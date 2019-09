Paolo Fox Oroscopo 2019: 24 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

Rispetto alla giornata di martedì va molto meglio: la settimana, infatti, è partita in maniera pesante. Lo sanno molto bene quelli che da poco hanno iniziato una sfida che non è stata vinta come avrebbero sperato. E’ una cosa che sto ripetendo da diverso tempo: c’è necessità di lottare per ottenere le cose!

Amate le sfide, ma poi non dovete lamentarvi se qualcuna di queste è un pò pesante da sopportare! Abbiamo una Luna favorevole che permette anche di fare scelte interessanti. Insomma, non bisogna dimenticare l’amore!

Oroscopo Toro

I sentimenti sono importanti, vivete di passioni e soprattutto volete avere meno certezze. Ecco perchè in questo momento sembrate ancor di più a caccia di sicurezza non solo in amore ma anche sul lavoro e continuo a pensare che ci sarà una svolta, una scelta a breve.

Se un lavoro non si farà più, se oggi c’è stata una interruzione, meglio così! Evidentemente non faceva per te o sarebbe finito per farti stare male.

Oroscopo Gemelli

Hai bisogno di dare fiducia alle persone! Ultimamente siete stati traditi o forse nell’ambito del lavoro c’è stato uno scontro con un capo, o un contatto non è andato a buon fine. Sapete come la penso: bisogna aspettare un pò. Questo Giove in opposizione terminerà il suo assedio solo a Dicembre.

Ma in qualche modo già da questi giorni si vede che le cose stanno cambiando: potresti anche ricevere una notizia confortante, qualcosa che ti fa sperare nel futuro. Ottimo oroscopo per i sentimenti e per chi vuole fare nuove conoscenze.

Oroscopo Cancro

Già a metà Settembre c’è stato un problema sentimentale: purtroppo sono in risalto le relazioni che non funzionano! A distanza di una settimana dal giro di boa del mese, in questa fine di Settembre sembra che tutto quello che accade sia particolarmente difficile da analizzare e capire.

Alcune relazioni hanno vissuto dei problemi e forse hai avuto un incontro o hai dato spazio ad una persona un pò difficile da gestire: ci vuole pazienza.

Oroscopo Leone

Martedì e mercoledì sono giornate piene di iniziative, nelle quali puoi agire ed essere audace! La Luna è nel segno, ed anche Mercurio e Venere sono favorevoli. Sei molto generoso, più disponibile quando senti di essere amato.

Se c’è una storia che non funziona oppure bisogna definire meglio una relazione, le giornate di sabato e domenica saranno le migliori in questo senso!

Oroscopo Vergine

Tra questo martedì e venerdì è possibile che molti di voi risolvano un problema. Avere Saturno e Urano favorevoli significa che questo è un anno in cui ti vengono affidate certe responsabilità in più: è chiaro che ciò comporta molta ansia e ci sono giornate in cui sempre che tu non riesca a finire tutto.

Però siccome sei una persona molto ferrea nella tue scelte, non devi temere. Inoltre, in questo momento i sentimenti possono essere molto più appaganti!

Oroscopo Bilancia

A te piacciono le relazioni importanti! E se sei fortunato, spesso riesci anche a costruire sentimenti fondamentali nella tua vita. Quelli del tuo segno possiedono un grande senso della famiglia, dell’organizzazione.

E’ tempo di amare: chi ha già una storia la continua, chi non ha una storia può iniziare a guardarsi attorno.

Oroscopo Scorpione

C’è una confusione intorno a te: non voglio dire che si torna al periodo più pesante, quello di inizio Agosto, però è davvero arrivato il momento di fare il punto della situazione e capire cosa sta accadendo in amore. Per fortuna Ottobre sarà un mese migliore. Il consiglio che devo darti è quello di non far precipitare gli eventi.

Se tra primavera ed estate si è chiusa una porta, una collaborazione, non bisogna essere lontani dalla realtà. Se qualcuno ti ha fatto un torto, forse è il caso di perdonare: tanto dietro quella scorza apparentemente dura si nasconde sempre una persona molto dolce e disponibile!

Oroscopo Sagittario

Se hai perso qualcosa, non devi preoccuparti perché tornerà nella tue mani. Inoltre, abbiamo anche un buon oroscopo per amare. Certo, spesso vi innamorate di persone lontane e questo non solo perché amate viaggiare o avere amici e ammiratori sparsi nel mondo, ma anche perché detestate avere l’assedio o comunque il fiato sul collo di una persona.

Ad ogni modo, chi ha trovato l’anima gemella in questi giorni può convalidare un sentimento. Andiamo incontro ad una fine d’anno positiva per il lavoro.

Oroscopo Capricorno

In questi giorni l’amore torna ad essere un pò offuscato: qui dipende dal tipo di storia che stai vivendo. Se agli inizi di Maggio hai vissuto una crisi in amore, ora bisogna cercare di riparare i danni di qualche incomprensione.

Penso però che molti di voi stiano più attenti al lavoro dove alcune responsabilità sono raddoppiate. Tra oggi e venerdì puoi ottenere un buon successo personale.

Oroscopo Acquario

Il tuo segno è molto generoso, capace di dimostrare grande amicizia e lealtà alle persone che lo circondano. Però è anche un segno che a volte diventa molto polemico. E quindi, al momento siete pronti a criticare il mondo!

La vostra missione è quella di non essere uguale agli altri, di rifuggire dalla massa e di sentirsi un pò speciali. Il rischio, però, è di essere un pò troppo lontani dalla realtà. Attenzione in amore.

Oroscopo Pesci

E’ molto importante ritrovare la comunicazione nella coppia: se ami una persona che però vive lontano è normale che tu adesso abbia bisogno di più sicurezze. Hai bisogno anche di organizzare la tua vita. Non è un caso se a volte vi unite a persone molto controllate, molto pignole.

Voi siete persone fantasiose e state bene quando vi avvicinate a persone costruttive, ne avete bisogno, anche se nel tempo i rapporti basati sulla razionalità possono soffocare la vostra spiccata creatività.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!