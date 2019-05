Oroscopo 2019 di Paolo Fox: martedì 21 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox, Oroscopo del giorno: martedì 21 maggio 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 21 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

I progetti nati alla fine di Aprile vanno portati avanti ad ogni costo, anche perchè sono convinto che ti stanno dando soddisfazioni. E’ vero che tutto è part-time, come ricordo ogni settimana, è vero che non si possono fare progetti a lunga scadenza, ma questo non deve assolutamente scoraggiare.

In ogni modo, rispetto all’anno scorso si può avere qualche conferma in più. Per esempio, adesso puoi farti avanti per un lavoro, una proposta, quindi non esitare! Mercurio torna favorevole.

Oroscopo Toro

Quando una persona è molto criticata vuol dire che è anche molto seguita! E sotto questo punto di cista, sei seguito, ma anche invidiato! Domenica prossima, lo anticipo fin da ora, sarà una giornata ideale per le relazioni, mentre da questo martedì e giovedì, sarà possibile un piccolo calo di forma proprio perchè stai facendo troppo.

In ogni modo, questo è un momento molto importante per chi vuole rimettersi in gioco sul piano lavorativo, oppure riprendersi dopo una pausa o un blocco che c’è stato nella prima parte dell’anno.

Oroscopo Gemelli

Questa è una settimana che porta più coraggio e qualche soluzione positiva! In questo Maggio ci sono stati momenti in cui avresti voluto buttare tutto all’aria, ma per fortuna non l’hai fatto. In questi giorni si può trovare una mediazione più che una soluzione.

Sai come la penso, l’ho detto più volte, questo resta un anno di conservazione e non di innovazione. Per l’amore, venerdì e sabato saranno giornate migliori.

Oroscopo Cancro

Questa settimana parte in maniera un pò frettolosa e probabilmente in questi giorni ti senti anche piuttosto vulnerabile. Sappiamo che il tuo è un segno governato dalla Luna e quindi è facile che tu possa cambiare umore all’improvviso.

Martedì, mercoledì e giovedì sono tre giornate che nascono con la Luna contraria, quindi è probabile che tu debba fare i conti anche con qualche piccolo fastidio fisico, mentre il prossimo fine settimana promette meglio per i sentimenti.

Oroscopo Leone

Il Sole torna favorevole e così anche Mercurio: sarà più facile parlare e ottenere quello che desideri! Se ricordi le ultime tre settimane sono state di competizione, lo dico anche a chi ha un lavoro in proprio, a chi comanda.

Non è stato facile imporre la propria volontà, ma fino a giovedì abbiamo stelle decisamente interessanti anche per le relazioni di lavoro, mentre l’amore in questo periodo è un pò più difficile da gestire. Forse manca il tempo, forse la pazienza.

Oroscopo Vergine

In questo periodo stai cercando soluzioni, ma non le trovi! Sono giorni un pò confusi soprattutto per il lavoro. Qui non c’è tanto da discutere per quanto riguarda il tuo futuro, perchè abbiamo un buon Saturno e non ci sono eventi negativi, più che altro ci sono meno soldi.

Potresti anche accettare di fare un lavoro per un prezzo inferiore del previsto, oppure ultimamente non hai guadagnato quanto avresti voluto o hai speso più del previsto. Le prossime tre giornate invitano ad essere più disponibili in amore.

Oroscopo Bilancia

Certe tensioni che provi da tempo, nel corso dei prossimi giorni potranno essere finalmente eliminate! E potrebbe anche arrivare una buona proposta di lavoro. Certo, resti molto stanco e nervoso, ma per chi se lo può permettere, non escludo la buona riuscita di un affare, che magari riguarda una casa, anche per le vacanze.

E’ un oroscopo importante per le finanze: piccoli investimenti favoriti per chi la possibilità di spendere soldi. Noto un certo desiderio di stare per conto tuo: vorresti allontanati da tutto e tutti e prendere un pò di tempo solo per te stesso.

Oroscopo Scorpione

Spesso in amore si cerca una persona che non esiste! Forse perchè quando abbiamo qualcuno che si prostra ai nostri piedi non ci piace più, mentre quando rincorriamo una persona che non vuole saperne di noi, è proprio quello il momento in cui ci sentiamo più innamorato! Di queste passioni travolgenti ne hai vissute tante nella vita, ma in questi giorni è il caso di non perdere la bussola, perchè questa Venere in opposizione dice che non è facile arrivare al dunque.

Questo non vuol dire che i rapporti che stai vivendo non funzionano, ma solo che prima di Giugno non saranno chiari. E’ un continuo cercarsi senza trovarsi mai. Periodo particolare per il lavoro: in questi giorni arriverà una risposta che aspetti da tempo!

Oroscopo Sagittario

In queste ore sei particolarmente nervoso, ma nonostante ciò questa è una situazione astrologica che alla fine comporta un miglioramento e una vittoria, questo voglio dirlo chiaramente! Quindi, non bisogna scoraggiarsi mai! Però, quante arrabbiature hai dovuto sopportare e soprattutto quanti momenti di tensione dovrai ancora affrontare nel corso dei prossimi giorni.

Forse dovrai abbandonare certe situazioni partite l’autunno scorso, perchè risultano troppo difficili da gestire. C’è addirittura chi non vuole più riconoscere i tuoi meriti. Grande confusione e qualche arrabbiatura di troppo!

Oroscopo Capricorno

Molti di voi hanno capito finalmente che non è più il caso di incollare i cocci rotti ma di ripartire da zero, ricominciare. Le prossime tre giornate invitano a trovare le giuste collaborazioni in amore, ma anche nelle relazioni di lavoro. Proprio in questo settore può nascere qualcosa di bello. D’altronde, dall’anno scorso molto è cambiato, ed è probabile che alcuni progetti non siano più completamente nelle tue mani.

La tua capacità d’azione sembra un pò ridotta ma questo non vuol dire che non puoi comunque impostare il tuo futuro. L’amore può tornare importante nella tua vita!

Oroscopo Acquario

E’ tempo di discussioni e trattative. Dovresti cominciare a pensare un pò di più al tuo tornaconto personale perchè offrirsi quasi gratuitamente pur di portare avanti i propri progetti è lodevole ma non consigliabile! Con questo Urano dissonante è sbagliato lasciare il certo per l’incerto! Mentre chi ha più collaborazioni, nei prossimi mesi potrà vederne bloccata qualcuna.

Devo dire che l’amore in questo periodo fa segnare a una battuta d’arresto. C’è qualche ripensamento.

Oroscopo Pesci

Senti una certa intolleranza crescere dentro di te e questo è particolarmente vero soprattutto se devi pensare a troppe persone, nel senso che sei hai forti responsabilità, se ci sono persone che stanno male, se in famiglia si ricorre sempre a te per risolvere un problema, tutto questo inizia a pesare un pò di più. Attenzione nei rapporti di coppia, in particolare coi segni Leone e Scorpione.

In questi giorni avresti bisogno di un abbraccio, di un pò di calore. Le crisi che ci sono state agli inizi dell’anno vanno superate con un atteggiamento positivo. Incontri favoriti durante l’estate: perchè non inizi a programmare un evento, qualcosa di bello per Agosto?

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!