ogni modo, credo che questo periodo rappresenti una sorta di spartiacque tra un passato che ha portato tante tensioni e un futuro che porterà nuove occasioni. Da domenica prossima, l’amore si risveglia!

Oroscopo Capricorno

Sono talmente belle le situazioni che partiranno da Agosto che voglio considerare questo Luglio un mese di passaggio, di riflessione. Quindi, non prendere quello che è successo tra Aprile e Luglio come di riferimento per il futuro! E qui mi riferisco anche a chi ha chiuso una storia, a chi ha vissuto una profonda crisi sentimentale.

Giovedì e venerdì saranno giornate migliori ma in questo mercoledì resta lo stato di tensione e nervosismo che stai vivendo da lunedì. Usa prudenza, soprattutto se hai riscontrato qualche ulteriore problema nella coppia.

Oroscopo Acquario

Questa è una giornata interessante ma attenzione perché stasera c’è un piccolo calo fisico. Quando resti a corto di energia puoi diventare anche molto nervoso. E forse in questi giorni potresti sentirti arrabbiato perché rispetto agli investimenti degli ultimi anni non c’è tanta redditività!

Anche chi ha venduto qualcosa sta subendo ritardi nell’ottenere i soldi che gli spettano. Tutto va affrontato con molta chiarezza. Stasera sarebbe meglio evitare intemperanze, sopratutto in amore!

Oroscopo Pesci

E’ molto importante programmare qualcosa di valido per il lavoro, soprattutto se penso a questo Giove dissonante che crea disturbo già dall’anno scorso! La cosa migliore da fare sarebbe giocare sul sicuro: quindi posso consigliarti di non tentare nuove strade ma concentrati su quello che sai fare già.

Tutto questo fino all’inizio dell’autunno, perché già da Ottobre potrai permetterti qualche lusso in più! Se devi discutere di una questione familiare o personale, fino a venerdì abbiamo stelle molto interessanti!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!