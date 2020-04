Paolo Fox, Oroscopo 22 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox, mercoledì 22 aprile 2020

Mercoledì 22 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai La Luna nel segno: oggi recupererai una bella dose di energia. Ad aggiungersi anche Venere e Marte che, dalla loro posizione favorevole, ti trasmetteranno una carica di vitalità in più. Ora potrai cominciare a riprenderti quello che ti era mancato in passato. I single dovrebbero lanciarsi sul web, perché oggi ci saranno buone occasioni di stringere contatti interessanti.

Oroscopo Toro

Senti la necessità di una risposta esterna, di un contatto positivo con gli altri. Oggi vorrai cominciare a costruire le basi di qualcosa che vedrà lo sviluppo nei prossimi mesi. Ti aspetta un’estate promettente: i progetti che sono rimasti in sospeso adesso, cominceranno a progredire molto presto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere nel tuo segno significa che prima di quanto tu creda arriveranno belle opportunità in amore. Il pianeta dell’amore resterà nel segno fino ad agosto: il consiglio è quello di iniziare ad approfittarne già da oggi! Le coppie potranno riconquistare l’armonia persa.

Oroscopo Cancro

L’invito che ti faccio è quello di cancellare ogni sorta di risentimento e malinconia passata. Ora hai più libertà di azione, perché ti sei tolto tutti quei provocatori che ti mettevano a disagio. Oggi, comunque, dovrai essere particolarmente prudente, perché Saturno è ancora dissonante.

Oroscopo Leone

Il suggerimento è quello di sfruttare la giornata di oggi per le questioni importanti, senza rimandare a i prossimi giorni. Le finanze ti possono provocare ancora qualche preoccupazione, per cui gestiscile con prudenza. Sono giorni pesanti per te, questi, perché ti costringono a scontrarti contro persone che vogliono ostacolare ogni tua mossa.

Oroscopo Vergine

Hai un oroscopo molto fortunato che parla di rinascita per il futuro. Forse qualcuno ha dovuto affrontare un dispiacere in famiglia, ma le stelle non ti hanno abbandonato nemmeno ora. La situazione attuale, così difficile da gestire, potrebbe averti reso un po’ distaccato in amore: non ti abbattere, perché è soltanto un momento passeggero.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo avresti un gran bisogno di scaricare la tua rabbia. Forse nelle ore scorse hai avuto alcune controversie in famiglia o con altre persone. Oggi dovrai muoverti con molta cautela: hai accumulato molta stanchezza e per una banalità potresti saltare come un grillo.

Oroscopo Scorpione

Dovresti ricaricare le tue batterie. In genere tu tendi a farti carico delle responsabilità altrui, ma adesso sei tu ad aver bisogno di un aiuto esterno. Occhio, perché Marte in opposizione potrebbe farti perdere le staffe in un attimo. Ti incoraggio ad affrontare le questioni importanti. Pessima idea sarebbe quella di posticiparle alla prossima settimana.

Oroscopo Sagittario

Hai la Luna a favore: oggi sarai più energico dei giorni scorsi. Inoltre hai Marte e Mercurio dalla tua parte: buone opportunità lavorative potrebbero bussare alla tua porta. Il suggerimento è quello di non bloccarti per via delle restrizioni attuali, ma di continuare a progettare nuove idee.

Oroscopo Capricorno

Tu hai la capacità di fare programmi a lunga distanza e adesso questa caratteristica è un gran vantaggio. È probabile che tu stia già lavorando su progetti in previsione della prossima estate. A partire da fine giugno avrai risolto molte situazioni difficili. Sorridi, perché, passo dopo passo, riacquisti sicurezza!

Oroscopo Acquario

Non riesci ancora a trovare le soluzioni che riguardano il lavoro e le finanze. Non è tanto colpa delle situazione attuale, ma piuttosto di un tuo blocco interiore che ti trascini dall’anno scorso. Molti Acquario ora sono in contrasto con gli altri oppure hanno dovuto fare un passo indietro nelle loro decisioni.

Oroscopo Pesci

Oggi ti invito a parlare con molta prudenza, specie se hai avuto alcune controversie con il partner. Hai bisogno di quella intesa di coppia che ora non trovi nella relazione. La persona che ami in questo momento è molto incerta oppure lontana.

