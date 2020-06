Paolo Fox, Oroscopo 17 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: mercoledì 17 giugno 2020

Mercoledì 17 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho spiegato tante volte che questo é un anno altalenante, non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato un anno splendido per tutti. E infatti, alcuni segni come il tuo stanno veramente lottando! Però devo anche ricordare che quando lotti, esisti! Quando non ci sono lotte o nemici da affrontare non senti stimoli!

Oroscopo Toro

Continua il transito della Luna nel tuo segno, presto in buon aspetto a Marte e Mercurio! Quindi, c’é una maggiore forza in questo oroscopo, anche se dal punto di vista economico questo Saturno contrario mi fa pensare che certe questioni di soldi non siano ancora del tutto pianificate, o che ancora nell’ambito del lavoro ci sia qualcosa da chiarire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Saturno in buon aspetto e una bella situazione astrologica generale: lo so che qualcuno di voi mi dirà: ma io non vedo nulla all’orizzonte. Io parlo di situazioni buone per chi ha già in corso un progetto! Ricordatevi che le stelle non portano niente a domicilio, quindi nel periodo buono io devo propormi, devo darmi da fare. Questa è una fase buona per chi ha già fatto tanto nel passato e aspetta di ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo un inizio di settimana un pò tempestoso, adesso devi ritrovare tranquillità! Con Giove in opposizione l’unico rischio è quello di stare un pò troppo attenti alle questioni legali e finanziarie che al resto. E’ come se in questo periodo tu debba difenderti da qualche accusa: potrebbero presentarsi polemiche che feriscono, ma l’amore può salvare!

Oroscopo Leone

Se c’é qualche incomprensione, qualche problema, sai mascherare bene! Ma devo dire che si nota che sei piuttosto turbato! Si vede già da come saluti gli altri che solitamente sei molto espansivo, cordiale, e ora non è che tu sia diventato sgarbato, anche perché sei una persona solare e positiva, ma si vede che stai pensando ad altro, si vede che sei amareggiato.

Oroscopo Vergine

Abbiamo già un Marte favorevole che indica non solo una grande voglia di rinascere, ma anche una grande energia che puoi tradurre in azioni concrete. Se vuoi stare accanto alla persona che ami, domenica sarà la giornata ideale.

Oroscopo Bilancia

Al momento sei piuttosto frastornato! Capisco che siano mesi un pò pesanti e la situazione più difficile la vivono tutti coloro che erano in attesa di una risposta che non é arrivata. Questo vale per il lavoro e vale per le questioni pratiche, mentre per quanto riguarda l’amore, secondo me chi si muove può ottenere e chi ha già una storia la riconferma.

Oroscopo Scorpione

Sono talmente tante le cose da fare che è difficile organizzarsi, forse perché in una settimana devi fare tanto, spostarti, viaggiare, muoverti e fare talmente tante operazioni che sei già affaticato anche senza aver fatto nulla! Calma e sangue freddo. Anche in amore ci vuole pazienza!

Oroscopo Sagittario

Periodo importante con Saturno in buon aspetto che parla di ricostruzione, che ancora non vediamo appieno in amore e nei sentimenti, ma nella seconda parte dell’anno avremo un cielo migliore. Al momento possiamo iniziare a vedere qualcosa di più nel settore pratico.

Oroscopo Capricorno

Hai una bella carica di positività nonostante a volte ti senti piuttosto affaticato: questo capita perché hai grandi responsabilità e non deleghi mai nulla a nessuno, perché sai che poi gli altri fanno solo confusione e quindi dovresti lavorare due volte!

Oroscopo Acquario

In questi giorni sei molto nervoso, contrastato. Hai un’idea fissa, quella di ribaltare tutte le situazioni che sono state difficili e che non hai capito nella tua vita. Questo Saturno nel segno porta vigore anche nelle trasformazioni, nelle rivoluzioni.

Oroscopo Pesci

Ci avviciniamo sempre di più a domenica, la giornata migliore della settimana! Posso dire che fino ad Agosto abbiamo un oroscopo importante per le relazioni, per i sentimenti, anche se ci sono scelte decisive da fare.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!