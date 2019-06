Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: martedì 4 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox martedì 4 giugno

Oroscopo Ariete

Da questa sera sino a tutto giovedì consiglio di prendere tempo. Come ho già spiegato giorni fa, questo è un periodo contraddittorio. In generale avevo annunciato che questo 2019 sarebbe stato un anno di nuove partenze ma al tempo stesso anche di grandi dubbi. Forse, per riconoscenza dovresti fare una cosa che non vuoi fare.

Oppure in questo periodo stai ripartendo zero e senti che vorresti avere un pò più di considerazione. Venerdì e sabato saranno giornate buone per palare di sentimenti. Non fare le ore piccole!

Oroscopo Toro

E’ un martedì un pò particolare e forse anche un pò pesante dal punto di vista economico, perché c’è da riparte qualche danno. Dovresti pensare un pò di più alla tua forma fisica, alla salute. In amore stai vivendo in maniera molto intensa: tu sei convinto di una passione ma forse il partner non è così convinto come lo sei tu!

Se hai deciso di restare solo, è un momento in cui devi riprendere le redini del tuo destino nell’ambito professionale. Ultimamente c’è stata una cessione di una chiusura e nulla sarà più come prima!

Oroscopo Gemelli

E’ meglio non sottovalutare l’amore perchè potrebbe tornare all’improvviso! In questo periodo c’è più visibilità: e tra l’altro devo dire che venerdì’ e sabato saranno giornate più influenti per i sentimenti. Una persona conosciuto da poco ti sta dimostrando la tua fedeltà e quindi sarà di riferimento anche per i mesi a venire!

Cerca di concludere questa settimana con un abbraccio d’amore che potrebbe regalarti quell’energia in più per affrontare dispute e questioni di lavoro che son aperte dagli inizi dell’anno.

Oroscopo Cancro

E’ molto difficile capire quello che passa per la tua mente! Devo dire che dal punto di vista emotivo ed affettivo non c’è nulla di chiaro. Ci sono persone che potrebbero aiutarti nell’ambito del lavoro ma è probabile che al momento siano in bilico: tutto sta per cambiare! Maggio è stato un mese molto pesante per i sentimenti, specialmente le prime due settimane: potrebbe esserci stata una crisi e non vorrei che si ripetesse ancora un certo senso di disfatta o di scoraggiamento.

Cerca di rimanere sereno e di sfruttare le prossime due giornate, mercoledì e giovedì. Tieni sotto controllo le emozioni!

Oroscopo Leone

In questo momento dovrai sfoderare gli artigli! Probabilmente nel corso delle ultime settimane lo hai già fatto, magari per farti approvare certe situazioni o per fare in modo di tornare al centro di una questione che ti interessa, hai dovuto alzare la voce, fare sentire! Venerdì e sabato saranno giornate di rilievo e vorrei che tutti quelli che hanno avuto una crisi d’amore rientrassero nei ranghi o decidessero di chiudere quello che non vale per aprire qualcosa di più.

E’ difficile che ti piace una persona che mette tutti sugli attenti! Ma a volte dovresti essere un pochino più accondiscendente.

Oroscopo Vergine

Hai sempre bisogno di programmare la tua vita! Ma purtroppo e qui mi metto nei panni di quelli che lavorano per una azienda in crisi o magari sono costretti ad aspettare chiamate part-time, questo non è un momento di grandi risposte. La seconda parte del mese sarà migliore. C’è da dire che tutto questo può influire in maniera pesante sui sentimenti perchè ora non sono un rifugio per te!

Di solito tendi ad essere un pò chioccia nei confronti degli altri, a proteggere le persone che hai attorno. Ma quando sei tu ad essere debole senti un senso di disagio!

Oroscopo Bilancia

Come ho già detto 24 ore fa, cerca di non farti ingannare perchè questo è un periodo in cui potrebbero proporti un cattivo affare. Oppure potresti avere una compravendita in ballo che fa segnare qualche ritardo. Già dall’anno scorso ci sono state parecchie tensioni e ritardi: anche chi ha da poco completato un’acquisizione, ora è un pò in ansia perchè deve far fronte ogni mese a certe spese.

Anche per quanto riguarda il lavoro, certe variazioni potrebbero portare uno squilibrio economico che andrà in qualche modo previsto e corretto.

Oroscopo Scorpione

Stelle interessanti! Da questo martedì a giovedì potrebbe finalmente arrivare una buona riposta. Tra l’altro, tutti quelli che sono intenti a cercare una soluzione per quanto riguarda certi problemi fisici, nei prossimi tre giorni potrebbero iniziare una cura o comunque una dieta, sempre sotto controllo medico.

Sarà quanto mai importante trovare una buona forza perchè potrebbero ripresentarsi guai e fastidi che sembravano oramai passati e pensavi non dovessero più capitare!

Oroscopo Sagittario

Ricordo sempre che una delle tattiche per averti a fianco è quella di lasciare aperta la porta! E’ vero che può sembrare difficile e che alcuni segni come Toro, Cancro, Bilancia e Pesci, che vogliono vivere rapporti molto interattivi, di fronte ad una prospettiva del genere possono inorridire!

Ma è anche vero che chiuso in gabbia non sai stare e nei momenti in cui ti senti libero puoi dare il massimo. Avvertenza: attenzione domenica perchè specialmente i rapporti più delicati potrebbero conoscere un altro momento di disagio!

Oroscopo Capricorno

E’ un oroscopo molto interessante nonostante arrivino tre giornate di lotta. Qui non si parla tanto d’amore, chi ha una storia la continua mentre chi non ha un amore può cercarlo: ma è il lavoro a creare perplessità!

Nel corso di questa settimana può nascere qualche conflitto, possono esserci delle preoccupazioni o dei dubbi riguardo il tuo ruolo. In questo senso, dovrai cercare di fare chiarezza al più presto.

Oroscopo Acquario

Queste sono stelle un pò particolare perchè ti trovi in conflitto: probabilmente vuoi fare altre cose ma al momento non è ancora opportuno muoversi. E poi qualsiasi tipo di scelta farai, dovrai in qualche modo considerare anche il profilo finanziario, perché non è certo un periodo ricco.

I nuovi progetti e le nuove situazioni devono essere gestite con molta prudenza. Venerdì e sabato saranno le giornate più conflittuali della settimana anche per i sentimenti!

Oroscopo Pesci

In questo periodo non è facile trovare il giusto equilibrio: e questo vale soprattutto per i sentimenti! Se vivi una storia conflittuale con una persona un pò strana e particolare, devi cercare di capire quali sono le distanze che vi separano, altrimenti potrebbero diventare incolmabili!

Per quanto riguarda il lavoro, mercoledì e giovedì saranno giornate decisamente più fruttuose. Attenzione alle questioni legali, soprattutto se c’è qualcuno che cerca di bloccarti, di frenare la tua ascesa anche mettendo in discussione quello che stai facendo.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!