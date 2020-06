Paolo Fox, Oroscopo 10 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 10 giugno 2020

Mercoledì 10 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di questa giornata prevedono un miglioramento. In effetti questa settimana è partita in maniera un pò pesante, nei giorni scorsi abbiamo vissuto un momento complesso, però è normale che si vivano momenti un pò cosi. Le giornate sentono la spinta della Luna e molto presto sentirai anche la spinta di Marte, pianeta che nel mese di Luglio darà più spazio alle tue azioni.

Oroscopo Toro

C’é chi da qualche giorno che non si sente in perfetta forma. Non vorrei che la scorsa settimana ci sia stato un problema fisico o magari hai avuto una brutta situazione, hai vissuto una situazione pesante, magari c’é stato anche uno stress fisico piuttosto rilevante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tu sei un tipo molto curioso! Qualche giorno dicevo che la spinta che maggiormente cerchi è proprio la curiosità; vuoi sapere come va a finire una storia, vuoi conoscere una persona, vuoi portare avanti un progetto. Ma la curiosità maggiore è sapere se alcuni progetti saranno definiti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ una buona giornata, ti senti più carico di forza, nei giorni scorsi c’é stato un momento di grande agitazione. In realtà, quando le cose non vanno bene cerchi di non guardare la realtà dei fatti. E quindi questo atteggiamento comporta quasi sempre una reazione smisurata e forse emotivamente troppo pesante che riversi nei confronti degli altri.

Oroscopo Leone

Continua questo momento un pò particolare. Non posso dire che tu sia completamente soddisfatto, so che vorresti avere un astrologo che ti dice sempre che le cose funzionano a meraviglia! Invece, devo dire che Saturno contrario provoca qualche tensione d’amore, di lavoro, personale, e quindi questo è un periodo in cui molti di voi stanno cercando di capire che cosa devono fare nel lavoro.

Oroscopo Vergine

Hai bisogno di qualche certezza in più non è facile trovarla in amore e in famiglia, sarà molto più facile trovarla nelle questioni di carattere pratico, perché come ho spiegato in altre occasioni, paradossalmente questa crisi che è appena finita e che speriamo non torni mai, ti ha avvantaggiato perché ha permesso di chiudere situazioni che ormai erano allo stremo.

Oroscopo Bilancia

Questo Saturno poderoso rappresenta la costruzione. C’é una splendida canzone che s’intitola la costruzione di un amore e credo che molti di voi ora vogliono costruire un sentimento, una famiglia. Insomma, questo è un anno di grande definizione, ed è inevitabile che tu possa spostare i tuoi interessi nell’ambito del lavoro, perché una famiglia va protetta e comunque in casa servono soldi.

Oroscopo Scorpione

Sei un pò frastornato, forse ancora agitato. E a volte sei proprio tu che agiti le acque anche in maniera piuttosto vigorosa per capire come la pensa il partner o semplicemente per sfogarti quando sei nervoso. La vita del tutto tranquilla non ti piace!

Oroscopo Sagittario

Luna in aspetto interessante, ma ci sono ancora talmente tante cose da definire per il lavoro e per le le questioni economiche, che tutto sembra un pò in ritardo, che tutto sembra un pò difficile. Va detto che anche l’amore deve essere ben definito: non dico che tutti siano in crisi, però c’è da ricostruire un’intesa: forse nella relazione uno dei due ha avuto qualche problema o magari ci sono state questioni esterne al rapporto che hanno pesato troppo.

Oroscopo Capricorno

Ti vedo molto determinato grazie a questo Giove che rappresenta una grande energia, una grande forza. Giugno e Luglio, però, sono mesi in cui non ci sono grandi risorse, è vero, ma questo è un anno importante e alla fine ci permetterà di cambiare molto. Certo, questo è un periodo in cui bisogna lavorare per rimettersi in quota e spero che tu abbia qualche risparmio da parte!

Oroscopo Acquario

La Luna nel tuo segno porta ad essere ancora più elettrico! E quest’elettricità è sicuramente fonte di grande interesse perché confina molto con la trasgressione. Chi sente questa grande forza e non riesce ad esprimerla, chi per la qualità di vita che sta facendo è costretto a non cambiare, a non esprimere i propri momenti d’insoddisfazione e il proprio desiderio di variare tutto, sta male!

Oroscopo Pesci

Ci avviciniamo ad un weekend interessante. Va ricordato che la giornata di venerdì porterà all’ingresso della Luna nel segno, quindi venerdi e sabato saranno le giornate più efficaci per parlare d’amore, per cercare una soluzione, per tentare di vivere in maniera più interessante anche i rapporti che negli ultimi tempi sono andati un pò giù. Quelli che hanno più relazioni devono stare attenti, come chi non ha una relazione e le cose sembrano lontane.

