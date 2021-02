Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: martedì 2 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo martedì è meglio tenere sotto controllo tutto! Febbraio è un mese importante, potrei addirittura definito elettrico, nel senso che ci sono talmente tanti stimoli, talmente tante cose da fare che tu stesso potresti meravigliarti. Così come l’anno scorso c’è stato un buio profondo, specie sul finire, adesso tutto si muove, in amore e sul lavoro! E’ chiaro che bisogna anche che tu faccia qualcosa, ma io ti considero un segno sempre molto positivo, è difficile che tu non voglia vivere nuove esperienze. E quindi, nonostante questa giornata sia un pò faticosa, voglio darti tra i vincenti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nei prossimi tre giorni dovrai stare molto attento a moderare i termini in una discussione, perchè se si estremizza un pensiero, se non si cerca la tranquillità, si fa presto a passare dalla parte del torto anche quando si ha ragione. Sono giornate un pò particolari per il lavoro, per la famiglia e forse anche per i soldi. E’ meglio essere cauti. C’è una mancanza di visione stabile per il futuro: tutto sembra part-time, devi sempre vivere le cose alla giornata, e questo non piace affatto ad un segno di terra come il tuo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pronto alla riscossa! Chi ha vissuto un momento difficile e si è dovuto fermare, ora riparte. Entro il giorno 10 arriverà una buona novità! Inoltre, bisogna dire che con Mercurio Venere, Giove e Saturno molto interessanti, potresti essere molto forte in un nuovo progetto che nei prossimi giorni potrà regalare qualcosa di più. E’ un oroscopo che mi piace anche per chi vuole ricostruire la sua vita sentimentale, sia che si parta da una disfatta sia che si parta da un rapporto che ha bisogno di essere rafforzato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo martedì ti trovo molto turbato. E quando sei così pensieroso rischi di essere molto suscettibile. Ricordo che Febbraio è un mese di recupero: la seconda parte del mese sarà molto importante per il lavoro e verso la fine del mese Venere inizierà un transito molto positivo per l’amore. Purtroppo si viene da un Gennaio nel quale l’amore è rimasto in sospeso forse perchè avevi altre cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei in pieno combattimento! A te non piace vincere facile, spesso nelle relazioni d’amore cerchi la competizione, cerchi qualcuno che ti tenga testa, perchè altrimenti ti annoi. Anche sul lavoro, spesso sei attratto da ruoli pieni di responsabilità che ovviamente non comportano una gestione semplice della propria esistenza. E’ un discorso piuttosto difficile da fare, ma la cosa certa è che tu non ti pieghi. E specialmente in questo periodo, per te è molto difficile accettare compromessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Hai una grande esigenza di rasserenare la tua mente! Questo è un martedì ancora nervoso, mercoledì andrà meglio, poi giovedì sarà una giornata un pò nervosa. Se devi portare avanti un progetto o magari consultare una persona, direi di rimandare tutto di 24 ore perchè in queste 24 ore senti che questo stato di spossatezza che potrebbe non dico limitare le cose che fai, ma comunque crearti qualche momento difficile, di grande agitazione. Molti lavorano in un ambiente in cui non tutti sono amici.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

E’ un Febbraio importante: i più fortunati che magari hanno già una persona carina al proprio fianco potrebbero annunciare un matrimonio, una convivenza. Chi ha già dato questo punto di vista potrebbe comunque fare qualcosa di importante assieme al partner. In realtà questo è l’anno dei grandi progetti; dai figli alla casa, dal lavoro a questioni creative, tutto può ripartire! E’ vero che viviamo in un momento molto complicato a livello sociale, però si possono comunque aprire orizzonti inaspettati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto pensieroso! Martedì e mercoledì sono due giornate particolari: sarebbe il caso di eliminare dalla propria vita tutti i pensieri strani, tutte le situazioni che portano disagio, ma non sarà facile! Questo perchè non sei stato tu a creare queste barriere, quanto le persone che hai attorno, quindi potrei ritrovarti a discutere, a combattere contro chi non la pensa come te. Fai attenzione perchè trasportare quest’agitazione in amore può essere pericoloso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei finalmente pronto ad amare! E pensare che l’anno scorso c’erano grandi problemi a livello sentimentale: se ricordi i primi sei mesi del 2020 sono stati pieni di dubbi, per qualcuno anche di allontanamenti fisici o psicologici. Magari stai anche con la stessa persona ma non era un rapporto facile o comunque qualcosa è cambiato, dentro e fuori di te! Sono lieto di annunciare che questo Febbraio appena iniziato permette di ricucire i rapporti migliori e promette di far vivere qualcosa di più alle persone sole!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei un pò nervoso in un martedì che comunque alla fine funziona! In realtà stai pensando troppo a ciò che è stato, a qualche errore commesso in passato, un errore che pochi comunque riconoscono di avere fatto. Di natura sei molto orgoglioso e semmai potresti pensare di aver avuto solo un momento di sbadataggine! E’ un oroscopo importante per chi vuole avere un nuovo ruolo e un nuovo peso anche nelle vicende di lavoro, dove a seconda del posto che hai, sembra che stia arrivando una certa tranquillità. Magari non sei del tutto soddisfatto, però rispetto all’anno scorso la visione generale e più chiara!

Oroscopo Paolo Fox Acquario