Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 20 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: martedì 20 agosto 2019. Ecco le previsioni e l'oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: martedì 20 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 20 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Tu ami le conquiste! E spesso in amore ti intestardisci su persone che magari non meritano tutta questa attenzione! Lo sanno molto bene quelli che dopo avere insistito tanto per vivere una storia d’amore poi una volta raggiunto lo scopo di disinteressano all’improvviso.

Dunque, è un momento in cui potresti anche vivere piccoli sbandamenti o pensare di avere commesso degli errori. Il prossimo fine settimana porterà più tranquillità.

Oroscopo Toro

E’ come se nel corso delle ultime due settimane tu avessi preferito riposarti e non fare molte cose. Ora invece bisogna cavalcare l’onda e ripartire! Potrebbero esserci chiamate di lavoro anticipate rispetto a quanto preventivato, cioè a Settembre. Tanto più che sta per iniziare un transito planetario importante.

Dal giorno 23, infatti, anche il Sole torna favorevole. Questo quadro astrologico non solo è di recupero ma anche di esposizione per tutti quelli che sono rimasti fermi nel lavoro e che fanno nuovi programmi per l’autunno.

Oroscopo Gemelli

E’ probabile che in questi giorni tu stia stanco, che tu non abbia voglia di ripartire con il lavoro, di tornare ad affrontare certi problemi. Eppure bisogna fare molte cose! Non dico che sono già finite le vacanze però sei già richiamato all’ordine: devi pensare all’attività pratica, alla famiglia e al denaro.

In ogni modo, possono presentarsi nuove opportunità o nuove necessità. Da venerdì sarà necessario rimettersi in gioco.

Oroscopo Cancro

Questo è un momento in cui vorresti evadere da certi schemi, ma sarà possibile farlo più liberamente dall’anno prossimo. Nel 2020 sarà tutto più facile perchè Saturno concluderà quest’opposizione che da due anni crea problemi. Perchè anche se hai ricevuto un incarico importante ora pare che tu sia rimesso in discussione, che tu debba rivedere certi accordi, come avevo scritto nel libro pubblicato lo scorso anno.

E’ sempre difficile portare avanti tutto e poi non sei tanto tu ad avere problemi quanto i collaboratori che ti sono attorno. Ecco perché alcuni progetti andranno rivisti, perchè c’è fatica. E l’amore non deve rientrare in questa logica di tensione!

Oroscopo Leone

E’ una giornata si! Invito tutti quelli che hanno problematiche in corso a darsi da fare in questo martedì, mentre poi mercoledì e giovedì avremo qualche piccolo dubbio in più. La situazione generale è comunque favorevole al tuo segno, nel senso che ora puoi anche abbandonare quello che non ti interessa più.

Sarà più facile mettere in pratica idee, condizioni e progetti che sono stati elaborati nella prima fase di questo mese. Periodo comunque intrigante.

Oroscopo Vergine

Gli incontri che farai in questa seconda metà di Agosto faranno la differenza. Sarà molto importante riservare spazio non solo all’amore ma anche ai grandi progetti della famiglia, perchè chi ha già una storia potrebbe convalidarla, legalizzarla. Grandi progetti per la casa!

Le prossime settimane sono con te, solo venerdì e sabato ci sarà un piccolo calo, però in generale possiamo dire che questo è un periodo di grande costruzione, e con la persona giusta al tuo fianco si può fare molto di più, molto meglio. Chi non ha una persona adeguata vicino, potrà decidere di cambiarla o trovarne una! Nuove aperture!

Oroscopo Bilancia

Di solito viaggiate sempre con prudenza nel fare le cose, per questo le vostre scelte sono lente, ponderate, ma decisive! Questo è un oroscopo importante: certe avventure professionali o amorose, col tempo possono diventare ancora più valide. Se agli inizi di Agosto c’è stato un problema in amore, credo che tu lo abbia già risolto.

Sono giornate in cui devi pensare al tuo futuro professionale in maniera molto diversa e direi anche più interessante ed energica. Per i sentimenti, il prossimo sarà un weekend di recupero!

Oroscopo Scorpione

Se stai con la stessa persona da inizio Agosto sei bravo, perchè ci sono state talmente tante tensioni e privazioni che il rapporto è stato più volte messo alla prova. E qui bisogna capire se ti conviene proseguire oppure no. Magari qualche attrito si può anche risolvere!

Sul lavoro bisogna stare attenti a tutte le situazioni non ancora delineate, non definite. E’ probabile che ci sia stato un cambio di ruolo, di mansione, di ufficio, che ci sia qualcosa da rinnovare. E qualche preoccupazione resta.

Oroscopo Sagittario

Le stelle diventano un pò meno luminose rispetto agli inizi di Agosto, ma questo potrebbe generare problemi solo se c’è una storia d’amore che non funziona. In questi giorni dovresti evitare questioni con tutti anche se sembri un pò più insoddisfatto o deluso rispetto alle aspettative di inizio Agosto.

Se c’è stata una delusione d’amore si può tappare la falla, ma non definitivamente! In altre parole, se c’è qualcosa che non va è inutile fare finta di niente!

Oroscopo Capricorno

Puoi perdonare un affronto d’amore? A livello emotivo ed interiore, direi proprio di no! Tu sei molto attaccato alla realtà, molto concreto, e quindi pensi al perdono solo se c’è una convenienza in questo. Ad esempio se non ti va di stare solo o se pensi che un rapporto tutto sommato non sia peggiore di tanti altri.

Tuttavia, dopo una piccola delusione vissuta negli ultimi mesi, questa resta una fase di ricerca. L’atteggiamento prudente fa parte della tua natura, ma devo comunque consigliarti grande attenzione nel rapporto con gli altri. Arrivano novità.

Oroscopo Acquario

Devi cercare di recuperare soldi soprattutto se di recente hai fatto un acquisto importante. Spesso vivi più di illusioni che di realtà, e alla lunga questo può diventare un problema! Chissà quanti di voi potranno confermarmi nel tempo di avere perso tanti soldi per aver seguito un’idea fantasiosa anziché il consiglio degli altri.

D’altronde, distinguerti dalla massa è quello che ami fare a qualsiasi costo. Questa sera evita provocazioni.

Oroscopo Pesci

In amore bisogna stare attenti perchè se fino a qualche tempo fa eri tu ad inseguire una persona, adesso potrebbe capitare il contrario. La tua pazienza ha un limite! Se nel recente passato ti sei mostrato molto generoso e disponibile, ora potresti anche dire stop.

Per chi invece ha recuperato una storia senza crederci troppo, c’è ancora qualche insicurezza. E’ un periodo di distacco da persone che possono creare problemi nella tua vita lavorativa. Cambio di gruppo, di ruolo, di soci.

Anche per oggi è tutto.