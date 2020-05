Paolo Fox, Oroscopo 12 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: martedì 12 maggio 2020

Mercoledì 13 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa Luna dissonante parla di agitazione, parla di nervosismo, ed è normale che sia cosi con tutto quello che è accaduto di recente, con tutte le tensioni che hai dovuto sopportare. Ma se il lavoro crea problemi, ora abbiamo Venere in aspetto buono e questo indica anche una ripresa delle relazioni sociali.

Oroscopo Toro

In queste 24 ore sei più forte, nonostante io debba ripetere che c’è questo Saturno dissonante che parla di ritardi. Quindi, i grandi progetti non sono del tutto scalfiti, però posso capire che una persona molto attiva come sei tu, se affronta rallentamenti può sentirsi male, può sentirsi fuori gioco se non ha tutto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un momento molto particolare, tanto più che tra martedì pomeriggio e giovedì avremo Luna e Venere favorevole. Questo indica un recupero dei sentimenti, anche se in maniera diversa perchè ci sarà anche chi sarà attratto da un’altra persona. Le amicizie che nascono in questo periodo sono particolari, promettono bene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In queste 24 ore senti particolarmente la Luna in opposizione, ma il fatto che Saturno non sia più contrario indica che a breve avrai una situazione astrologica migliore. L’effetto si evidenzia soprattutto per quanto riguarda la libertà d’azione. Ecco perché ora puoi rimettere in discussione tante cose!

Oroscopo Leone

Al momento sei tra i segni più dubbiosi. Qui non si parla tanto di energia personale che manca, perché tu resti sempre una persona molto volitiva, però ti sembra davvero di combattere contro i mulini a vento! Quanti hanno una situazione complicata nel lavoro, nelle relazioni con gli altri, quanti sono in dubbio nell’attività, se continuare o no un certo progetto.

Oroscopo Vergine

Non sono molti i segni che quest’anno potranno superare con grande nonchalance ed energia un periodo come quello che stiamo vivendo, ma tra questi c’è il tuo segno! E’ una situazione importante per la vita pratica ma sicuramente complicato per la vita familiare. Forse ti sei sentito tradito perchè qualcuno non è stato dalla tua parte.

Oroscopo Bilancia

Non sei certo contento di quello che è accaduto di recente nell’ambito del lavoro! Ma fortunatamente, da martedì pomeriggio fino a tutto giovedì abbiamo un oroscopo di recupero. Penso che molti di voi avranno veramente voglia di un caldo abbraccio, di una persona carina al proprio fianco. Le coppie che stanno insieme da tempo in questi giorni hanno anche testato la loro relazione.

Oroscopo Scorpione

C’è da dire che questo inizio d’anno non è proprio fragoroso per il tuo segno, ci sono momenti in cui ti senti davvero molto stanco. Poi siccome molte delle tue scelte non dipendono direttamente da te ma sei in attesa di una novità c’è ancora un pò d’ansia. Forse sei anche arrabbiato perché qualcuno non si è comportato bene con te.

Oroscopo Sagittario

In questi giorni devi stare molto attento alle spese e cercare di accumulare energia positiva che sarà utile nell’immediato futuro. Tu sei il segno della novità, della creatività, figuriamoci come sei stato male visto che ultimamente per tanti motivi. Non solo per la chiusura generale che c’è stata ma anche per i rapporti sentimentali che non sono andati bene, ti sei sentito privo di libertà.

Oroscopo Capricorno

La Luna nel segno invita questo segno a fare grandi cose! Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi, sei tra quelli che riprenderanno il più velocemente possibile l’attività, o magari non ti sei neanche fermato. Perché è vero che ci sono stati momenti difficili per tutti, però ricordiamo che ognuno ha il proprio oroscopo. Quindi, anche nei periodi più critici c’è sempre chi riesce a farcela un pò meglio degli altri.

Oroscopo Acquario

Non sai bene cosa vuoi dalla vita, ma non per colpa tua, semplicemente perché alcune decisioni sono difficili da prendere. Sei in attesa di un cambiamento suggerito dalle stelle, ma certo non ti verrà consegnato a domicilio! Quindi, quelli che dicono che vogliono cambiare ma poi non cambiano nulla nella propria vita, inevitabilmente stanno male con loro stessi.

Oroscopo Pesci

In amore sei molto indeciso: qui naturalmente si possono aprire una serie di ipotesi che mettono le relazioni in una condizione di disagio, di apprensione. Ovviamente, le cose cambiano a seconda del tuo stato di partenza; penso a chi è solo e non trova, a chi è in coppia e non ama più, a chi è stato tradito oppure non si aspettava che una persona avesse un atteggiamento cosi indelicato nei tuoi confronti.

